Iran cam kết vẫn dự World Cup nhưng sẽ… ra về bất cứ lúc nào: Nếu bị Mỹ xúc phạm

"Đội tuyển Iran phải được thi đấu tại World Cup"

Chủ tịch FFIRI, Mehdi Taj, cho biết việc đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 phụ thuộc vào sự đảm bảo mà Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra trong cuộc họp dự kiến trước ngày 20.5 tới đây.

"Chúng tôi tin rằng, đội tuyển Iran phải được thi đấu tại World Cup", ông Mehdi Taj nói trên kênh truyền hình nhà nước Iran khi tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ ở Tehran gần đây, theo AFP.

Đội tuyển Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt nhất để tham dự World Cup 2026, nhưng vẫn liên tục xảy ra nhiều vấn đề. FIFA sẽ phải tìm giải pháp ổn thỏa Ảnh: Reuters

"Nếu ông Infantino đưa ra lời đảm bảo, bao gồm họ (Mỹ) không được phép xúc phạm chúng tôi, chúng tôi sẽ đến World Cup. Trong trường hợp có bất kỳ sự xúc phạm nào xảy ra, đội tuyển Iran có thể sẽ trở về nước sớm và ngay lập tức", ông Mehdi Taj nhấn mạnh thêm.

Động thái cứng rắn này từ phía bóng đá Iran tiếp tục gây khó cho FIFA trong vấn đề xác định đội tuyển nước này thi đấu tại World Cup 2026. Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhắc lại rằng, Iran chắc chắn sẽ thi đấu các trận vòng bảng World Cup của mình tại Mỹ và theo lịch trình đã ấn định từ tháng 12.2025.

FIFA khẳng định Iran vẫn thi đấu World Cup 2026 tại Mỹ, ông Trump lên tiếng

"Trước hết, tôi xin khẳng định ngay rằng, tất nhiên Iran sẽ tham gia World Cup 2026. Và tất nhiên, Iran sẽ thi đấu tại Mỹ", ông Infantino nói khi phát biểu trước các đại biểu tại Đại hội FIFA ở Vancouver (Canada) ngày 1.5. Tại Đại hội FIFA, Iran là phái đoàn duy nhất vắng mặt trong đại hội gồm 211 thành viên, sau một cuộc đụng độ với các nhân viên nhập cư tại sân bay Toronto ở Canada.

Truyền thông Iran cho biết Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj - một cựu thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Tehran - và hai quan chức hàng đầu khác của bóng đá Iran đã bay về nước, sau sự việc được họ mô tả là "hành vi không phù hợp" của các nhân viên nhập cư tại sân bay Toronto.

Đội tuyển Iran (áo trắng) khẳng định 100% tham dự World Cup 2026 Ảnh: chụp màn hình the-AFC.com

Giải pháp của FIFA với đội tuyển Iran sẽ bấp bênh?

Sau khi trở về nước, ông Taj nói với truyền thông địa phương rằng, ông muốn có một cuộc gặp với FIFA để thảo luận về nhiều vấn đề. FIFA đã chính thức lên lịch để tổ chức cuộc họp với Chủ tịch FFIRI trước ngày 20.5 tại Zurich.

Nhưng với việc Chủ tịch FFIRI tiếp tục đưa ra lời cảnh báo, nếu đội tuyển Iran bị xúc phạm, họ sẽ bỏ thi đấu ngay ở World Cup để trở về nước, sẽ làm phức tạp hơn tình hình. Qua đó, cũng sẽ khiến những giải pháp mà FIFA dự kiến đưa ra để đảm bảo đội tuyển Iran dự World Cup 2026 sẽ vô cùng bấp bênh, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, AFP cho biết thêm.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran dự kiến đến Mỹ ngày 10.6, và đội sẽ đóng quân tại Tucson, Arizona trong suốt thời gian thi đấu ở World Cup. Họ sẽ nằm chung bảng G với New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

"Team Melli" (biệt danh đội tuyển Iran) sẽ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, tiếp đó là trận gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6 (đều trên sân SoFi ở TP.Los Angeles). Và trận cuối gặp đội Ai Cập lúc 10 giờ ngày 27.6 (tất cả đều giờ Việt Nam), trên sân Lumen Field ở TP.Seattle, đều ở Mỹ.

Đặc biệt, nếu giành quyền đi tiếp (khả năng rất lớn) vào vòng 32 đội tại World Cup 2026, đội tuyển Iran có khả năng gặp đội Mỹ tại TP.Dallas vào ngày 3.7, với điều kiện cả hai đội đều đứng thứ 2 trong bảng đấu của mình.