U.17 Thái Lan thảm bại vì thẻ đỏ, HLV Indonesia tiết lộ lý do nóng quật ngã U.17 Trung Quốc

Giang Lao
06/05/2026 08:17 GMT+7

Rạng sáng 6.5, hai đội bóng mạnh khu vực Đông Nam Á ra quân tại giải U.17 châu Á nhưng nhận kết quả trái ngược nhau, U.17 Thái Lan nhận cú sốc khi thua Tajikistan tỷ số 0-2, trong khi U.17 Indonesia đánh bại đội Trung Quốc 1-0.

Cơ hội giành vé World Cup của U.17 Thái Lan mong manh

Theo Thairath, U.17 Thái Lan đã để thua trong trận cầu then chốt nhất của mình ở vòng bảng U.17 châu Á, khi bị Tajikistan vượt qua với tỷ số 2-0 và trong cảnh bất lợi, vì cầu thủ Petcharayut Sobunma phản lưới nhà ngay phút đầu tiên, cũng như nhận thẻ đỏ ở phút 60. Điều này khiến "Voi chiến" trẻ chơi thiếu người và nhận tiếp bàn thua ở phút 90+7.

U.17 Thái Lan (phải) nhận cú sốc ngày ra quân U.17 châu Á

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Ở trận tiếp theo, U.17 Thái Lan gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ ngày 9.5. U.17 Ả Rập Xê Út ra quân với trận thắng đậm một đội khu vực Đông Nam Á khác là Myanmar tỷ số 4-0. Do đó, đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn cho U.17 Thái Lan để tìm lại hy vọng giành vé dự World Cup U.17, một trong hai vị trí đầu bảng A.

HLV Marco Gokel của U.17 Thái Lan cho rằng, các học trò của mình sẽ sớm đứng dậy và thi đấu một trận sòng phẳng với đội chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út để giành lại cơ hội. Nhà cầm quân người Đức này cũng tiếc nuối, khi cho rằng U.17 Thái Lan đã có cơ hội gỡ hòa trước U.17 Tajikistan, cũng như nếu không bị mất người, họ hoàn toàn có thể giành được trận thắng.

HLV Marco Gokel đã áp dụng lối chơi tấn công cho U.17 Thái Lan từ đầu trận, với anh em sinh đôi Panuwit Jayakom và Panupong Jayakom vào đội hình xuất phát. Cùng hàng tiền vệ gồm Parames Laongdee, Polpitak Rungruang và Sutthipong Ekabua. Tuy nhiên, bàn thua từ sớm ngay phút đầu tiên trận đấu đã làm phá sản mọi dự định. Trong đó, cầu thủ Sobunma phản lưới nhà và sau đó trong hiệp 2 còn bị truất quyền thi đấu.

U.17 Indonesia mở toang cánh cửa giành vé vào World Cup U.17

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Kỷ luật tạo nên sức mạnh cho U.17 Indonesia

Trong khi đó, theo HLV Kurniawan Dwi Yulianto, kỷ luật chính là chìa khóa giúp U.17 Indonesia đánh bại thuyết phục đội U.17 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ngày ra quân và mở toang cánh cửa giành vé vào World Cup U.17.

"Công lao chiến thắng thuộc về các cầu thủ vì sự nỗ lực của họ. Họ rất kỷ luật về mặt chiến thuật, rất kỷ luật trong vị trí của mình, và chúng tôi cũng muốn cảm ơn họ vì sự ủng hộ và những lời cầu nguyện từ tất cả người dân Indonesia. 

Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, và chúng tôi luôn mong nhận được lời cầu nguyện và sự ủng hộ của toàn thể người dân Indonesia", HLV Kurniawan Dwi Yulianto chia sẻ sau trận đấu.

U.17 Indonesia đã có trận đấu đầy kỷ luật và chắc chắn ở phòng ngự trước đối thủ U.17 Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn. 

Đội bóng trẻ xứ vạn đảo đã tạo bước đột phá nhờ cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2, Keanu Senjaya tận dụng đường chuyền của đồng đội Mathew Baker, phá bẫy việt vị trước khi ghi bàn ở phút 87. Qua đó, giúp U.17 Indonesia giành trận thắng tỷ số 1-0 và rộng đường giành vé đi tiếp.

Ở trận kế tiếp, U.17 Indonesia gặp U.17 Qatar, đội ra quân thua U.17 Nhật Bản tỷ số 1-3.

Báo Indonesia lo đội nhà chạm trán Việt Nam tại Asian Cup 2027, 'cặp trời sinh'

Theo CNN Indonesia, kịch bản tốt nhất cho đội bóng xứ vạn đảo tại lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 là tránh gặp đối thủ duyên nợ Việt Nam, nếu lại gặp 'đó sẽ là một cuộc chiến khốc liệt'.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
