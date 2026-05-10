Nóng: Đội tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc và UAE tại Asian Cup 2027

Đội tuyển Việt Nam ở bảng E cùng các đội nào?

Rạng sáng 10.5 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Tại đây, đội tuyển Việt Nam đã xác định được đối thủ ở vòng bảng sân chơi hấp dẫn nhất châu Á.

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng E, cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp đấu giữa Li băng và Yemen.

Đây là bảng đấu vừa sức với đội tuyển Việt Nam. Ngoại trừ Hàn Quốc ở đẳng cấp khác, các đối thủ còn lại đều thuộc diện có thể thắng. Như vậy, ông Kim sẽ có lần đầu gặp đội tuyển quốc gia quê hương ở sân chơi châu Á.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải), HLV Kim Sang-sik (trái) và Đại sứ Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, dự lễ bốc thăm

Các bảng đấu tại Asian Cup 2027 ẢNH: AFC

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam từng gặp UAE 2 lần ở vòng loại World Cup 2022, với 1 thắng, 1 thua. Đại diện Tây Á là đội bóng giàu truyền thống, nhưng không mạnh vượt trội so với Việt Nam. Trong khi đó, cả Li băng hay Yemen, một trong hai đội sẽ rơi vào bảng E, đều là những đội Việt Nam từng đánh bại ở giải châu Á trước đây.

Trong các đại diện còn lại của Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia sẽ đối đầu nhau tại bảng F, cùng đương kim vô địch Qatar và Nhật Bản. Đội tuyển Singapore nằm ở bảng D, cùng Úc, Tajikistan, Iraq.

Để có mặt ở vòng 16 đội, đội tuyển Việt Nam cần đứng nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm 4 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Nhiệm vụ vượt vòng bảng

Đội tuyển Việt Nam từng ba lần dự Asian Cup, lần lượt vào các năm 2007, 2019 và 2024. Thành tích tốt nhất của Việt Nam là vào đến tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Còn tại kỳ Asian Cup gần nhất, Quang Hải cùng đồng đội dừng bước ở vòng bảng.

Tại Asian Cup 2007, trong lần đầu bước đến sân chơi châu Á với tư cách đồng chủ nhà, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ đánh bại UAE (2-0) và cầm hòa Qatar (1-1), sau đó dù thua 1-4 trước Nhật Bản, nhưng thầy trò ông Alfred Riedl vẫn có mặt ở tứ kết.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình mới ẢNH: MINH TÚ

Dù đã chơi nỗ lực, nhưng đội tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Iraq, đội sau đó tạo nên câu chuyện cổ tích với chức vô địch Asian Cup 2007.

Đến Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam thua 2-3 trước Iraq và 0-2 trước Iran, nhưng đã đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 để nằm trong nhóm các đội hạng ba xuất sắc nhất. Sau đó, Việt Nam vượt qua Jordan ở vòng 16 đội trên chấm luân lưu, sau khi hòa đối thủ 1-1 trong 120 phút. Tại tứ kết, Việt Nam dừng bước trước Nhật Bản, dù vậy đã chơi rất kiên cường trước đội bóng mạnh bậc nhất châu Á và chỉ để thua với tỷ số 0-1.

Tại Asian Cup 2027, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Vòng chung kết diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2026. Toàn đội sẽ hội quân vào tháng 12 để tập huấn dài hạn chuẩn bị cho giải đấu. Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ tạm dừng để đội tuyển quốc gia có nhân sự tối ưu cho Asian Cup 2027.