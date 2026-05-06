Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Thắng kịch tính Atletico Madrid, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League

Nghi Thạo
Nghi Thạo
06/05/2026 04:27 GMT+7

Arsenal có chiến thắng kịch tính trước Atletico Madrid, qua đó trở thành đội đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết UEFA Champions League mùa này.

Rạng sáng 6.5, Arsenal tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà Emirates, ở trận đấu bán kết lượt về UEFA Champions League 2025-2026. Tương tư như ở trận lượt đi, màn so tài giữa hai đội một lần nữa cho thấy sự cân bằng, với diễn biến căng thẳng trong xuyên suốt thời gian nhưng ít bàn thắng được ghi. Hơn 90 phút bóng lăn, chỉ có duy nhất 1 pha lập công. Và đội tận dụng cơ hội tốt hơn lần này để điền tên mình vào trận chung kết Cúp C1 châu Âu là "pháo thủ thành London".

Trước đó ở trận đấu lượt đi, Arsenal hòa 1-1 với Atletico Madrid. Tỷ số này được coi là lợi thế cho đại diện nước Anh. Công với điểm tựa sân nhà, đoàn quân Arteta đã nhập cuộc với thế trận chủ động, tràn lên tấn công mạnh ngay từ những phút đầu.

Arsenal tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương. Dù vậy, phải đến khi hiệp 1 gần kết thúc, nỗ lực của đại diện Ngoại hạng Anh mới được đền đáp. Gyokeres phá bẫy việt vị để thoát xuống thông minh thả chuyền bóng về phía cột hai cho Trossard. Trossard xử lý tinh quái và dứt điểm khó khiến Oblak không thể bắt, để rồi Bukayo Saka băng vào đá bồi chớp nhoáng mở tỷ số ở phút 44.

Thắng kịch tính Atletico Madrid, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League- Ảnh 1.

Saka chớp thời cơ băng vào đá bồi mở tỷ số cho Arsenal

ẢNH: REUTERS

Thắng kịch tính Atletico Madrid, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League- Ảnh 2.

Thủ quân của Arsenal lên tiếng đúng lúc để đưa đội nhà vào chung kết

ẢNH: REUTERS

Đây là thế trận ưa thích của Arsenal, khi họ có bàn thắng dẫn trước. Ở hiệp 2, đại diện nước Anh thi đấu an toàn hơn và ưu tiên sự chắc chắn trên mặt trận phòng ngự. Những tình huống đáng chú ý cũng vì thế mà không xuất hiện nhiều. Atletico Madrid nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của chủ nhà.

Thậm chí, Arsenal mới là đội tạo ra được cơ hội ăn bàn rõ nét hơn nhưng không thể tận dụng thành công. Tuy nhiên, 1 bàn ở hiệp thi đấu đầu tiên là quá đủ để "pháo thủ thành London" ghi tên mình vào bán kết.

Thắng kịch tính Atletico Madrid, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League- Ảnh 3.

Atletico Madrid nỗ lực trong hiệp 2, nhưng bất lực trong việc tìm đường đến khung thành đối phương

ẢNH: REUTERS

Thắng kịch tính Atletico Madrid, Arsenal thẳng tiến chung kết Champions League- Ảnh 4.

Niềm vui của thầy trò HLV Mikel Arteta

ẢNH: REUTERS

Arsenal thắng chung cuộc 2-1 trước Atletico Madrid sau 2 lượt đầu. Đại diện nước Anh là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào chung kết Champions League mùa này.

Đối thủ của Arsenal ở trận tranh chức vô địch là một trong hai đội: Bayern Munich và PSG. Hai đội sẽ đá bán kết lượt về vào rạng sáng 7.5. Ở lượt đi, PSG thắng kịch tính Bayern Munich với tỷ số 5-4 trên sân Công viên các hoàng tử (Pháp).

Tin liên quan

M.U thắng nghẹt thở Liverpool ở trận đấu hay kinh khủng, chính thức có vé dự Champions League

M.U thắng nghẹt thở Liverpool ở trận đấu hay kinh khủng, chính thức có vé dự Champions League

Trận thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, diễn ra vào tối 3.5 đã giúp M.U chính thức đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải sau.

Hai quả phạt đền ở bán kết Champions League: Arsenal và Atletico bất phân thắng bại

9 bàn thắng ngoạn mục, PSG ngược dòng đánh bại Bayern Munich: Bán kết hay bậc nhất lịch sử Champions League

Khám phá thêm chủ đề

Champions League kết quả champions league Arsenal Arsenal vs Atletico Madrid bán kết Champions League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận