Đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu dễ chịu ở Asian Cup: Hàn Quốc, UAE góp mặt

Rạng sáng 10.5 theo giờ Việt Nam, lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Kết quả đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Li Băng với Yemen.

Đây được xem là bảng đấu tương đối vừa sức với đội tuyển Việt Nam. Ngoại trừ Hàn Quốc vượt trội về đẳng cấp, các đối thủ còn lại đều nằm trong nhóm đội tuyển mà thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể cạnh tranh điểm số.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik sẽ lần đầu chạm trán đội tuyển quốc gia quê hương ở một giải đấu chính thức kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần gặp UAE và có thành tích không quá lép vế. Tại vòng loại World Cup 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng thắng 1 và thua 1 trước đại diện Tây Á.

Ngoài ra, cả Li Băng lẫn Yemen đều là những đối thủ đội tuyển Việt Nam từng đánh bại ở Asian Cup. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0 để giành vé vào vòng knock-out. Xa hơn ở Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam cũng từng đánh bại UAE 2-0 trên sân Mỹ Đình.

Asian Cup 2027 sẽ là lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam góp mặt tại sân chơi số 1 châu Á cấp đội tuyển quốc gia, sau các kỳ năm 2007, 2019 và 2023. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là 2 lần vào tứ kết tại Asian Cup 2007 và 2019.

Sau khi dừng bước từ vòng bảng ở kỳ Asian Cup gần nhất, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại Asian Cup 2027 sẽ là giành vé đi tiếp. Theo thể thức giải đấu, các đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng 16 đội.

Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2.2027. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ tháng 12 để có thời gian chuẩn bị dài trước giải đấu.