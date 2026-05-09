U.17 Việt Nam sẽ đá trận đấu để đời với U.17 Hàn Quốc

U.17 Việt Nam giữ đôi chân trên mặt đất

Chiến thắng 1-0 trước U.17 Yemen trong trận ra quân bảng C giải U.17 châu Á 2026 không chỉ mang lại cho U.17 Việt Nam ngôi đầu bảng cùng cơ hội đá World Cup rộng mở, mà còn là bàn đạp tinh thần.

Lứa "măng non" tiềm năng của ông Cristiano Roland đã hưởng cảm giác chiến thắng ở giải U.17 châu Á mà bóng đá Việt Nam 10 năm rồi mới có được. Khi đôi chân không còn nặng gánh áp lực, U.17 Việt Nam sẽ đá thoải mái hơn trong 2 trận còn lại trước Hàn Quốc và UAE.

U.17 Việt Nam (áo trắng) gạt niềm vui chiến thắng để tập trung cho trận tiếp theo ẢNH: VFF

Ở buổi tập hôm qua (8.5), U.17 Việt Nam đã rèn lại các bài chiến thuật, trong đó trọng tâm là dàn đội hình phòng ngự, giữ cự ly khi pressing và luân chuyển bóng, chống bóng bổng, đánh biên và phản công. Các phương án chiến thuật đã được ông Roland "ôn kỹ" cho học trò khi tập luyện ở Việt Nam, nhưng được chỉnh sửa lại sau trận ra quân gặp U.17 Yemen.

HLV Roland đã có một trận đấu để nhìn ra khiếm khuyết của học trò, đặc biệt ở khâu triển khai bóng ở sân nhà trước áp lực của đối thủ, để chỉnh sửa kịp thời. So với Yemen, U.17 Hàn Quốc ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Đội bóng xứ kim chi có thể lực, sức mạnh và tốc độ thuộc hàng tốt nhất giải, có thể "cuốn phăng" đối thủ bằng lối chơi kiểm soát và tấn công trực diện. 21 cú sút hướng về cầu môn U.17 UAE ở trận ra quân là minh chứng cho đẳng cấp của U.17 Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Kim Hyun-jun luôn tạo ra nhiều cơ hội, vấn đề chỉ là tận dụng được hay không.

U.17 Việt Nam đã có kinh nghiệm chống đỡ đối thủ mạnh. Lứa học trò của Roland từng cầm hòa U.17 Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở giải U.17 châu Á 2025 vẫn còn sót lại Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội) và Nguyễn Văn Dương (PVF). Đó là trận đấu U.17 Việt Nam đã căng mình phòng ngự số đông để ngăn khả năng ban bật, đập nhả của U.17 Nhật Bản. Nhờ các tuyến bọc lót kín kẽ, nhịp nhàng, học trò Roland đã khiến đội trẻ hàng đầu châu Á phải "cưa điểm".

U.17 Việt Nam hoàn thành khâu chuẩn bị ẢNH: VFF

Thành quả ấy tiếp thêm cho U.17 Việt Nam tự tin. Đó là lý do chiến lược gia Brazil khẳng định dù U.17 Hàn Quốc rất mạnh và trận đấu ngày mai vô cùng khó khăn, nhưng U.17 Việt Nam có thể vượt qua nếu toàn đội nỗ lực hết mình, tuân thủ lời dặn của ban huấn luyện.

Tập trung tối đa

Bên cạnh đưa học trò ra khỏi niềm vui "bay bổng" sau trận thắng U.17 Yemen, HLV Roland còn dặn cầu thủ phải tập trung tuyệt đối vào chiến thuật. Ông thầy người Brazil nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh tập thể. Không cá nhân nào được đứng trên đội bóng.

Nhờ triết lý tập thể trên hết của Roland, U.17 Việt Nam là đội bóng có cấu trúc đội hình chặt chẽ, vững vàng, toàn diện trong áp đặt lối chơi và pressing đoạt bóng.

Nguyễn Lực cùng đồng đội không được khuyến khích chơi cá nhân, mà mọi pha rê dắt, chuyền bóng hay di chuyển đều phải hướng đến phục vụ tập thể.

Một đội bóng khiêm nhường và đồng đều đang lớn dần qua từng trận đấu. Ở đó, mỗi cầu thủ lại có một vai trò riêng, không phân biệt cao thấp giữa đá chính hay dự bị. Bàn thắng định đoạt trận ra quân với U.17 Yemen được ghi bởi Đậu Quang Hưng, một nhân tố vào sân từ ghế dự bị. Điều đó cho thấy, HLV Roland luôn có "kế hoạch B" để giải quyết bế tắc trận đấu. Các cầu thủ ý thức rất rõ vai trò bản thân và sẵn sàng thể hiện khi được trao cơ hội.

U.17 Việt Nam so tài U.17 Hàn Quốc ở lượt đấu thứ hai bảng C lúc 23 giờ ngày mai (10.5). Sau lượt đầu, thầy trò Roland dẫn đầu bảng với 3 điểm. Hàn Quốc và UAE đứng sau với mỗi đội 1 điểm.