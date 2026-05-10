U.17 Indonesia trả giá đắt vì phung phí cơ hội, thua choáng váng Qatar: Chưa thể vào tứ kết

Ở lượt đấu đầu tiên bảng B, U.17 Indonesia gây bất ngờ khi đánh bại U.17 Trung Quốc 1-0. Kết quả này giúp đại diện Đông Nam Á sáng cửa lọt vào tứ kết, cũng như giành vé dự U.17 World Cup 2026. Vì thế, U.17 Indonesia vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất ở trận gặp U.17 Qatar, với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành chiến thắng.

U.17 Indonesia (áo đỏ) quyết tâm đánh bại U.17 Qatar để giành vé vào tứ kết ẢNH: AFC

U.17 Indonesia thua vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U.17 Indonesia là những người chơi chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp 1, đội tuyển trẻ xứ vạn đảo cầm bóng gần 60%, liên tục khiến khung thành U.17 Qatar chao đảo. Phút 15, U.17 Indonesia có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng phạt đền vì hậu vệ U.17 Qatar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Dù vậy, Mathew Baker lại dứt điểm quá hiền, không thể thắng được thủ thành U.17 Qatar.

Sau pha bóng hỏng ăn, U.17 Indonesia vẫn miệt mài tấn công. Trong khoảng 30 phút cuối hiệp 1, U.17 Indonesia có đến 10 lần dứt điểm về phía khung thành U.17 Qatar. Dù vậy, các chân sút U.17 Indonesia không lần nào xuyên thủng lưới U.17 Qatar, phải khép lại hiệp đấu với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, U.17 Indonesia vẫn dâng cao đội hình, chơi tấn công. Nhưng việc dâng cao đôị hình đã khiến U.17 Indonesia trả giá đắt bằng 2 bàn thua choáng váng. Phút 56, Ayokunle Tokode kết thúc tình huống phản công nhanh bằng cú sút tinh tế, mở tỷ số cho U.17 Qatar. Chỉ 10 phút sau, Dhiaeddine Larbi rê bóng bên cánh trái, trước khi dứt điểm chéo góc tuyệt đẹp, khiến lưới U.17 Indonesia rung lên lần thứ 2.

Nhận liên tiếp 2 bàn thua, U.17 Indonesia nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, cũng giống những phút trước đó, U.17 Indonesia không thể tận dụng được cơ hội mà mình tạo ra, phải thua trận 0-2.

U.17 Qatar có 2 bàn sau 2 pha phản công chớp nhoáng ẢNH:

Thua trận 0-2 trước U.17 Qatar, U.17 Indonesia có 3 điểm sau 2 trận, rơi xuống vị trí thứ 3 bảng B và gặp khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đại diện Đông Nam Á cùng điểm với U.17 Qatar nhưng phải xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu cuối, U.17 Indonesia sẽ đụng độ đội được đánh giá mạnh nhất bảng và đang xếp đầu với 2 trận toàn thắng là U.17 Nhật Bản.