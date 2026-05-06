Độc lạ World Cup 2026: Chỉ cần xem đủ 104 trận, nhận ngay 1,3 tỉ đồng

"Người theo dõi World Cup" sẽ làm những việc gì?

Theo mô tả của Fox Sports trong quảng bá tuyển dụng "Người theo dõi World Cup" của mình, qua sự hợp tác với trang web tìm kiếm việc làm Indeed. Kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ cho biết: "Người xem sẽ theo dõi mọi trận đấu tại World Cup 2026 (tổng cộng 104 trận) từ bên trong một khối lập phương bằng kính, được xây dựng riêng ở trung tâm Quảng trường Thời đại (Times Square) của TP.New York".

"Đây sẽ là công việc mùa hè tốt nhất trên thị trường, nhưng chỉ dành cho một người hâm mộ cuồng nhiệt duy nhất sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ có một không hai này", các công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo đó, người hâm mộ có thể đăng ký tham gia vai trò này thông qua Indeed và người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 6.6 tới trong chương trình phát sóng trận đấu bóng chày Major League giữa đội Boston Red Sox và New York Yankees trên kênh Fox, theo Reuters.

Cũng theo Reuters: "Công việc mà Fox Sports đang quảng bá để tuyển dụng, thực sự hậu hĩnh với người hâm mộ may mắn nào giành được chiến thắng. Đây là công việc tốt nhất ở Mỹ vào mùa hè này và vô cùng dễ dàng, khi một người chỉ cần xem đầy đủ tất cả 104 trận đấu World Cup 2026 sẽ nhận khoản thù lao lên đến 50.000 USD".

Tuy nhiên, cũng có một vài điều kiện thú vị cho người được chọn "theo dõi World Cup" của Fox Sports, đó là phải theo dõi từng phút của các trận đấu trên Fox One, nền tảng phát trực tuyến chính thức của World Cup 2026, đồng thời tạo và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội, biến mỗi trận đấu thành một bữa tiệc xem trực tiếp cho hàng ngàn khách du lịch và người đi đường ngang qua.

World Cup 2026 hiện chỉ còn 36 ngày nữa là khai mạc. Đây là giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, được tổ chức phần lớn các trận đấu ở Mỹ, trong khi hai nước đồng chủ nhà còn lại là Canada và Mexico tổ chức một phần nhỏ các trận đấu.

Trong đó, Mexico sẽ tổ chức trận khai mạc vào lúc 2 giờ ngày 12.6 (giờ Việt Nam), giữa đội chủ nhà Mexico gặp Nam Phi trên sân bóng huyền thoại Estadio Azteca ở Mexico City.

Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi toàn bộ 104 trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).



