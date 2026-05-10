Đội tuyển Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup 2027

Nhận diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam

Rạng sáng ngày 10.5, lễ bốc thăm bảng đấu VCK Asian Cup 2027 đã diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng E, cùng các đối thủ Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp Yemen/Li băng.

So với Asian Cup 2023 (cùng bảng Nhật Bản, Iraq, Indonesia) và 2019 (cùng bảng Iran, Iraq, Yemen), rõ ràng bảng đấu tại Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam đã "dễ thở" hơn phần nào.

Vẫn có một đội bóng mạnh vượt trội đến từ nhóm hạt giống số một (Hàn Quốc), nhưng đó không phải điều thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt trọng tâm chú ý.

Các bảng đấu tại Asian Cup 2027 ẢNH: AFC

Để vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ nhắm tới ngôi nhì hoặc vị trí thứ ba trong nhóm xuất sắc nhất. Mục tiêu khả dĩ là đánh bại đội bóng yếu nhất bảng thuộc nhóm hạt giống số bốn (Yemen hoặc Li băng), đồng thời có ít nhất 1 điểm trước đội bóng thuộc nhóm hạt giống số hai (UAE). So với các năm trước, đội tuyển Việt Nam không còn phải đối đầu với đội bóng "kỵ rơ" Iraq vốn luôn nằm ở nhóm hai. Lần này, đối thủ là UAE, dù cũng rất mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam có điểm tựa niềm tin do từng đánh bại trước đây.

Ở bảng E, đội tuyển Hàn Quốc hiển nhiên vẫn là thế lực hàng đầu. Hàn Quốc từng hai lần vô địch Asian Cup (1956, 1960) cùng bốn lần đoạt ngôi á quân (1972, 1980, 1988, 2015). Tại Asian Cup 2023, Hàn Quốc đoạt hạng ba, sau khi bị Jordan loại ở bán kết.

Đội hình Hàn Quốc (hạng 25 thế giới) luôn được đánh giá ở tầm cao nhất châu Á, ngang với Nhật Bản và Iran. Ở đợt tập trung gần nhất, HLV Hong Myung-bo triệu tập 16 cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ và châu Âu, trong đó nổi bật có Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Son Heung-min (Los Angeles FC), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Kim Min-jae (Bayern Munich), Paik Seung-ho (Birmingham City) hay Lee Jae-sung (Mainz 05).

Ở lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Hàn Quốc đã thắng đội tuyển Việt Nam 6 bàn không gỡ trong trận giao hữu vào tháng 10.2023.

Đội tuyển Việt Nam từng thua Hàn Quốc 0-6 vào năm 2023 ẢNH: AFP

Đối thủ đội tuyển Việt Nam cần lưu tâm bậc nhất là UAE (hạng 68 thế giới), đội đã lọt vào đến vòng loại thứ tư World Cup 2026, chỉ chịu thua sát nút trước Qatar trong trận play-off. UAE từng đoạt ngôi á quân Asian Cup 1996, cùng ba lần lọt vào bán kết các năm 1992, 2015, 2019. Hiện dẫn dắt UAE là HLV Cosmin Olăroiu.

Thời hoàng kim của UAE đã rời đi, với minh chứng là những cú ngã liên tục tại vòng loại World Cup và Asian Cup. Tuy nhiên, đây vẫn là đội tuyển mạnh hàng đầu Tây Á, với kinh nghiệm thi đấu và thể lực đều dạn dày.

Nhờ tiềm lực kinh tế tốt cùng chính sách cởi mở, UAE đang đón làn sóng nhập tịch đến từ Nam Mỹ và châu Phi để gia cố sức mạnh. Toàn bộ lực lượng đội tuyển UAE ở đợt tập trung gần nhất cho Cúp Ả Rập hiện đá ở giải trong nước.

Đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE (2-0) tại vòng bảng Asian Cup 2007, cũng như hạ đối thủ 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 (tháng 10.2019). Đây là điểm tựa niềm tin để thầy trò Kim Sang-sik nghĩ tới ít nhất 1 điểm trước UAE.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) phải làm mới mình ẢNH: NGỌC LINH

Đối thủ còn lại của bảng E là đội thắng trong cặp Yemen/Li băng. Cả hai đều thuộc nhóm trung bình ở vùng vịnh. Việt Nam từng hạ Yemen (2-0) tại vòng bảng Asian Cup 2019, qua đó đoạt vị trí trong nhóm thứ ba xuất sắc nhất, để góp mặt tại vòng 16 đội.

Để giành vé đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần đứng nhất, nhì, hoặc trong nhóm bốn đội (trong tổng số sáu đội) thứ ba xuất sắc nhất.

Tại vòng bảng Asian Cup, đội tuyển Việt Nam từng 6 lần chạm trán các đội Tây Á, với thành tích thắng 2, hòa 1, thua 3. Kỷ lục điểm số ở vòng bảng của Việt Nam là vào năm 2007, khi đội quân của HLV Alfred Riedl có 4 điểm trước UAE, Qatar và Nhật Bản.