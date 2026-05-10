Báo UAE nói điều bất ngờ khi đội nhà chung bảng đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup

Theo kết quả bốc thăm diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) rạng sáng 10.5, bảng E gồm đội tuyển UAE, đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam và đội thắng trong trận play-off giữa Li Băng với Yemen. Ngay sau lễ bốc thăm, nhiều tờ báo UAE đã liên tục nhắc đến tuyển Việt Nam khi phân tích cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Đáng chú ý, tờ Al Khaleej đánh giá: “Đây là một kết quả bốc thăm cân bằng cho đội tuyển quốc gia UAE tại Asian Cup 2027. Xét về thực lực, đội tuyển Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhất khi sở hữu dàn sao đang thi đấu ở châu Âu. Dù vậy, đội tuyển UAE và đội tuyển Việt Nam sẵn sàng làm nên bất ngờ"

Tờ Al Khaleej nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam hiện không còn bị nhìn nhận như một đối thủ dễ vượt qua. Họ có đà phát triển rất tốt và được dự đoán sẽ là “ấn số” rất lớn ở giải đấu sắp tới”.

Đội tuyển UAE chuẩn bị kỹ cho Asian Cup 2027

Tờ Al Ittihad viết: “Cùng với đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc, đội tuyển quốc gia UAE nằm ở bảng E tại AFC Asian Cup 2027. UAE sẽ bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị lớn để hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại vòng chung kết”.

Đáng chú ý, theo Al Ittihad, để chuẩn bị cho giải đấu, đội tuyển UAE dự kiến tổ chức trại huấn luyện tại châu Âu từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8. Ngoài ra, đội bóng Tây Á còn lên kế hoạch tập trung thêm vào cuối tháng 12 trước khi Asian Cup khởi tranh.

Báo UAE cũng cho biết Liên đoàn bóng đá nước này đang cân nhắc kéo dài thời gian tập huấn và tăng cường các trận giao hữu quốc tế, nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc đối đầu tại bảng E.

Trong khi đó, tờ Al Bayan nhận định: “Bảng E Asian Cup 2027 dự kiến sẽ có sự cạnh tranh gay gắt do trình độ giữa các đội tuyển châu Á ngày càng thu hẹp. UAE sẽ phải thận trọng khi nằm cùng bảng với đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam và Li Băng hoặc Yemen”.

Không chỉ các tờ báo lớn, Emarat Al Youm cũng đặc biệt quan tâm đến kết quả bốc thăm. Tờ báo này phân tích: “Hàn Quốc với tư cách là đội hạt giống số 1 được đánh giá mạnh nhất bảng. Đội tuyển UAE thuộc nhóm hạt giống số 2, còn đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm số 3 theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027 tại Ả Rập Xê Út. Và theo thể thức giải đấu, khi hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội thì mọi diễn biến bất ngờ đều có thể xảy ra”.