AFC dự báo nóng: U.17 Việt Nam sẽ tạo đà sớm bằng trận thắng Yemen

AFC đặt kỳ vọng vào U.17 Việt Nam

"U.17 Việt Nam mở màn chiến dịch ở bảng C vòng chung kết U.17 châu Á với tham vọng tạo dấu ấn sớm, dựa trên kinh nghiệm từng lọt vào những vòng đấu cuối của giải đấu. Đội bóng đến từ khu vực Đông Nam Á sẽ rất muốn tạo đà sớm", the-AFC.com nhấn mạnh.

U.17 Việt Nam đã đánh bại thuyết phục U.17 Úc ở giải Đông Nam Á, được AFC đặt kỳ vọng sẽ có màn ra quân mỹ mãn tại giải châu Á trước đối thủ Yemen lúc 0 giờ ngày 7.5 Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam gặp U.17 Yemen lúc 0 giờ ngày 7.5 (giờ Việt Nam) mở màn bảng C, còn có U.17 Hàn Quốc gặp U.17 UAE lúc 0 giờ 30 cùng ngày, đều diễn ra tại Khu huấn luyện sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah (Ả Rập Xê Út). Trong đó, trận U.17 Hàn Quốc diễn ra sân B.

U.17 Việt Nam muốn tạo đà sớm, cho mục tiêu giành một trong hai suất đầu bảng C vào tứ kết, và cũng giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay, theo the-AFC.com.

Trận tiếp theo của U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10.5, và trận cuối vòng bảng gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5. Do đó, một khởi đầu tốt đẹp của thầy trò HLV Cristiano Roland trước U.17 Yemen, sẽ giúp U.17 Việt Nam thuận lợi trong hành trình tìm vé đến World Cup U.17, trang chủ AFC đánh giá thêm.

"Tuy nhiên, U.17 Yemen cũng sẽ rất muốn tạo dấu ấn trong một bảng đấu đầy thách thức và khởi đầu chiến dịch với một kết quả tích cực. Đội bóng Tây Á đã giành vị trí á quân năm 2002 và hy vọng sẽ thể hiện phong độ tương tự ở giải đấu lần này", the-AFC.com cho biết thêm.

Kết quả trận đấu mở màn giữa U.17 Việt Nam gặp U.17 Yemen cũng sẽ được hai đối thủ cùng bảng là U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE trong trận đấu sau đó khoảng 30 phút, xem xét rất kỹ vì đều ảnh hưởng đến cục diện cạnh tranh ở bảng đấu đầy thách thức này, cũng theo the-AFC.com.

U.17 Việt Nam tự tin đến giải châu Á để giành vé dự World Cup U.17 tại Qatar đã chốt lịch thi đấu Ảnh: VFF

U.17 Hàn Quốc được đánh giá cao, nên cũng sẽ đặt quyết tâm hướng đến trận thắng ngày ra quân. U.17 Hàn Quốc vốn nằm trong số những ứng cử viên mạnh và cạnh tranh ngôi vô địch U.17 châu Á lâu nay. Với hai chức vô địch trong tay, họ được kỳ vọng sẽ kiểm soát trận đấu và thiết lập nhịp độ ngay từ đầu trước U.17 UAE.

Với U.17 UAE, họ sẽ đối mặt với một trận mở màn đầy thách thức nhưng cũng sẽ quyết tâm thi đấu mạnh mẽ trước một trong những đội bóng ổn định nhất giải đấu. Các cầu thủ UAE sẽ cố gắng giữ vững hàng phòng ngự và dựa vào những pha chuyển đổi nhanh để hướng đến một kết quả tích cực.

Mục tiêu của U.17 UAE là cầm chân U.17 Hàn Quốc, nếu thành công, họ sẽ tạo cục diện bảng đấu trở nên phức tập. Và cũng cần nhớ, nếu U.17 Việt Nam tiếp tục màn trình diễn thuyết phục như suốt thời gian qua, để khởi đầu bằng một thắng lợi, họ cũng sẽ làm đảo lộn nhiều dự báo ở bảng C đầy hấp dẫn của giải U.17 châu Á, the-AFC.com nhấn mạnh thêm.