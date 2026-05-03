World Cup 2030 sẽ tăng kỷ lục thành 64 đội, Việt Nam có cơ hội lớn tham dự

Chủ tịch FIFA đồng ý phương án World Cup tăng 64 đội

Theo các nguồn tin, FIFA đang nghiêm túc xem xét việc mở rộng World Cup 2030 thành một giải đấu duy nhất với 64 đội tham gia. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đồng ý với phương án này. Nhưng các cuộc thảo luận nội bộ vẫn đang diễn ra, ESPN cho biết ngày 3.5.

"Đề xuất này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về lịch thi đấu và khối lượng công việc của cầu thủ. Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. World Cup 2030 diễn ra nhân kỷ niệm 100 năm World Cup tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930 ở Uruguay", ESPN nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gặp Chủ tịch CONMEBOL (Nam Mỹ) Alejandro Dominguez tại New York (Mỹ) để thảo luận về việc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, hồi tháng 9.2025.

Hiện World Cup đã mở rộng từ 32 đội lên 48 đội cho kỳ World Cup 2026 sắp tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè tới đây. Theo tờ La Nacion (Argentina), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là người đã tổ chức cuộc họp và ông ủng hộ kế hoạch này (tăng 64 đội).

Ý tưởng tiếp tục tăng số lượng đội dự vòng chung kết lên 64 đội ở kỳ World Cup năm 2030 do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay, ông Ignacio Alonso đề xuất hồi tháng 3.2025, trong một cuộc họp trực tuyến của Hội đồng FIFA. Ý tưởng này được các liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) như Argentina, Paraguay ủng hộ, dù khi đó cũng có nhiều thành viên khác bất ngờ.

Tuy nhiên, FIFA khẳng định có trách nhiệm xem xét mọi đề xuất chính thức. Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Dominguez đã trình bày đề xuất tăng World Cup 2030 lên 64 đội tại đại hội của cơ quan bóng đá Nam Mỹ. Qua đó, coi đây là cách để tôn vinh nhân lễ kỷ niệm World Cup 100 năm kể từ lần tổ chức đầu tiên tại Uruguay năm 1930.

Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử, với hơn 30% liên đoàn thành viên FIFA được góp mặt. Trước đó, World Cup đã liên tục mở rộng: từ 16 đội lên 24 đội vào năm 1982, 32 đội vào năm 1998, và chuẩn bị bước sang kỷ nguyên 48 đội ở World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Tại World Cup 2030, FIFA đã đồng ý cho các nước Argentina, Paraguay và Uruguay cùng tham gia tổ chức, với mỗi nước tổ chức chỉ một trận đấu mở màn tại để kỷ niệm 100 năm World Cup. Sau đó, toàn bộ các trận đấu còn lại sẽ diễn ra ở 3 nước đồng đăng cai chính thức là Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Mặc dù vậy, CONMEBOL muốn mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội và chỉ một lần duy nhất, để các nước Nam Mỹ tổ chức thêm nhiều trận đấu hơn.

Nếu đề xuất được chấp nhận, World Cup 2030 với 64 đội sẽ có đến 128 trận đấu, gấp đôi số trận (64 trận) của thể thức 32 đội được tổ chức từ năm 1998 đến năm 2022. Và cũng nhiều hơn so với kỳ World Cup 2026 với 48 đội có tổng cộng 104 trận đấu.

Với số trận đấu và số lượng đội tăng lên ở World Cup 2030, các liên đoàn ở khu vực châu Âu (UEFA) hoàn toàn không đồng ý, vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch đấu các giải hàng đầu tại đây.

Mặc dù vậy, với các cuộc vận động hiện nay đang giúp ý tưởng World Cup 2030 tăng 64 đội đang dần trở thành hiện thực. Quyết định cuối cùng về việc tăng số lượng đội World Cup sẽ thuộc về Hội đồng FIFA.

Hiện liên đoàn các châu lục gồm Nam Mỹ, châu Á và châu Phi ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2027, qua đó cũng sẽ thuyết phục sự ủng hộ tăng World Cup 2030 tăng 64.

World Cup 2030 với 64 đội tham dự, chắc chắn sẽ giúp khu vực châu Á (AFC) tăng số suất tham dự so với 8,5 suất hiện nay. Hiện AFC có 9 đại diện tại World Cup 2026, trong đó đội tuyển Iraq giành quyền góp mặt thông qua vòng play-off liên lục địa. Nếu AFC được tăng số suất, chắc chắn các đội tuyển Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh.