Tỷ lệ vô địch của Arsenal nhảy vọt, HLV Guardiola nói điều bất ngờ sau cú sốc

Giang Lao
05/05/2026 07:51 GMT+7

Tỷ lệ vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal nhảy vọt lên đến 83%, sau khi đối thủ cạnh tranh Man City để hòa Everton tỷ số 3-3 ngày 5.5, khiến cục diện cuộc đua vô địch đảo chiều. HLV Guardiola phải thốt điều bất ngờ.

Man City không còn tự quyết, Arsenal thắng 3 trận còn lại là vô địch

"Mọi chuyện không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Trước đây thì có, giờ thì không. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu phía trước. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", HLV Guardiola chia sẻ sau trận hòa như cú sốc của Man City trước Everton trên sân Hill Dickinson ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh.

Phản ứng của HLV Guardiola sau màn trình diễn của Man City trong trận hòa như thua trước Everton, giúp Arsenal giành lại ưu thế đua vô địch

Ảnh: Reuters

Man City những tưởng có trận đấu dễ dàng trước Everton không còn nhiều mục tiêu phấn đấu (đang xếp giữa bảng), với bàn mở tỷ số của Doku phút 43 trong thế trận áp đảo. 

Tuy nhiên, hiệp hai đầy lỗi lầm đã khiến họ bị trừng phạt khi Thierno Barry ghi hai bàn cho Everton các phút 68 và 81, xen giữa là bàn thắng bằng đầu của Jake O'Brien phút 73, giúp đội chủ nhà dẫn lại tỷ số 3-1. Phải đến những phút cuối trận, Erling Haaland mới ghi bàn phút 83 và Doku ghi bàn thứ hai trong trận ở phút 90+7, mới giúp Man City gỡ hòa 3-3 đầy hú vía và giành lại 1 điểm.

Trận hòa như thua này khiến Man City kém Arsenal 5 điểm trong cuộc đua vô địch, nhưng đấu ít hơn 1 trận (71 điểm so với 76 điểm). Các "Pháo thủ" giờ đây chỉ cần thắng cả ba trận đấu còn lại là lên ngôi vô địch để chấm dứt 22 năm chờ đợi trở thành nhà vô địch nước Anh.

Arsenal sẽ làm khách trên sân của West Ham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng vào ngày 10.5, trước khi tiếp đón Burnley ngày 19.5 và làm khách trên sân của Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải, 24.5. Trong khi Man City, còn 4 trận gặp Brentford, Crystal Palace, Bournemouth và Aston Villa.

"Còn tốt hơn là thua trận, điều đó cho thấy Everton là một đội bóng giỏi như thế nào. Everton luôn rất khó bị đánh bại, tôi dành lời khen cho sự bình tĩnh, quyết liệt và sự nỗ lực của họ. Thực sự là không có gì để nói thêm. Chúng tôi cũng đã chơi xuất sắc! Chúng tôi giành được một điểm, và áp đảo cho đến khi trận đấu kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục", HLV Guardiola chia sẻ thêm.

Với diễn biến mới, cơ hội vô địch của Man City hiện chỉ còn 17%. Mặc dù vậy, đoạn cuối mùa giải Ngoại hạng Anh luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, mọi kịch bản khó tin nhất đều có thể xảy ra. 

Arsenal vẫn còn trong cuộc đua vô địch Champions League (gặp Atletico Madrid ở bán kết lượt về lúc 2 giờ ngày 6.5). Tin tức từ Man City rõ ràng là tạo động lực rất lớn cho thầy trò HLV Mikel Arteta.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
