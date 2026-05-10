Trước lượt trận thứ 2 bảng C giải U.17 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá màn đối đầu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển U.17 Hàn Quốc sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc đua giành vé vào vòng knock-out cũng như suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 10.5 theo giờ Việt Nam trên sân tập số C Trung tâm thể thao King Abdullah tại Jeddah.

Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U.17 Yemen, AFC đánh giá đội tuyển U.17 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt và nếu tiếp tục giành kết quả tích cực trước Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở hơn với thầy trò HLV Cristiano Roland.

AFC đánh giá gì trước màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hàn Quốc?

Trong khi đó, đội tuyển U.17 Hàn Quốc chịu nhiều áp lực sau trận hòa 1-1 trước U.17 UAE. Dù vậy, AFC vẫn đánh giá rất cao đại diện xứ kim chi khi đội bóng này kiểm soát bóng gần 70% và tung ra tới 21 cú sút ở trận ra quân.

AFC cho rằng điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển U.17 Hàn Quốc nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp. Tiền vệ Ahn Joo-wan được xem là nhân tố nổi bật nhất nhờ khả năng điều tiết lối chơi và tạo đột biến.

Về phía đội tuyển U.17 Việt Nam, AFC đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Cristiano Roland. Chiều 9.5 theo giờ địa phương, đội tuyển U.17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng nhằm hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận đấu quan trọng này.

Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt nhưng vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Trung vệ của đội tuyển U.17 Việt Nam cũng khẳng định toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị phù hợp.

Trong buổi tập gần nhất, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các cầu thủ rèn các nội dung như phòng ngự, chuyển đổi trạng thái, phối hợp tấn công và dứt điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, đội tuyển U.17 UAE sẽ gặp đội tuyển U.17 Yemen lúc 23 giờ 30 phút ngày 10.5 theo giờ Việt Nam. AFC đánh giá UAE đang có sự tự tin lớn sau trận hòa Hàn Quốc nhưng cũng cảnh báo Yemen là đối thủ không dễ bị đánh bại.