Hàn Quốc vẫn vượt trội hoàn toàn

Ở bảng E, Hàn Quốc rõ ràng là đội tuyển mạnh nhất và gần như vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp. Đội bóng xứ kim chi hiện đứng hạng 25 thế giới và luôn được xem là ứng viên vô địch ở mọi kỳ Asian Cup. Hàn Quốc từng 2 lần vô địch châu Á vào các năm 1956 và 1960, bên cạnh 4 lần giành ngôi á quân.

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Hàn Quốc vào tới bán kết trước khi bị Jordan loại đầy bất ngờ. Đội hình hiện tại của HLV Hong Myung-bo sở hữu rất nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu và Mỹ như Lee Kang-in, Son Heung-min, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan hay Lee Jae-sung.

Nhận diện các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Đây là tập thể có tốc độ, thể lực và chất lượng kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu châu Á. So với đội tuyển Việt Nam, khoảng cách trình độ giữa đôi bên vẫn còn rất lớn. Ở lần gặp gần nhất vào tháng 10.2023, đội tuyển Việt Nam từng thua Hàn Quốc tới 0-6 trong trận giao hữu. Dù vậy, thực tế đội tuyển Việt Nam không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc ở bảng đấu này. Điều quan trọng hơn nằm ở khả năng giành điểm trước các đối thủ còn lại.

UAE là đối thủ then chốt của đội tuyển Việt Nam

So với Hàn Quốc, UAE mới được xem là đối thủ có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển UAE hiện đứng hạng 68 thế giới và vẫn duy trì vị thế là một trong những đội bóng mạnh của Tây Á. Đại diện này từng vào chung kết Asian Cup 1996 và nhiều lần góp mặt ở bán kết giải đấu.

Tuy nhiên, bóng đá UAE vài năm gần đây không còn duy trì được sự ổn định như trước. Đội tuyển này liên tục gây thất vọng ở vòng loại World Cup cũng như các giải đấu lớn của châu Á.

Dù vậy, UAE vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng tốt nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ khá mạnh mẽ. Đội bóng Tây Á hiện có nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Phi nhằm tăng cường sức mạnh đội hình.

Báo Hàn Quốc và UAE đặc biệt chú ý đội tuyển Việt Nam sau lễ bốc thăm Asian Cup 2027

Điểm tích cực với đội tuyển Việt Nam là UAE không còn tạo ra cảm giác “kỵ rơ” như Iraq trong quá khứ. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng thắng UAE 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 và xa hơn là chiến thắng 2-0 tại Asian Cup 2007.

Đó sẽ là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu rất quan trọng này. Nếu có thể lấy điểm trước UAE và thắng Yemen hoặc Li Băng, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam sẽ rất sáng.

Yemen hay Li Băng đều không quá xa lạ

Đối thủ còn lại của bảng E sẽ là đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen và Li Băng.

Đây đều là những đội tuyển thuộc nhóm trung bình của bóng đá Tây Á và không vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Ở Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam từng thắng Yemen 2-0 để giành vé vào vòng 16 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, Li Băng cũng là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam từng đánh bại tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. So với nhiều bảng đấu khác tại Asian Cup 2027, bảng E rõ ràng mở ra cơ hội cạnh tranh thực tế hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn, thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu.

Asian Cup luôn là sân chơi đòi hỏi cường độ rất cao, đặc biệt trước các đội Tây Á vốn nổi bật về sức mạnh thể chất và kinh nghiệm trận mạc. Đội tuyển Việt Nam vì thế cần cải thiện đáng kể khả năng tranh chấp, chống bóng bổng và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Đây sẽ tiếp tục là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của mình tại sân chơi số 1 châu Á.