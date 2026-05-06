Thắng kịch tính Atletico Madrid, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League

Rạng sáng 6.5, Arsenal tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Emirates, ở trận đấu bán kết lượt về UEFA Champions League 2025-2026. Tương tư như ở trận lượt đi, màn so tài giữa hai đội một lần nữa cho thấy sự cân bằng, với diễn biến căng thẳng trong xuyên suốt thời gian nhưng ít bàn thắng được ghi. Hơn 90 phút bóng lăn, chỉ có duy nhất 1 pha lập công. Và đội tận dụng cơ hội tốt hơn lần này để điền tên mình vào trận chung kết Cúp C1 châu Âu là "pháo thủ thành London".

Trước đó ở trận đấu lượt đi, Arsenal hòa 1-1 với Atletico Madrid. Tỷ số này được coi là lợi thế cho đại diện nước Anh. Công với điểm tựa sân nhà, đoàn quân Arteta đã nhập cuộc với thế trận chủ động, tràn lên tấn công mạnh ngay từ những phút đầu.

Arsenal tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương. Dù vậy, phải đến khi hiệp 1 gần kết thúc, nỗ lực của đại diện Ngoại hạng Anh mới được đền đáp. Gyokeres phá bẫy việt vị để thoát xuống thông minh thả chuyền bóng về phía cột hai cho Trossard. Trossard xử lý tinh quái và dứt điểm khó khiến Oblak không thể bắt, để rồi Bukayo Saka băng vào đá bồi chớp nhoáng mở tỷ số ở phút 44.

Saka chớp thời cơ băng vào đá bồi mở tỷ số cho Arsenal ẢNH: REUTERS

Thủ quân của Arsenal lên tiếng đúng lúc để đưa đội nhà vào chung kết ẢNH: REUTERS

Đây là thế trận ưa thích của Arsenal, khi họ có bàn thắng dẫn trước. Ở hiệp 2, đại diện nước Anh thi đấu an toàn hơn và ưu tiên sự chắc chắn trên mặt trận phòng ngự. Những tình huống đáng chú ý cũng vì thế mà không xuất hiện nhiều. Atletico Madrid nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của chủ nhà.

Thậm chí, Arsenal mới là đội tạo ra được cơ hội ăn bàn rõ nét hơn nhưng không thể tận dụng thành công. Tuy nhiên, 1 bàn ở hiệp thi đấu đầu tiên là quá đủ để "pháo thủ thành London" ghi tên mình vào bán kết.

Atletico Madrid nỗ lực trong hiệp 2, nhưng bất lực trong việc tìm đường đến khung thành đối phương ẢNH: REUTERS

Niềm vui của thầy trò HLV Mikel Arteta ẢNH: REUTERS

Arsenal thắng chung cuộc 2-1 trước Atletico Madrid sau 2 lượt đầu. Đại diện nước Anh là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào chung kết Champions League mùa này.

Đối thủ của Arsenal ở trận tranh chức vô địch là một trong hai đội: Bayern Munich và PSG. Hai đội sẽ đá bán kết lượt về vào rạng sáng 7.5. Ở lượt đi, PSG thắng kịch tính Bayern Munich với tỷ số 5-4 trên sân Công viên các hoàng tử (Pháp).