U.17 Trung Quốc bại trận trước U.17 Nhật Bản: Mộng World Cup sắp tan vỡ

U.17 Trung Quốc bị lấn lướt

Thất bại 0-1 bất ngờ trước U.17 Indonesia ở trận ra quân đẩy U.17 Trung Quốc vào thế khó khăn trong cuộc đua đoạt vé đi tiếp tại bảng B vòng chung kết U.17 châu Á 2026. Nếu tiếp tục bại trận trước U.17 Nhật Bản ở cuộc so tài tối nay (9.5), cửa đến U.17 World Cup gần như chắc chắn đóng lại với bóng đá trẻ Trung Quốc.

Song, thắng U.17 Nhật Bản là chuyện không đơn giản. Đội tuyển xứ mặt trời mọc là thế lực số một bóng đá trẻ châu Á, từng xuất sắc lọt tới tứ kết U.17 World Cup 2025. Ở trận ra quân, U.17 Nhật Bản cũng phô diễn sức mạnh khi quật ngã U.17 Qatar với tỷ số 3-1.

U.17 Trung Quốc khó đoạt vé dự U.17 World Cup ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC.COM

Với ưu thế vượt trội, U.17 Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận, đẩy U.17 Trung Quốc vào thế chống đỡ nhờ các pha đan lát nhanh, chuẩn. Học trò HLV Shingo Ono khiến đối thủ liên tục phải đuổi bóng, song nhìn nhận công bằng, U.17 Trung Quốc cũng đã chơi kiên cường.

Được huấn luyện bởi nhà cầm quân Bin Ukishima đến từ Nhật Bản, U.17 Trung Quốc rất hiểu cách vận hành của người Nhật. Hàng thủ giúp U.17 Trung Quốc đã đứng vững, thậm chí có những pha phản đòn giàu sức nặng, nhưng tuyến tấn công với Shuai Weihao, Xie Jin và Wang Xiang của Trung Quốc lại ham rê dắt và đột phá cá nhân, nên không tạo được khác biệt ở những pha xử lý cuối.

Ở chiều ngược lại, U.17 Nhật Bản dù không tạo ra nhiều cơ hội, song lại dẫn trước nhờ khai thác tốt khoảnh khắc.

Phút 37, trung vệ Anthony Motosuna băng vào dứt điểm cận thành tung nóc lưới trong pha bóng cố định mà U.17 Trung Quốc đã lơ là. Với chiều cao 1,92 m, trung vệ của Kashima Antlers đã càn lướt qua cả hàng thủ trể Trung Quốc để ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Đẳng cấp lên tiếng

Trước nguy cơ bị loại đã hiển hiện, U.17 Trung Quốc phải "dốc vốn" dồn lên trong hiệp 2.

Lựa chọn quyết đoán đã mang lại cho thầy trò Bin Ukishima bàn gỡ bất ngờ ở phút 48. Hàng thủ U.17 Nhật Bản đã để Zhao Songyuan của Trung Quốc rê bóng thoải mái ở cánh trái, lướt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Kosei Oshita, gỡ hòa 1-1.

Thế nhưng, niềm vui của U.17 Trung Quốc chỉ kéo dài vỏn vẹn 12 phút. Đến phút 60, hàng thủ Trung Quốc mắc sai lầm, để U.17 Nhật Bản pressing đoạt bóng ngay phần sân nhà. Sau hai đường chuyền, bóng đến chân Maki Kitahara ngay trước vòng cấm. Anh đẩy bóng sang phải rồi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-1.

Đáng chú ý, cũng giống trận thắng 2-1 trước U.17 Qatar, Kitahara lại ghi bàn khi được tung vào sân. Tiền vệ số 10 đang trở thành quân bài tẩy lợi hại của HLV Ono.

Trong nửa sau hiệp 2, U.17 Trung Quốc cố giành lại thế trận. Học trò ông Bin Ukishima cầm bóng nhiều hơn, nhưng phần lớn là các pha chuyền bóng qua lại, không thể xuyên thủng lớp pressing khoa học trên nền tảng tổ chức đội hình chặt chẽ của U.17 Nhật Bản.

Thua 1-2 trước U.17 Nhật Bản, U.17 Trung Quốc trắng tay sau hai lượt đấu tại VCK U.17 châu Á 2026. Zhao Songyuan cùng đồng đội phải đánh bại U.17 Qatar ở lượt cuối và chờ đợi kết quả thuận lợi để vào tứ kết châu Á, qua đó góp mặt U.17 World Cup. Trong khi đó, U.17 Nhật Bản đã ở rất gần tấm vé vượt vòng bảng sau 2 trận toàn thắng.