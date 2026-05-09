Đội của cố vấn Park Hang-seo khiến đua vô địch hạng nhất nóng chưa từng có

Đội bóng của cố vấn Park Hang-seo khiến giải hạng nhất đáng xem

Trước khi mùa giải hạng nhất 2025 - 2026 khởi tranh, CLB Đồng Nai đã được giới chuyên môn nhận định là ứng viên vô địch số một. Đại diện Đông Nam bộ có lực lượng dạn dày từng chơi ở V-League, kinh nghiệm đua vé thăng hạng, đồng thời các đối thủ như CLB TP.HCM, Quy Nhơn United, Khánh Hòa hay các đội tân binh như Quảng Ninh, ĐH Văn Hiến hay Bắc Ninh của cố vấn Park Hang-seo... đều không thể sánh bằng Đồng Nai về tiềm lực.

Dự đoán ấy thành hiện thực ở nửa đầu mùa giải, khi CLB Đồng Nai dưới sự chèo lái của HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ đứng nhì bảng trong 6 vòng đầu khi Khánh Hòa chơi quật khởi, trước khi giật lại ngôi đầu và giữ vị trí này cho đến nay.

CLB Bắc Ninh thăng hoa khi áp sát ngôi đầu của Đồng Nai ẢNH: VPF

Trước vòng 18, Đồng Nai hơn đội nhì Bắc Ninh 6 điểm và "thẳng băng" trên đường đua ngai vàng với thành tích bất bại (thắng 12, hòa 5). Chỉ cần 1 điểm trước Bắc Ninh trên sân Việt Yên ở trận đấu hôm qua (8.5), thầy trò Việt Thắng sẽ bảo toàn cách biệt 6 điểm, ung dung nghĩ đến chức vô địch sớm cùng việc tái hiện thành tích bất bại của Ninh Bình mùa trước.

Tuy nhiên, đội bóng của cố vấn Park đang khiến mọi dự đoán đảo lộn. Ở "pháo đài" Việt Yên, CLB Bắc Ninh đã chơi trận đấu để đời khi đá sòng phẳng với Đồng Nai, tạo ra số cơ hội vượt trội. Chủ nhà mở tỷ số phút 70 nhờ pha bật cao đánh đầu của Hồng Quân, bị gỡ hòa phút 88 trên chấm phạt đền. Chỉ sau đó 2 phút, Đồng Nai có cơ hội ngược dòng khi Quốc Lộc đối mặt, nhưng thủ thành Tuấn Linh đã đổ người cứu thua xuất thần để ngăn bàn thua cho Bắc Ninh. Và rồi, ở phút 90+2, cả sân Việt Yên vỡ òa khi Bruno Cunha đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện miền Bắc.

20 phút cuối "điên rồ" tại Việt Yên là thước phim tóm tắt cho mùa giải này của CLB Bắc Ninh. Thầy trò HLV Paulo Foiani giành rất nhiều điểm số nhờ bàn thắng sau phút 70. Có thể chơi chưa thuyết phục (vẫn dựa nhiều vào bóng dài hướng đến Bruno Cunha), phần lớn các trận thắng chỉ có cách biệt tối thiểu, nhưng thắng là thắng.

Đội trưởng Hải Huy (áo vàng) là điểm tựa của CLB Bắc Ninh ẢNH: VPF

CLB Bắc Ninh "thổi lửa" cho cuộc đua vô địch nhờ tinh thần thi đấu rực cháy, không buông bỏ đến những giây cuối cùng. Một đội bóng khuấy đảo giải hạng nhất ngay trong lần đầu hiện diện là chuyện hiếm gặp. Đồng Nai hay Ninh Bình (tiền thân là Phù Đổng) đều cần tối thiểu 2, 3 năm để định hình thế lực, nhưng Bắc Ninh lại đang đi "đường tắt".

Cạnh tranh kịch tính

Mùa giải hạng nhất còn tới 4 vòng, đồng nghĩa khoảng cách giữa Đồng Nai (41 điểm) và Bắc Ninh (38 điểm) mong manh như ngọn nến trước gió.

CLB Đồng Nai có ưu thế, nhờ được đá 3 trong 4 trận còn lại với các đối thủ ngoài tốp 5, gồm ĐH Văn Hiến, Long An và Phú Thọ.

Đối thủ đáng ngại nhất với thầy trò HLV Việt Thắng là CLB TP.HCM trên sân Bà Rịa ở vòng 20. Ở lượt đi, CLB TP.HCM từng khiến Đồng Nai suýt thua trên sân nhà (hòa 2-2). Dù cơ hội đoạt vé play-off không còn nhiều do kém Bắc Ninh 10 điểm (đá ít hơn 1 trận), nhưng đội TP.HCM vẫn là chướng ngại khó nhằn, sẵn sàng ngáng đường lên hạng của CLB Đồng Nai.

CLB Bắc Ninh có lịch thi đấu khó nhằn hơn, với các đối thủ Quy Nhơn United (vòng 21) và Trẻ PVF-CAND (vòng 22) đều nằm trong tốp 5. Chuyến làm khách trước Quy Nhơn United là thử thách lớn nhất cho đội bóng của cố vấn Park Hang-seo, mà nếu không vượt qua được, cánh cửa vô địch để đoạt vé thăng hạng trực tiếp sẽ hẹp lại. Dù vậy, trước tiên Bắc Ninh cần giữ chắc ngôi nhì bảng để ít nhất có suất đá play-off với đội đứng thứ 13 V-League. Bắc Ninh hiện hơn Quy Nhơn United 8 điểm và cần thêm tối thiểu 5 điểm nữa trong 4 trận còn lại để đạt mục tiêu.