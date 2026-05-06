Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.17 Indonesia đã đánh bại Trung Quốc, tại sao U.17 Việt Nam càng phải quyết thắng Yemen?

Giang Lao
06/05/2026 13:58 GMT+7

Theo CNN Indonesia, U.17 Indonesia đã thấm nhuần bài học từ trận hòa U.17 Việt Nam (tỷ số 0-0) tại giải Đông Nam Á hồi tháng 4 mới đây dù bị loại ngay vòng bảng, nhưng lấy đó làm kinh nghiệm cho mình ở trận gặp Trung Quốc.

U.17 Việt Nam tự quyết sau trận thắng của U.17 Indonesia

Với trận thắng bất ngờ của U.17 Indonesia trước đội Trung Quốc tỷ số 1-0 ở bảng B, cùng đội U.17 Nhật Bản đánh bại thuyết phục đội U.17 Qatar tỷ số 3-1, rất có khả năng bảng đấu này sớm ngã ngũ hai suất đi tiếp ở lượt đấu thứ hai vào ngày 9.5. Khi đó, giải U.17 châu Á sẽ không kích hoạt tiêu chí chọn đội hạng ba có thành tích tốt nhất, vì đội U.17 Qatar, chủ nhà World Cup U.17, có thể không nằm trong tốp 8 đội giành vé.

U.17 Việt Nam (áo trắng) sẽ càng phải quyết thắng Yemen, sau khi U.17 Indonesia có khả năng lấy vé đi tiếp trước Qatar, chủ nhà World Cup U.17

Ảnh: VFF

Do đó, với U.17 Việt Nam sẽ càng có lý do phải quyết thắng đối thủ U.17 Yemen lúc 0 giờ ngày 7.5 để tự quyết cơ hội giành một trong hai suất đầu bảng C để đi tiếp và giành vé dự World Cup U.17. Bảng đấu này còn có U.17 Hàn Quốc đấu UAE lúc 0 giờ 30 cùng ngày 7.5 (giờ Việt Nam).

Cũng theo CNN Indonesia, U.17 Indonesia từng bị chỉ trích vì chơi phòng ngự rất thụ động ở trận hòa U.17 Việt Nam tại giải Đông Nam Á ngày 19.4. Tuy nhiên, trên thực tế HLV Kurniawan Dwi Yulianto đã có lý do để áp dụng lối chơi này vì mục tiêu xa hơn là giải U.17 châu Á.

Tại U.17 Đông Nam Á, giải đấu U.17 Việt Nam vô địch rất thuyết phục (với 5 trận bất bại, 4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn chỉ để lọt lưới 1 bàn), U.17 Indonesia dù có ưu thế sân nhà, nhưng đã chọn lối chơi phòng ngự nhằm kiểm nghiệm khả năng của mình. Một phần cũng vì họ sẽ nằm cùng bảng với U.17 Trung Quốc ở giải châu Á.

Đây là đối thủ U.17 Indonesia trải qua hai trận tập huấn hồi đầu tháng 2, trong quá trình chuẩn bị cho giải U.17 châu Á, nhưng đã nhận cả hai trận thua với tỷ số kinh hoàng 0-7 và 2-3 lần lượt ngày 8.2 và 11.2. Khi đó vẫn chưa có kết quả bốc thăm chia bảng U.17 châu Á, vào ngày 12.2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới bốc thăm.

Vì vậy, việc đột ngột phải đối mặt với đối thủ vừa gặp, mạnh hơn hẳn và đã toàn thắng cả hai trận giao hữu, ở giải châu Á khiến HLV Kurniawan Dwi Yulianto rất bất an. Vì cũng khi đó U.17 Trung Quốc đã sử dụng đội hình mạnh nhất chuẩn bị dự giải châu Á để thi đấu. Những cầu thủ góp mặt ở hai trận thắng U.17 Indonesia của đội Trung Quốc như Zhao Songyuan, Wang Heyi, Shuai Weihao và Zhang Bolin, hay Qin Ziniu, Bian Weihao, Li Junpeng, Zhang Xuyao, Zhou Yuno, Nan Zixun và Pan Chaowei, phần lớn đều góp mặt ở thành phần dự giải U.17 châu Á đang diễn ra, theo CNN Indonesia.

Bài học từ trận hòa U.17 Việt Nam

Chính vì vậy, đến giải U.17 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 4, HLV Kurniawan Dwi Yulianto đã chấp nhận canh bạc lớn, đó là chuẩn bị cho U.17 Indonesia một khả năng chơi phòng ngự và chuyển trạng thái phù hợp nhất. Qua đó, để chuẩn bị cho cuộc tái đấu U.17 Trung Quốc, trận then chốt để quyết định cơ hội đi tiếp của U.17 Indonesia tại giải U.17 châu Á, và giành suất dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay.

U.17 Indonesia mở toang cánh cửa giành vé vào World Cup U.17

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

"Canh bạc này của HLV Kurniawan Dwi Yulianto đã thành công phần nào, sau khi U.17 Indonesia đánh bại đội U.17 Trung Quốc tỷ số 1-0 trong trận ra quân ngày 6.5 tại bảng B. 

Trong đó, U.17 Indonesia đã nhẫn nại phòng ngự chặt chẽ, trước khi chớp thời cơ với pha chuyển trạng thái cực hay do Mathew Baker phát động với pha chuyền dài từ phần sân nhà, giúp Keanu Senjaya thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi ghi bàn ở phút 87. 

Rõ ràng, những bài học từ giải Đông Nam Á trong đó có trận thua Malaysia và hòa đội U.17 Việt Nam, đã giúp U.17 Indonesia trưởng thành lên đáng kể về mặt lối chơi", CNN Indonesia đánh giá.

Với trận thắng U.17 Trung Quốc, giúp U.17 Indonesia mở toang cánh cửa vào tứ kết giải châu Á và giành vé dự World Cup U.17, nếu trận tới họ đánh bại tiếp đối thủ U.17 Qatar lúc 23 giờ 30 ngày 9.5. Cùng ngày, nếu U.17 Nhật Bản cũng thắng U.17 Trung Quốc lúc 23 giờ, với khả năng rất có thể xảy ra.

Khi đó, bảng B sẽ sớm ngã ngũ với hai suất đi tiếp trước một vòng đấu thuộc về U.17 Nhật Bản và U.17 Indonesia. Cũng đồng nghĩa các bảng còn lại chỉ có 2 đội đầu bảng mới giành vé đi tiếp và giành các suất dự World Cup U.17, vì không còn khả năng xảy ra lựa chọn đội hạng ba có thành tích tốt nhất, do đội chủ nhà World Cup U.17 là Qatar không nằm trong nhóm 8 đội giành vé.

Độc lạ World Cup 2026: Chỉ cần xem đủ 104 trận, nhận ngay 1,3 tỉ đồng

Kênh Fox Sports của Mỹ đang tìm kiếm một người chỉ cần 'xem đủ 104 trận' ở World Cup 2026 với mức thù lao 'cực khủng' 50.000 USD (khoảng hơn 1,3 tỉ đồng), và mô tả 'đây là công việc tốt nhất ở Mỹ vào mùa hè này'.

U.17 Việt Nam U.17 Indonesia U.17 châu Á AFC U.17 Nhật Bản
