PSG quá bản lĩnh, cầm chân Bayern Munich ngay tại 'hang hùm': Hiên ngang vào chung kết đấu Arsenal

"Gáo nước lạnh" cho Bayern Munich

Thất bại 4-5 trên sân Parc des Princes khiến Bayern Munich buộc phải chơi "tất tay" ở lượt về. Trên sân nhà Allianz Arena, "Hùm xám" xứ Bavaria ra quân với bộ tứ tấn công đáng sợ gồm Luis Diaz - Michael Olise - Jamal Musiala - Harry Kane. Tuy nhiên, PSG mới là đội có bàn thắng mở tỷ số.

Kvaratskhelia có đường kiến tạo xuất sắc ẢNH: REUTERS

Phút thứ 3, sau một tình huống phối hợp 1 chạm cực nhanh, Khvicha Kvaratskhelia băng xuống rất nhanh ở biên trái rồi căng ngang vào trong. Ousmane Dembele lao vào tốc độ, tung cú đặt lòng gọn gàng, đánh bại thủ thành Manuel Neuer.

Sau bàn thua, Bayern Munich đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Lần lượt Diaz, Olise có các tình huống xử lý cá nhân ấn tượng, khiến khung thành PSG đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của 2 tiền đạo cánh Bayern Munich chưa đủ sắc sảo để thành bàn.

Đó cũng là vấn đề của Bayern Munich. Trong ngày HLV Enrique cho các học trò phòng ngự khu vực trung lộ cực kỳ kín kẽ, đại diện nước Đức không thực hiện được các pha phối hợp quen thuộc, buộc phải dựa vào nỗ lực cá nhân. Rõ ràng, chừng đó là không đủ để "xuyên thủng" lớp khiên chắc chắn của PSG. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về PSG.

Musiala (số 10) không thể tạo khác biệt ẢNH: REUTERS

Bàn thắng muộn màng

PSG tấn công hay, ai cũng biết. Nhưng ở trận này, nhà đương kim vô địch còn cho thấy khả năng phòng ngự ấn tượng. Suốt 90 phút, khả năng pressing, gây áp lực, giữ cự ly đội hình của Marquinhos là cực kỳ tuyệt vời. Các hậu vệ PSG có thể bị Diaz hay Olise vượt mặt, nhưng ngay lập tức, đồng đội của họ sẽ bọc lót. Bên cạnh đó, thủ thành Safonov cũng cực kỳ xuất sắc.

Đó là lý do Bayern Munich tạo được nhiều cơ hội trong 45 phút còn lại, phải đến phút 90+4, các học trò HLV Vincent Kompany mới ghi bàn thắng. Sau đường chọc khe của đồng đội, Kane xoay người cực nhanh, dứt điểm tung nóc lưới PSG. Khoảng cách giờ chỉ là 1 bàn, nhưng 1 phút còn lại là quá ít ỏi để Bayern Munich tạo ra điều kỳ diệu.

Kvaratskhelia (giữa) khiến hàng thủ Bayern Munich vất vả ẢNH: REUTERS

Chiều ngược lại, PSG tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống phản công. Doue, Dembele hay Kvaratskhelia đã có cơ hội trong 45 phút còn lại, suýt khiến Neuer có lần thứ 2 vào lướt nhặt bóng. Con số dứt điểm trúng đích thể hiện rõ điều đó: PSG có 8 lần đưa bóng đi trúng cầu môn, gần gấp đôi Bayern Munich (5 lần).

Chung cuộc, PSG có trận hòa 1-1 trên sân khách, đánh bại Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5. Đối thủ cuối cùng của thầy trò HLV Luis Enrique trong hành trình bảo vệ ngôi vương là Arsenal.