Độc lạ sân bóng 'biến hình' liên tục để tổ chức 7 trận đấu World Cup 2026

'Biến hình' độc lạ từ quần vợt đến đua xe F1 rồi bóng đá World Cup

Chúng tôi có mặt ở Miami (tiểu bang Florida, Mỹ) những ngày đầu tháng 5 và có dịp ghé qua sân Hard Rock, nơi sẽ đăng cai tổ chức 7 trận đấu World Cup 2026. Cảm nhận ban đầu là sự choáng ngợp. Đây không chỉ là một sân vận động mà là tổ hợp thể thao lớn kinh khủng ôm trọn Miami Garden. Xe chạy một vòng khoảng 9-10 km mà vẫn chưa hết khuôn viên của sân, vì diện tích rộng lớn vô cùng.

Công trình thể thao đồ sộ ra đời từ năm 1987 chỉ để phục vụ môn bóng bầu dục, là sân nhà của đội bóng Hurricanes thuộc Đại học Miami (từng 5 lần vô địch quốc gia Mỹ). Nhưng trong vòng 20 năm qua, Hard Rock Stadium trở thành một điểm hẹn văn hóa thể thao không chỉ của Miami mà cả của tiểu bang Florida và vùng đông nam nước Mỹ. Nơi đây đã tổ chức rất nhiều sự kiện âm nhạc đình đám, những concert quy tụ hàng chục ngàn người.

Với thể thao, sân Hard Rock như liên tục "biến hình". Ngay sau khi giải bóng bầu dục kết thúc vào tháng 2, lập tức diễn ra giải quần vợt Miami vào tháng 3, một giải đấu lớn nhất ngoài hệ thống 4 giải Grand Slam với 30 sân đấu, cho phép khán giả tự do dạo bước giữa các sân bóng để xem những trận đấu có tay vợt mình yêu thích ở vị trí rất gần. Vẫn còn nhiều hình ảnh 2 tay vợt đăng quang Miami 2026 là Jannick Sinner và Aryna Sabalenka xuất hiện tại đây.

Từ năm 2022, nơi đây diễn ra giải đua xe công thức 1 vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 với đường đua gồm 19 khúc cua và 11 khán đài được xây dựng ngay trong khuôn viên bãi đậu xe của sân. Đây là giải đấu được giới yêu xe tốc độ cao mong đợi hàng năm vì tính "chiến đấu" rất mạnh mẽ với nhiều tranh đua rất gay cấn và khắc nghiệt do thời tiết nóng ẩm và đường đua nhiều độ khó, trơn trượt.

Đặc biệt năm 2026, World Cup sẽ diễn ra 7 trận đấu tại đây, bao gồm 4 trận vòng đấu bảng và 3 trận vòng 1/32, tứ kết và tranh hạng ba với sự góp mặt của nhiều đội bóng Nam Mỹ như Brazil, Colombia, Uruguay và các đội bóng hàng đầu khác như Bồ Đào Nha, Scotland, Ả Rập Xê Út...

Khi chúng tôi đặt chân đến Hard Rock Stadium, nơi đây cũng vừa diễn ra xong giải đua xe công thức 1 với chiến thắng thuộc về Kimi Antonelli. Tay đua người Ý tiếp tục gây chấn động khi giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Miami Grand Prix 2026. Gần như ngay lập tức các bộ phận hậu cần, sân bãi đã tiến hành dọn dẹp di dời các cơ sở vật chất phục vụ cho giải F1 ngay để trả lại hiện trạng cho sân Hard Rock trong vòng 4-5 tuần lễ tiếp, làm sao trước ngày 15.6 mọi thứ phải hoàn thành cho các trận World Cup.

Thay cỏ như... thay áo và chạy đua để trao sân cho FIFA vào cuối tháng 5

Too Boyan, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách vận hành sân Hard Rock nói: "Cách thức điều chỉnh các cơ sở vật chất phục vụ cho từng hoạt động tại đây, chúng tôi đã rất quen rồi. Xong sự kiện văn hóa hay bất cứ giải đấu nào, lập tức chúng tôi huy động lực lượng chuyển đổi một cách khẩn trương. Mỗi năm ở đây có hàng chục sự kiện và chúng tôi có thể thay cỏ khoảng 8 đến 10 lần, tùy thuộc vào lịch trình sự kiện. Như giải đua xe công thức 1 vừa xong, toàn bộ mặt cỏ sẽ được lột ra".

Theo ông Too Boyan, Ban tổ chức sân sẽ có khoảng vài tuần để di dời cơ sở hạ tầng khỏi sân đã sử dụng cho khu vực paddock của F1, và sau đó sân cỏ sẽ được vận chuyển đến và lắp đặt vào giữa tháng 5. Loại cỏ ở sân Hard Rock được trồng rất chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA yêu cầu. Khi cỏ được trồng, sẽ mất một ngày để tháo dỡ lớp cỏ cũ, sau đó quá trình lắp đặt mới sẽ mất khoảng 3 ngày. Công đoạn này cho thấy tốc độ thay cỏ rất nhanh và FIFA sẽ kiểm tra mọi thứ từ tuần cuối tháng 5 và thực hiện việc khâu mặt sân như họ đã làm cho các địa điểm tổ chức World Cup khác".

Độc lạ của sân Hard Rock không chỉ ở khâu tổ chức đa dạng mà thiết kế sân bóng có nhiều điểm không giống bất cứ sân nào trên thế giới. Nhìn từ xa phải kể đến hệ thống mái che "nhuộm' ánh nắng. Sân bóng này có mái che hiện đại giúp che nắng cho hơn 92% số ghế nhưng vẫn giữ mặt sân mở, giúp cỏ phát triển tự nhiên. Khán giả xem thoải mái dù sân mở mà không hề bị nắng chiếu khó chịu. Mái che màu trắng tạo nên hình ảnh rực rỡ, giúp khuếch đại âm thanh của cổ động viên bên trong sân, tạo ra bầu không khí "rực lửa" mà không bị bí gió.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi phát hiện ra những độc lạ khác. Đó là những tiện ích siêu sang với phòng khách ngay trong sân. Các phòng VIP được thiết kế giống như phòng khách gia đình với ghế tựa, truyền hình cao cấp và được phục vụ ăn uống. Bên cạnh đó là màn hình khổng lồ ở 4 góc sân đảm bảo không khán giả nào bỏ lỡ bất cứ pha bóng nào trên sân.

Vì phải khẩn trương "dọn dẹp" từ F1 cho sự kiện World Cup nên sân đóng kín cửa, các hàng rào dựng lên rất nhanh, che khuất tầm nhìn gần để không cho người ngoài tiếp cận. Vì vậy chúng tôi không thể vào bên trong quan sát mà chỉ nhìn từ xa hoặc phía ngoài sát hàng rào. Chúng tôi cũng nhìn thấy rất nhiều xe cẩu, nhiều cáp treo vận chuyển đồ ra vào liên tục. Mọi thứ đang rất khẩn trương để một bộ mặt mới rực rỡ hiện lên vào cuối tháng 5.

Hơn 60.000 vé cho mỗi trận trong 7 trận tại đây đã bán rất nhanh với giá vé trung bình là 1.750 USD/vé. Trận đầu tiên ngày 15.6, đội bóng vô địch thế giới đầu tiên Uruguay sẽ gặp hiện tượng World Cup 2022 Ả Rập Xê Út ở bảng H. Cũng Uruguay sẽ đá tiếp ngày 21.6 gặp đội bóng quần đảo ở Tây Phi là Cabo Verde.

Ngày 24.6, đội bóng 5 lần vô địch thế giới Brazil sẽ gặp Scotland ở bảng C. Ngày 27.6 đến lượt đội bóng nam mỹ khác là Colombia sẽ tiếp Bồ Đào Nha của Ronaldo ở bảng K với giá vé trung bình là 5.000 USD/ vé. 3 trận còn lại đều là vòng knock-out lần lượt vào ngày 3 và 11.7. Trong đó trận tranh hạng ba ngày 18.7 giá vé chỉ có 1950 USD/vé.