Iran muốn đối thoại trực tiếp với FIFA, khả năng dự World Cup lại chênh vênh

FIFA dùng chuyên cơ riêng cho phái đoàn Iran, vẫn bị từ chối

Theo ông Mehdi Taj, lý do phái đoàn bóng đá Iran quyết định "chọn quay trở lại, do bị giam giữ và thẩm vấn trong ba giờ tại sân bay Toronto (Canada)".

"Chúng tôi đều có thị thực và đã được kiểm tra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ nói rằng, họ có một số câu hỏi dành cho tôi và hỏi liệu chúng tôi có phải là thành viên IRGC hay không", hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời ông Taj cho biết. IRGC là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để tham dự World Cup 2026, nhưng vẫn liên tục xảy ra nhiều vấn đề. FIFA sẽ phải tìm giải pháp ổn thỏa Ảnh: Reuters

"Chúng tôi nói với họ rằng có 90 triệu thành viên IRGC ở Iran. Họ trả lời rằng tổ chức này không được phép nhập cảnh vào nước họ vì đó là luật của Canada. Sau một lúc, họ nói với tôi rằng, tôi có thể nhập cảnh, nhưng chúng tôi quyết định quay trở lại.

Họ không trục xuất chúng tôi, thay vào đó chúng tôi chọn quay trở lại. Tôi đã nói với các quan chức Canada rằng họ giữ chúng tôi ở sân bay ba tiếng đồng hồ mà không có lý do", ông Mehdi Taj giải thích.

FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng

Ông Mehdi Taj cũng cho biết, sau khi phái đoàn bóng đá Iran trở về đến Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề nghị một chuyên cơ riêng để đưa cả đoàn trở lại Canada kịp tham dự Đại hội FIFA. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Theo báo chí thế giới, diễn biến mới này một lần nữa làm căng thẳng xung quanh suất dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran. Tại Đại hội FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "Iran chắc chắn tham dự World Cup 2026, và thi đấu các trận của mình tại nước Mỹ như kế hoạch đã lên trước đó".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Ủy ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina tại Đại hội FIFA lần thứ 76 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, với sự cố liên quan đến phái đoàn bóng đá Iran dự Đại hội FIFA, Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cho biết thêm, ông sẽ có một số vấn đề quan trọng cần thảo luận với FIFA liên quan đến khả năng đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026.

Theo AP, nhiều khả năng FIFA sẽ đồng ý với đề xuất của ông Mehdi Taj, và sẽ tổ chức một cuộc họp dự kiến trước ngày 20.5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Qua đó, xác định chính thức lần cuối cùng về các vấn đề tham dự của đội tuyển Iran ở World Cup 2026.

Ngoài ra, một số nguồn tin còn cho rằng, FIFA cũng đã chuẩn bị phương án sẵn sàng thay thế đội tuyển Iran, nếu các trường hợp bất khả kháng xảy ra và hạn chót cho quyết định này trước ngày 30.5.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran nằm ở bảng G với các trận đấu của họ đều được tổ chức ở Mỹ, một trong ba nước đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada. Họ sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle.