Chờ đợi kỳ tích của U.17 Việt Nam

Chiến thắng 1-0 trước U.17 Yemen ở trận ra quân bảng C VCK U.17 châu Á 2026 đã mở ra nút thắt quan trọng cho U.17 Việt Nam trên hành trình tìm vé World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện dẫn đầu bảng C với 3 điểm, xếp trên U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE (1 điểm) và U.17 Yemen (0 điểm).

Ở lượt đấu thứ hai, U.17 Việt Nam sẽ gặp thử thách cực đại mang tên U.17 Hàn Quốc, đương kim hạng ba giải đấu. Bóng đá Hàn Quốc là thế lực hàng đầu châu lục, trong đó riêng ở lứa U.17, đội tuyển xứ kim chi từng 8 lần dự U.17 World Cup, 2 lần vô địch châu Á, 3 lần đoạt ngôi á quân. Tại VCK U.17 châu Á 2025, U.17 Hàn Quốc dù chơi chưa đạt kỳ vọng, nhưng vẫn đoạt hạng ba chung cuộc.

U.17 Việt Nam (áo trắng) quyết tạo nên kỳ tích ẢNH: VFF

Nền tảng đào tạo trẻ ấn tượng xuất phát từ môi trường học đường đan xen với các học viện hàng đầu đã tạo nên những thế hệ đồng đều về thể hình, trình độ kỹ chiến thuật và tư duy cho U.17 Hàn Quốc. Ở trận ra quân, U.17 Hàn Quốc dù không thắng U.17 UAE, nhưng tạo ra thế trận áp đảo toàn diện: cầm bóng 70%, dứt điểm 21 lần (so với 10 của UAE), thực hiện 418 đường chuyền (gấp ba lần đối thủ).

Tuy nhiên, U.17 Việt Nam của HLV Roland đã tích lũy kinh nghiệm do từng nhiều lần chạm trán tên tuổi lớn. 1 năm qua, đội quân của Roland đã đối đầu Nhật Bản, Uzbekistan, UAE, Úc... ở các giải từ giao hữu đến chính thức và không lần nào phải nhận thất bại. Tính cả giải Đông Nam Á lẫn châu Á, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đang giữ mạch 16 trận bất bại, con số vô cùng ấn tượng cho thấy U.17 Việt Nam đang là tập thể gắn kết, ổn định và rất khó bị đánh bại.

AFC đánh giá gì trước màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc?

Quyết vượt núi cao

Cách đây 1 năm, HLV Roland từng đứng trước U.17 Nhật Bản, đội bóng thậm chí mạnh hơn U.17 Hàn Quốc. Đối thủ sừng sững như núi, nhưng U.17 Việt Nam vẫn đá với mục tiêu có điểm, chứ không phải hạn chế bàn thua.

Học trò Roland phòng ngự chặt chẽ, vững vàng ở thế biết mình biết người. U.17 Việt Nam giữ được cách chơi của mình trước đối thủ mạnh vượt trội, đó mới là chi tiết giá trị nhất, còn đáng nói hơn cả tỷ số hòa 1-1.

Thầy trò Roland đã hoàn thành quá trình chuẩn bị ẢNH: VFF

Lứa học trò của Roland từng cầm hòa U.17 Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở giải U.17 châu Á 2025 vẫn còn sót lại Nguyễn Lực (Hà Nội) và Nguyễn Văn Dương (PVF).

Thành quả ấy tiếp thêm cho U.17 Việt Nam tự tin. Đó là lý do chiến lược gia Brazil khẳng định dù U.17 Hàn Quốc rất mạnh và trận đấu ngày mai vô cùng khó khăn, nhưng U.17 Việt Nam có thể vượt qua nếu toàn đội nỗ lực hết mình, tuân thủ lời dặn của ban huấn luyện. Nếu đánh bại U.17 Hàn Quốc, U.17 Việt Nam gần như chắc chắn nắm tấm vé dự U.17 World Cup. Song, 1 điểm cũng là đủ để thầy trò Roland chiếm ưu thế lớn. U.17 Việt Nam đã sẵn sàng cho một kỳ tích để đời tại sân King Abdullah Sport City đêm nay.