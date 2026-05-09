Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam sẽ đá trận đấu để đời với U.17 Hàn Quốc

Hồng Nam
Hồng Nam
09/05/2026 14:19 GMT+7

HLV Cristiano Roland cùng U.17 Việt Nam đang hoàn thiện những bước cuối để chuẩn bị cho trận gặp U.17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C VCK U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất

Chiến thắng 1-0 trước U.17 Yemen trong trận ra quân bảng C giải U.17 châu Á 2026 không chỉ mang lại cho U.17 Việt Nam ngôi đầu bảng cùng cơ hội đá World Cup rộng mở, mà còn là bàn đạp tinh thần. 

Lứa "măng non" tiềm năng của ông Cristiano Roland đã hưởng cảm giác chiến thắng ở giải U.17 châu Á mà bóng đá Việt Nam 10 năm rồi mới có được. Khi đôi chân không còn nặng gánh áp lực, U.17 Việt Nam sẽ đá thoải mái hơn trong 2 trận còn lại trước Hàn Quốc và UAE.

U.17 Việt Nam sẽ đá trận đấu để đời với U.17 Hàn Quốc- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam (áo trắng) gạt niềm vui chiến thắng để tập trung cho trận tiếp theo

ẢNH: VFF

Ở buổi tập hôm qua (8.5), U.17 Việt Nam đã rèn lại các bài chiến thuật, trong đó trọng tâm là dàn đội hình phòng ngự, giữ cự ly khi pressing và luân chuyển bóng, chống bóng bổng, đánh biên và phản công. Các phương án chiến thuật đã được ông Roland "ôn kỹ" cho học trò khi tập luyện ở Việt Nam, nhưng được chỉnh sửa lại sau trận ra quân gặp U.17 Yemen.

HLV Roland đã có một trận đấu để nhìn ra khiếm khuyết của học trò, đặc biệt ở khâu triển khai bóng ở sân nhà trước áp lực của đối thủ, để chỉnh sửa kịp thời. So với Yemen, U.17 Hàn Quốc ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Đội bóng xứ kim chi có thể lực, sức mạnh và tốc độ thuộc hàng tốt nhất giải, có thể "cuốn phăng" đối thủ bằng lối chơi kiểm soát và tấn công trực diện. 21 cú sút hướng về cầu môn U.17 UAE ở trận ra quân là minh chứng cho đẳng cấp của U.17 Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Kim Hyun-jun luôn tạo ra nhiều cơ hội, vấn đề chỉ là tận dụng được hay không.

U.17 Việt Nam đã có kinh nghiệm chống đỡ đối thủ mạnh. Lứa học trò của Roland từng cầm hòa U.17 Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở giải U.17 châu Á 2025 vẫn còn sót lại Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội) và Nguyễn Văn Dương (PVF). Đó là trận đấu U.17 Việt Nam đã căng mình phòng ngự số đông để ngăn khả năng ban bật, đập nhả của U.17 Nhật Bản. Nhờ các tuyến bọc lót kín kẽ, nhịp nhàng, học trò Roland đã khiến đội trẻ hàng đầu châu Á phải "cưa điểm".

U.17 Việt Nam sẽ đá trận đấu để đời với U.17 Hàn Quốc- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam hoàn thành khâu chuẩn bị

ẢNH: VFF

Thành quả ấy tiếp thêm cho U.17 Việt Nam tự tin. Đó là lý do chiến lược gia Brazil khẳng định dù U.17 Hàn Quốc rất mạnh và trận đấu ngày mai vô cùng khó khăn, nhưng U.17 Việt Nam có thể vượt qua nếu toàn đội nỗ lực hết mình, tuân thủ lời dặn của ban huấn luyện. 

Tập trung tối đa 

Bên cạnh đưa học trò ra khỏi niềm vui "bay bổng" sau trận thắng U.17 Yemen, HLV Roland còn dặn cầu thủ phải tập trung tuyệt đối vào chiến thuật. Ông thầy người Brazil nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tập thể. Không cá nhân nào được đứng trên đội bóng.

Nhờ triết lý tập thể trên hết của Roland, U.17 Việt Nam là đội bóng có cấu trúc đội hình chặt chẽ, vững vàng, toàn diện trong áp đặt lối chơi và pressing đoạt bóng. 

Nguyễn Lực cùng đồng đội không được khuyến khích chơi cá nhân, mà mọi pha rê dắt, chuyền bóng hay di chuyển đều phải hướng đến phục vụ tập thể.

Một đội bóng khiêm nhường và đồng đều đang lớn dần qua từng trận đấu. Ở đó, mỗi cầu thủ lại có một vai trò riêng, không phân biệt cao thấp giữa đá chính hay dự bị. Bàn thắng định đoạt trận ra quân với U.17 Yemen được ghi bởi Đậu Quang Hưng, một nhân tố vào sân từ ghế dự bị. Điều đó cho thấy, HLV Roland luôn có "kế hoạch B" để giải quyết bế tắc trận đấu. Các cầu thủ ý thức rất rõ vai trò bản thân và sẵn sàng thể hiện khi được trao cơ hội. 

U.17 Việt Nam so tài U.17 Hàn Quốc ở lượt đấu thứ hai bảng C lúc 23 giờ ngày mai (10.5). Sau lượt đầu, thầy trò Roland dẫn đầu bảng với 3 điểm. Hàn Quốc và UAE đứng sau với mỗi đội 1 điểm. 

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn khi những ngôi sao Việt kiều có quốc tịch Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn khi những ngôi sao Việt kiều có quốc tịch Việt Nam

U.23 Việt Nam đã có sự phục vụ của một số Việt kiều như Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn, nhưng vẫn còn những 'ngọc quý' đang chờ có quốc tịch để cống hiến cho quê hương.

Lịch thi đấu Bắc Ninh - Đồng Nai hôm nay: CLB triệu USD của cố vấn Park sẽ lên thẳng V-League nếu...

U.17 Việt Nam càng đá càng giống... U.23: HLV Kim Sang-sik tặng áo 'phù thủy' cho Roland

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam u.17 hàn quốc Roland U.17 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận