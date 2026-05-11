HLV Kim Sang-sik đối đầu đội tuyển Hàn Quốc

C Ơ HỘI CỦA THẦY K IM

Lá thăm may rủi đã đưa HLV Kim Sang-sik rơi vào cảnh phải đối đầu đội bóng quê hương Hàn Quốc tại bảng E Asian Cup 2027. Đội tuyển VN phải vượt qua ngọn núi xứ kim chi, bên cạnh UAE và đội thắng trong cặp Li Băng/Yemen để nuôi hy vọng vào vòng 16 đội ở sân chơi châu Á.

Đội tuyển Hàn Quốc hiển nhiên là đối thủ nặng ký nhất bảng. Trong 7 lần gặp "Những chiến binh Taegeuk", VN thắng 1, thua 6, ghi 2 bàn và... 23 lần thủng lưới. Chiến thắng 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2004 tại Muscat (Oman) nhờ bàn thắng của Phạm Văn Quyến đến nay vẫn là lần duy nhất đội tuyển VN tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc. Từ đó đến nay, bóng đá VN dù tiến bộ, song vẫn còn khoảng cách xa với đội bóng xứ kim chi. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu vào tháng 10.2023, khi đó đội tuyển VN thua 6 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, 3 năm sau thất bại, đội tuyển VN đã khác. Dưới sự hàn gắn của "thuyền trưởng" Kim Sang-sik, những vụn vỡ từ cuộc cải tổ bất thành của người tiền nhiệm Philippe Troussier đang tiêu biến. Đội tuyển VN chưa thể vụt lên hàng ngũ anh tài, nhưng tiến từng bước chắc chắn: vô địch AFF Cup 2024, vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Những chuyển động dẫu còn khiêm tốn khi đặt cạnh những "anh lớn" như Hàn Quốc, Nhật Bản… song, mọi thành trì đều cần thời gian để tái thiết.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển VN quyết vượt vòng bảng Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển VN thua sút Hàn Quốc trên mọi phương diện: thứ hạng FIFA, chất lượng cầu thủ, giá trị đội hình… Song, ở lần gần nhất đá vòng knock-out Asian Cup (tứ kết năm 2019), các tuyển thủ VN từng khiến Nhật Bản với dàn hảo thủ thi đấu tại châu Âu phải chật vật đến giây cuối cùng. Đội quân khiêm tốn về tầm vóc của HLV Park Hang-seo đã khiến đội Nhật Bản của HLV Hajime Moriyasu chỉ thắng với cách biệt tối thiểu. Đấu pháp hợp lý và tinh thần "vượt núi" ngoạn mục đã giúp VN có trận đấu để đời.

Ở cuộc tái ngộ Hàn Quốc, đội tuyển VN không chỉ bản lĩnh, gắn kết hơn, mà còn có "vũ khí" Kim Sang-sik, người từng có hơn 3 thập niên tham gia bóng đá xứ kim chi, nắm rõ cách vận hành lối chơi của đội tuyển quốc gia. Chính ông Kim từng giúp U.23 VN thắng U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026. Một chiến thắng mang giá trị tinh thần, rằng đội tuyển VN có thể nghĩ đến kỳ tích nếu chuẩn bị đủ tốt và được huấn luyện bởi nhà cầm quân có thể đọc vị đối thủ, như báo chí Hàn Quốc từng viết: "Sự hiện diện của HLV Kim là mối đe dọa với bóng đá Hàn Quốc. Ông huấn luyện Jeonbuk Hyundai Motors giai đoạn 2021 - 2023, do đó hiểu sâu sắc chúng ta. Việc đối đầu với một HLV Hàn Quốc là thách thức lớn".

V ỮNG VÀNG NHƯ NÚI

Cũng như trận tranh hạng ba hồi tháng 1, HLV Kim Sang-sik sẽ không dao động khi đối đầu đội tuyển quê hương. "Bởi tôi là HLV chuyên nghiệp, chỉ tập trung 100% cho bóng đá", ông Kim lý giải. "Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển VN, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Trước đây đội U.23 VN có kết quả tốt trước Hàn Quốc. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta cũng có thể chơi sòng phẳng và vượt qua họ".

Đội tuyển VN hướng đến Asian Cup 2027 ngay từ bây giờ, với giải đấu bước đệm mang tên AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn, mỗi giải đều đóng vai trò chuẩn bị, là nền tảng cho giải sau. Năm 2019, VN từng tạo nên kỳ tích vào tứ kết Asian Cup nhờ bệ phóng vô địch AFF Cup 2018 chỉ trước đó 1 tháng.

Để vào vòng 16 đội, thầy trò ông Kim cần đứng nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm các đội thứ ba thành tích tốt nhất. Mục tiêu của VN là giành ít nhất từ 3 đến 4 điểm. Đội lần lượt gặp UAE (10.1), Hàn Quốc (15.1) và Yemen/Li Băng (20.1) vào đầu năm 2027. Trong 3 lần dự Asian Cup, đội tuyển VN lần lượt giành 4 điểm (2007), 3 điểm (2019) và 0 điểm (2023) tại vòng bảng.

Đội tuyển VN sẽ lên đường sang Hàn Quốc rèn thể lực và đấu giao hữu ngay khi V-League mùa này khép lại.