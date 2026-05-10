Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AFC đánh giá gì trước màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc?
Video Thể thao

AFC đánh giá gì trước màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
10/05/2026 09:16 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá trận đấu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc tại bảng C giải U.17 châu Á 2026 sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out cũng như suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trước lượt trận thứ 2 bảng C giải U.17 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá màn đối đầu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển U.17 Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out cũng như suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 10.5 theo giờ Việt Nam trên sân tập số C Trung tâm thể thao King Abdullah tại Jeddah.

Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.17 Yemen, AFC đánh giá đội tuyển U.17 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt và nếu tiếp tục giành kết quả tích cực trước Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở hơn với thầy trò HLV Cristiano Roland.

AFC đánh giá gì trước màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc?

Trong khi đó, đội tuyển U.17 Hàn Quốc chịu nhiều áp lực sau trận hòa 1-1 trước U.17 UAE. Dù vậy, AFC vẫn đánh giá rất cao đại diện xứ kim chi khi đội bóng này kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 21 cú sút ở trận ra quân.

AFC cho rằng điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển U.17 Hàn Quốc nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp. Tiền vệ Ahn Joo-wan được xem là nhân tố nổi bật nhất nhờ khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến.

Về phía đội tuyển U.17 Việt Nam, AFC đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Cristiano Roland. Chiều 9.5 theo giờ địa phương, đội tuyển U.17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận đấu quan trọng này.

Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt nhưng vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Trung vệ của đội tuyển U.17 Việt Nam cũng khẳng định toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị phù hợp.

Trong buổi tập gần nhất, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các cầu thủ rèn các nội dung như phòng ngự, chuyển đổi trạng thái, phối hợp tấn công và dứt điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, đội tuyển U.17 UAE sẽ gặp đội tuyển U.17 Yemen lúc 23 giờ 30 phút ngày 10.5 theo giờ Việt Nam. AFC đánh giá UAE đang có sự tự tin lớn sau trận hòa Hàn Quốc nhưng cũng cảnh báo Yemen là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ chịu ở Asian Cup: Hàn Quốc, UAE góp mặt

Đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ chịu ở Asian Cup: Hàn Quốc, UAE góp mặt

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E tại Asian Cup 2027 cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp đấu giữa Li Băng và Yemen. Đây được xem là bảng đấu mang tới nhiều cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Highlight U.17 Myanmar 0-1 U.17 Tajikistan: Kiên cường chống đỡ

Highlight U.17 Nhật Bản 2-1 U.17 Trung Quốc: Khẳng định đẳng cấp

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam u.17 hàn quốc U.17 châu á 2026 HLV Roland AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận