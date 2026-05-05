Hai nước xem World Cup nhiều nhất thế giới vẫn chưa có bản quyền, FIFA sốt vó

Ấn Độ và Trung Quốc chiếm hơn 22% tổng số lượt xem World Cup toàn cầu

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc, đến nay vẫn bế tắc trong các cuộc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026, khi giải đấu chỉ còn khoảng 37 ngày nữa là khai mạc (tính đến ngày 5.5), theo Reuters.

Liệu người hâm mộ hai nước Ấn Độ và Trung Quốc sẽ không xem được World Cup 2026? Ảnh: Reuters

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá tại hai quốc gia này hoàn toàn có thể sẽ không xem được trực tiếp các trận đấu ở World Cup, do cho đến nay vẫn chưa có bước đột phá nào để có thể sở hữu bản quyền truyền hình. FIFA sẽ là bên lo lắng không kém dù đã giảm giá đáng kể, Reuters cho biết thêm.

Tại Ấn Độ, Tập đoàn Reliance-Disney đã đề nghị FIFA mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 với mức phí 20 triệu USD (khoảng 526 tỉ đổng). Tuy nhiên, FIFA không đồng ý, vì mức phí này chỉ là một phần nhỏ so với yêu cầu của cơ quan bóng đá thế giới.

"Đối với Ấn Độ, FIFA ban đầu yêu cầu 100 triệu USD cho bản quyền phát sóng World Cup 2026 và 2030, các nguồn tin cho biết, và từ chối nêu tên vì các cuộc đàm phán đang diễn ra riêng tư.

Khi World Cup được phát sóng gần nhất tại Ấn Độ vào năm 2022, công ty truyền thông độc lập của Reliance khi đó đã giành được quyền phát sóng với giá khoảng 60 triệu USD, được công bố khoảng 14 tháng trước sự kiện ở Qatar. Giải đấu đã thu hút hơn 110 triệu người xem trực tuyến trên các nền tảng của họ.

Kể từ đó, Reliance và Disney đã thành lập một liên doanh để trở thành thế lực thống trị trong lĩnh vực truyền thông và phát trực tuyến tại Ấn Độ, và lời đề nghị 20 triệu USD gửi đến FIFA cho thấy sức mạnh đàm phán mà tập đoàn Ấn Độ này đang nắm giữ.

Thế nhưng, FIFA đã từ chối mức giá 20 triệu USD của Reliance-Disney đưa ra", một nguồn tin cho Reuters biết và thêm rằng: "Reliance-Disney đã chi hàng tỉ USD cho bản quyền phát sóng môn cricket, nhưng về tình hình tài chính mua bản quyền World Cup từ FIFA thì lại không khả thi".

World Cup 2026 đã bắt đầu nóng bỏng với các trận play-off liên lục địa được tổ chức ở Mexico, một trong 3 nước đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Canada Ảnh: Reuters

Hơn nữa, do các trận đấu tại World Cup 2026 được phát sóng sau nửa đêm theo giờ Ấn Độ, ngân sách quảng cáo bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Iran, và cricket vẫn là môn thể thao vua tại Ấn Độ. Các nguồn tin cho Reuters biết rằng, tính toán cho thấy việc này (mua bản quyền theo giá của FIFA) sẽ không khả thi đối với Reliance-Disney.

Trong khi đó, Trung Quốc - quốc gia chiếm gần 50% tổng số giờ xem World Cup trực tuyến năm 2022 - cũng chưa có thỏa thuận nào. Cùng với Ấn Độ, đây là hai quốc gia cùng nhau chiếm hơn 22% tổng số lượt xem World Cup trực tuyến toàn cầu.

Vì vậy, khi World Cup 2026 đã cận kề ngày khai mạc, các nước này vẫn chưa có bản quyền truyền hình, chắc chắn cũng sẽ khiến FIFA lo sốt vó, vì khả năng sẽ giảm đáng kể lượng người xem trực tiếp trên truyền hình toàn cầu.

Tại khu vực Đông Nam Á, tính đến đầu tháng 5, vẫn chỉ có 6 trong số 11 quốc gia ở khu vực đã có được bản quyền truyền hình phát sóng trực tiếp World Cup 2026, trong đó có Việt Nam với kênh VTV.

Trong khi các nước có lượng người hâm mộ lớn như Thái Lan và Malaysia vẫn tiếp tục trong phập phồng, vì các cuộc đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 chưa có bước đột phá nào.