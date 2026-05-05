Báo Indonesia lo đội nhà chạm trán Việt Nam tại Asian Cup 2027, ‘cặp đôi trời sinh’

Đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi sức mạnh trước Asian Cup 2027

Tại Asian Cup 2023 ở Qatar, đội tuyển Việt Nam và Indonesia nằm cùng bảng, bên cạnh còn có Nhật Bản và Iraq. Đây là bảng đấu khó, nhưng đội tuyển xứ vạn đảo khi đó do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đã đánh bại đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier với tỷ số 1-0 ở trận then chốt, qua đó giành quyền lọt vào vòng 16 đội giải châu lục lần tiên trong lịch sử, theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi sức mạnh trước Asian Cup 2027, khi có các ngôi sao nhập tịch như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, và sự nổi lên đầy ấn tượng của ngôi sao nội Nguyễn Đình Bắc, theo CNN Indonesia Ảnh: Minh Tú

Nhưng tình hình cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ đó, Indonesia tiếp tục chính sách nhập tịch ồ ạt và giành quyền vào đến vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, giấc mơ giành vé dự World Cup tan vỡ, HLV Shin Tae-yong bị sa thải đột ngột, Patrick Kluivert đến cũng không thay đổi nhiều, và giờ là tân HLV John Herdman dẫn dắt đội tuyển Indonesia bắt đầu lại một hành trình mới.

Với đội tuyển Việt Nam, cũng bắt đầu hành trình tìm lại chính mình với HLV Kim Sang-sik. "Những chiến binh sao vàng" vô địch đầy thuyết phục ở AFF Cup 2024 (đánh bại kình địch Thái Lan cả hai lượt trận chung kết đầu năm 2025). Giành vé dự Asian Cup 2027 kỳ thứ 3 liên tiếp, và tiến mạnh trở lại tốp 100 thế giới (hạng 99 hồi đầu tháng 4).

"Trên hết, đội tuyển Việt Nam đã thay đổi đáng kể về lực lượng, bổ sung các ngôi sao nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên. Các cầu thủ gốc gác Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu cũng tìm lại phong độ, bên cạnh các cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang, Đình Bắc cũng nổi lên và Hoàng Đức cũng ngày càng toàn diện", theo CNN Indonesia.

Đình Bắc bùng nổ bàn thắng, anh đã ghi bàn liên tiếp trong các trận gần đây cho CLB CAHN Ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Indonesia vì cú sốc không giành vé dự World Cup 2026, cũng đã chững lại đáng kể, chỉ có 1 chiến thắng kể từ tháng 10.2025 trước đối thủ hạng 152 thế giới Saint Kitts & Nevis tỷ số 4-0, trong khi thua Bulgaria tỷ số 0-1, nên vẫn xếp hạng 122 thế giới, CNN Indonesia cho biết thêm.

Vị trí này khiến đội tuyển Indonesia tiếp tục phải nằm nhóm hạt giống số 4 tại Asian Cup 2027, như hồi năm 2023. Và do đó, chắc chắn sẽ rơi vào bảng đấu nặng ký một lần nữa.

Đội quân của HLV John Herdman sẽ gặp các đối thủ tiềm năng từ nhóm hạt giống số 1 là Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc và Uzbekistan. Nhóm 2 là Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria. Trong khi nhóm 3 có Việt Nam, Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

"Kịch bản tốt nhất cho Indonesia là tránh gặp đội tuyển Việt Nam, đối mặt với Nhật Bản, Qatar và Bahrain sẽ là tốt nhất. Nếu phải gặp lại đội tuyển Việt Nam, đó sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Trong 5 năm qua, Indonesia luôn được xem là "cặp đôi trời sinh" với đội tuyển Việt Nam.

Trong khi, nếu đối đầu với Bahrain, đối thủ cũng có duyên nợ với bóng đá Indonesia, khi hai đội đã đối đầu nhau đầy quyết liệt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 trong năm 2024 và 2025 (hòa 2-2 và Indonesia thắng 1-0 sân nhà), có lẽ sẽ dễ thở hơn", CNN Indonesia dự báo.

Cũng theo CNN Indonesia: "Khả năng đội tuyển Indonesia chạm trán với Ả Rập Xê Út cũng có thể xảy ra, và sẽ là cuộc tái đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Hoặc là gặp Syria, đội bóng xếp hạng thấp nhất ở nhóm hạt giống số 2. Nhóm 3, trừ Việt Nam và Thái Lan quá quen thuộc và khó nhằn, thì Bahrain và Tajikistan có trình độ tương đối cân bằng với Indonesia".

4 đại diện Đông Nam Á liệu sẽ gây bất ngờ?

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 có tổng cộng 24 đội tham dự, hiện đã xác định 23 đội tuyển, chỉ còn 1 suất chờ định đoạt giữa hai đội tuyển Li Băng hoặc Yemen vào ngày 4.6 tới. Tại khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt gồm Indonesia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm cùng nhóm hạt giống số 3, nên tránh gặp nhau ở vòng bảng Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Hiện các đội vào VCK đã được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 6 đội, theo bảng xếp hạng FIFA ngày 1.4. Sau đó, các đội sẽ được bốc thăm vào 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, từ bảng A đến bảng F, AFC xác nhận ngày 4.5. Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 diễn ra lúc 1 giờ ngày 10.5 (giờ Việt Nam), và được trực tiếp trên kênh YouTube của AFC.

4 nhóm hạt giống cụ thể như sau:

Nhóm 1: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan.

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria.

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan.

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Li Băng hoặc Yemen, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Kuwait và Singapore.

AFC cũng công bố tiêu chí bốc thăm, trong đó đội chủ nhà Ả Rập Xê Út được cố định ở bảng A và có mã số A1, sẽ thi đấu trận khai mạc vào ngày 7.1.2027 trên sân King Fahd Sports City ở Riyadh, với đối thủ có mã số A4 chờ bốc thăm.

VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Ả Rập Xê Út từ ngày 7.1 đến 5.2 đầu năm tới, là lần cuối giải đấu diễn ra theo chu kỳ năm lẻ. Ở vòng bảng, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out, thi đấu vòng 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.