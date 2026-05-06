Thể thao Bóng đá Quốc tế

Tiết lộ giải thưởng ‘cực khủng’ hơn 105 tỉ đồng của FIFA ASEAN Cup, Việt Nam được nhận bao nhiêu?

Giang Lao
06/05/2026 17:10 GMT+7

Theo Straits Times, giải FIFA ASEAN Cup sẽ có tổng giải thưởng lên đến 4 triệu USD (hơn 105 tỉ đồng), trong đó phí tham dự mỗi đội nhận 125.000 USD (gần 3,3 tỉ đồng), đội vô địch nhận tới 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng). Cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam.

Straits Times tiết lộ, giải FIFA ASEAN Cup sẽ được cơ quan bóng đá thế giới chính thức công bố mọi chi tiết, bao gồm thể thức thi đấu, giải thưởng… vào ngày 1.6 tới. Báo hàng đầu Singapore này còn cho cho biết thêm, FIFA sẽ phân bổ cho các đội tham dự một khoản phí bảo đảm lên đến 125.000 USD/đội (khoảng hơn 3,2 tỉ đồng).

Đội tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch AFF Cup nhận thưởng 300.000 USD, nếu sắp tới vô địch FIFA ASEAN Cup sẽ nhận tới 1 triệu USD

"Các đội cũng có thể nhận thêm tiền thưởng cho mỗi trận thắng hoặc hòa. Giải thưởng lớn nhất trị giá đến 1 triệu USD (khoảng 26 tỉ đồng) dành cho nhà vô địch ở hạng đấu cao nhất, trong khi đội vô địch ở hạng đấu thứ hai sẽ nhận được 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng). Bao gồm cả phần thưởng cho đội á quân và đội xếp thứ ba, tổng giải thưởng của FIFA ASEAN Cup dự kiến sẽ vượt quá 4 triệu USD (hơn 105 tỉ đồng)", Straits Times cho biết thêm chi tiết.

Với giải thưởng này, FIFA ASEAN Cup đã bỏ xa giải thưởng dành cho đội vô địch giải AFF Cup, mà đội tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch nhận 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng).

Cũng theo Straits Times: "Tại Đại hội FIFA được tổ chức ở Vancouver, Canada vào ngày 30.4 vừa qua, đã làm rõ hơn về giải FIFA ASEAN Cup, trong đó bao gồm thể thức thi đấu cho các đội tham gia và dự kiến sẽ là một giải đấu có hai hạng với 14 đội góp mặt".

Các tài liệu mà Straits Times thu được, cho thấy thể thức đề xuất sẽ có tám đội được chia thành hai bảng ở hạng cao nhất, và sáu đội khác được chia thành hai bảng ở hạng đấu thứ hai, báo Singapore cho biết thêm.

"Các trận đấu của bảng hạng nhất sẽ được tổ chức ở Indonesia, địa điểm còn lại vẫn chưa được xác nhận, trong khi tất cả các trận đấu của hạng đấu thứ hai sẽ diễn ra ở Hồng Kông.

Ngoài Hồng Kông, có đồn đoán rằng các đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ được mời tham gia. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA có thể sẽ quyết định thành phần của mỗi hạng đấu, khiến hệ thống thăng hạng/xuống hạng khó có thể áp dụng", cũng theo Straits Times.

Dựa trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, nhóm đấu hạng nhất của FIFA ASEAN Cup sẽ bao gồm đội tuyển Thái Lan (hạng 93), Trung Quốc (hạng 94), Việt Nam (hạng 99), Indonesia (hạng 122), Philippines (hạng 135), Ấn Độ (hạng 136), Malaysia (hạng 138) và Singapore (hạng 147).

Trong khi các đội gồm Hồng Kông (hạng 155), Myanmar (hạng 158), Campuchia (hạng 177), Lào (hạng 185), Brunei (hạng 193) và Timor Leste (hạng 200) sẽ tạo thành giải đấu hạng hai.

FIFA ASEAN Cup sẽ không có vòng bán kết sau các trận đấu vòng tròn ở vòng bảng. Thay vào đó, các đội nhất bảng sẽ thi đấu với nhau để xác định nhà vô địch của mỗi hạng đấu, trong khi các đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba và tư, có nghĩa là mỗi đội sẽ thi đấu từ hai đến bốn trận, Straits Times cho biết thêm.

FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra trong 2 lịch FIFA Days tháng 9 và 10, ngay sau giải AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8.

