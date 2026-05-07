Báo châu Âu đồng loạt ngả mũ trước PSG, Bayern Munich hứng ‘mưa’ chê bai

PSG vừa có thêm một đêm đáng nhớ tại Allianz Arena khi cầm hòa Bayern Munich 1-1 ở bán kết lượt về Champions League, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận.

Kết quả này khiến truyền thông châu Âu dành nhiều lời ca ngợi cho bản lĩnh và sự thực dụng của đội bóng Pháp. Ngược lại, Bayern Munich trở thành mục tiêu bị chỉ trích khi không thể tận dụng lợi thế sân nhà để lật ngược tình thế.

Bayern Munich bất lực nhìn PSG vào chung kết Champions League

Tờ L'Équipe cho rằng Allianz Arena tiếp tục là sân đấu mang lại những ký ức đẹp với PSG. Nhật báo nổi tiếng của Pháp viết: "Lịch sử bóng đá Pháp thường được viết tại Munich và Allianz Arena tiếp tục mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào cho PSG".

Trong khi đó, Le Figaro đánh giá PSG đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi đứng vững trước sức ép rất lớn từ Bayern Munich. Tờ báo này nhận định chức vô địch Champions League lần thứ 2 trong lịch sử đang ở rất gần đội bóng thủ đô Paris.

PSG được ca ngợi vì bản lĩnh và sự thực dụng

Báo chí Tây Ban Nha cũng dành nhiều mỹ từ cho PSG sau màn trình diễn tại Đức. Marca nhấn mạnh HLV Luis Enrique tiếp tục biến Munich thành "vùng đất lành" của PSG, còn AS gọi đội bóng Pháp là "Bestia Negra", cụm từ dùng để chỉ đối thủ kỵ giơ của Bayern Munich.

Theo Mundo Deportivo, trận lượt về không tạo ra cơn mưa bàn thắng như màn rượt đuổi ở lượt đi, nhưng lại cho thấy sự già rơ và tính toán chiến thuật cực kỳ chặt chẽ từ PSG.

Đẳng cấp Dembele đưa PSG vào chung kết Champions League ẢNH: REUTERS

Đội bóng Pháp không cầm bóng áp đảo nhưng lại tỏ ra hiệu quả trong từng pha phản công. Bàn thắng sớm của Ousmane Dembele giúp PSG dễ dàng triển khai lối chơi sở trường.

Khvicha Kvaratskhelia tiếp tục là điểm sáng lớn trên hàng công PSG với những pha tăng tốc và xử lý kỹ thuật khiến hàng thủ Bayern Munich liên tục gặp khó. Trong khi đó, tuyến giữa của đội bóng Pháp hoạt động cơ động và duy trì cự ly đội hình hợp lý để hạn chế sức mạnh của đối thủ.

The Guardian đánh giá PSG đã "vô hiệu hóa hoàn toàn" Bayern Munich bằng lối chơi đầy kỷ luật và chắc chắn. Tờ báo Anh cho rằng đại diện Ligue 1 đang cho thấy sự cân bằng đáng sợ giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Bayern Munich gây thất vọng ngay trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ truyền thông quốc tế. The Sun mô tả đội bóng Đức "sụp đổ trong hỗn loạn", còn Kronen Zeitung cho rằng giấc mơ ăn 3 của thầy trò HLV Vincent Kompany đã khép lại vì sự bế tắc trên hàng công.

Dù tạo ra nhiều áp lực trong phần lớn thời gian trận đấu, Bayern Munich lại thiếu sự sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng. Harry Kane gần như mất hút trước hệ thống phòng ngự được tổ chức rất kín kẽ của PSG và chỉ ghi bàn danh dự ở cuối trận.

Harry Kane mang về cho Bayern Munich bàn gỡ hòa khi trận đấu còn quá ít thời gian ẢNH: REUTERS

Báo chí quốc tế cũng nhắc đến tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1 khi Bayern Munich đòi hưởng phạt đền sau pha bóng chạm tay của Joao Neves trong vòng cấm. Tuy nhiên, theo luật, trọng tài xác định đó không phải tình huống phạm lỗi vì bóng xuất phát từ pha chơi bóng của đồng đội Neves.

Dẫu vậy, phần lớn truyền thông châu Âu đều cho rằng PSG xứng đáng đi tiếp sau những gì thể hiện trong cả 2 lượt trận. Đội bóng của HLV Luis Enrique không chỉ cho thấy sự hiệu quả mà còn thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

Vượt qua Bayern Munich, PSG sẽ chạm trán Arsenal ở trận chung kết Champions League diễn ra ngày 30.5 tại sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary).