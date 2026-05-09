Ngoại hạng Anh: Đua vào vị trí số 6

Đội vô địch Europa League, bất kể đứng ở đâu tại giải VĐQG, sẽ được dự Champions League mùa tới. Đáng lưu ý là quyền dự Champions League ấy không được chuyển giao cho đội khác. Thông thường, giải Ngoại hạng Anh đã có 4 suất dự Champions League, và đấy là 4 đội có vị thứ cao nhất trong bảng xếp hạng chung cuộc. Giống như trường hợp vô địch Europa League, 4 suất này cũng không được phép chuyển giao cho đội khác.

Nếu Aston Villa đứng thứ 5 Ngoại hạng Anh và vô địch Europa League, thì đội số 6 sẽ được dự Champions League ẢNH: REUTERS

Hiện Anh lại được UEFA cấp thêm suất thứ 5 dự Champions League mùa tới, nhờ thành tích tốt ở đấu trường 3 cúp châu Âu. Chi tiết quan trọng khi suất thứ 5 này là một trường hợp linh động, không nhất thiết phải gắn với vị thứ cụ thể nào. Giả sử Villa vô địch Europa League và kết thúc mùa bóng trong tốp 4 tại Anh thì sẽ… uổng phí, bởi họ có đến 2 quyền dự Champions League, nhưng chỉ được sử dụng một. Năm đội xếp hạng cao nhất tại Anh (gồm cả đội vô địch Europa League là Aston Villa) sẽ dự Champions League mùa tới. Nhưng nếu Villa đứng ngoài tốp 4 chung cuộc và vô địch Europa League thì bản thân họ đã có suất dự Champions League rồi. Các đội trong tốp 4 cũng đều có vé. Suất thứ 5 sẽ được trao cho đội có thứ hạng cao nhất tiếp theo, không tính Villa.

Hiện Villa và đội số 4 Liverpool đang đồng điểm nhau và hơn xa đội số 6 Bournemouth. Coi như chắc chắn Villa, Liverpool, M.U, Man.City, Arsenal đã có suất dự Champions League mùa tới. Vấn đề còn lại chỉ là nếu Villa (đã vào chung kết) vô địch Europa League, thì nước Anh sẽ uổng phí 1 suất dự Champions League trong trường hợp Villa đứng thứ 4. Nếu Villa đứng thứ 5 và vô địch Europa League, thì đội số 6 sẽ được dự Champions League.

Các đội Bournemouth, Brentford và Brighton đều chưa bao giờ dám mơ dự Champions League. Vậy mà bây giờ hy vọng bỗng nhiên bùng lên khi họ đang trấn giữ các vị trí số 6 - 8 (chỉ lần lượt hơn nhau 1 điểm) trước 3 vòng cuối. Các trận Fulham - Bournemouth, Brighton - Wolverhampton (cùng diễn ra lúc 21 giờ ngày 9.5) và Man.City - Brentford (23 giờ 30) đều trở thành những cuộc chiến sống còn, liên quan cuộc đua giành vị trí số 6.

Hệ quả quan trọng là ngay cả cuộc đua giành chức vô địch cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Đêm nay, Man.City sẽ vấp phải tinh thần thi đấu không khoan nhượng của đội khách Brentford, nên không dễ thắng. Nếu Man.City không thắng thì Arsenal dù chưa ra sân cũng đã tiến thêm một bước rất dài đến ngôi vô địch. Bất ngờ vẫn có thể xảy ra ở vòng đấu này, nhất là khi Man.City vào cuộc với tâm lý nặng nề (vừa mất điểm trong trận hòa Everton 3-3). Tính từ đầu năm 2026, không có đội nào mất điểm từ hoàn cảnh dẫn trước nhiều hơn Man.City. Brentford vừa thắng West Ham 3-0 ở vòng trước, qua đó giúp Tottenham tạm thoát nguy cơ rớt hạng. Giờ họ lại có khả năng lấy điểm của Man.City để giúp Arsenal vô địch?

Lẽ ra, trận đấu sớm lúc 18 giờ 30 tối nay giữa Liverpool - Chelsea phải được xem là cuộc đụng độ hấp dẫn. Nhưng Chelsea giờ đã sa sút không phanh, dù thắng cũng vẫn còn thua điểm đội số 6 Bournemouth. Và có vẻ giải Ngoại hạng nói chung chỉ mong cho Liverpool thắng được Chelsea để "kìm" Villa ở vị trí số 5, hòng có thêm đại diện ở Champions League mùa tới.