Bayern chống lại lịch sử

C UỘC "TRIỂN LÃM" NGHỆ THUẬT GHI BÀN

Lần đầu tiên trong lịch sử cúp C1/Champions League, có một trận đấu mà cả hai bên đều đã ghi được trên 40 bàn ở giải đấu này, kể từ đầu mùa. Cụ thể: Paris Saint-Germain (PSG) đã ghi 43 bàn ở Champions League mùa này, Bayern 42 bàn (đá ít hơn PSG 2 trận). Chưa biết ai sẽ chiến thắng, nhưng xem ra kỷ lục ghi 45 bàn ở Champions League mùa bóng 1999-2000 của Barcelona sẽ bị xô ngã, có thể là ngay trong trận này!

Harry Kane - chân sút chủ lực của Bayern Munich Ảnh: AFP

Nói đến Bayern và PSG ở mùa bóng này là phải nói đến sức ghi bàn khủng khiếp của họ. Nhưng đấy không chỉ là những con số thuần túy. Lối chơi hấp dẫn thiên về tấn công, đã được rèn giũa đến mức nhuần nhuyễn, còn đáng nể hơn. Vậy nên, điều đáng chờ xem trong trận lượt về Bayern - PSG là đội nào sẽ ghi bàn nhiều hơn, chứ chẳng phải có hay không có bàn thắng. Bayern dĩ nhiên phải cố ghi nhiều bàn, hòng lật ngược tình thế. Nhưng PSG cũng sẽ tấn công, thay vì thận trọng phòng thủ để giữ vững ưu thế (đang tạm dẫn trước 5-4). Phòng thủ không phải là sở trường của đội ĐKVĐ Champions League.

Thật đáng kinh ngạc: 3 trận gần đây nhất của Bayern có đến… 22 bàn thắng, nhưng không có trận nào tỷ số chênh lệch nhiều hơn 1 bàn. Còn khi Bayern vượt qua Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League (thắng 2-1 và 4-3), đôi bên cùng nhau bắn phá khung thành đối phương đến 70 lần, chỉ trong 180 phút. Quá rõ ràng: lối chơi của Bayern dẫn đến kết quả như vậy. Dù đối thủ là Real, PSG, Heidelheim hay Mainz, thì vấn đề của Bayern luôn là họ có ghi bàn nhiều hơn đối thủ hay không, chứ không phải làm sao để khống chế khả năng ghi bàn của đối phương. Cách chơi của Bayern đảm bảo một điều: cơ hội ghi bàn sẽ xuất hiện đều đặn, thậm chí là cho cả hai phía!

H Y VỌNG NÀO CHO ĐỘI CHỦ NHÀ?

Trong lịch sử tham dự cúp C1/Champions League, không có nơi nào mà PSG chịu thất bại nhiều như trên sân của Bayern Munich (thua 5 trong 7 trận xưa nay; 4 trong 5 trận thua ấy có cách biệt 2-3 bàn). Trong cả 2 lần gặp PSG gần đây nhất tại sân nhà Allianz Arena, Bayern đều thắng. Nhưng, đây là chi tiết mà số liệu thống kê có thể đánh lừa cảm giác của người đọc. PSG "nào" đang chuẩn bị làm khách tại Munich? Ai cũng biết, nhà ĐKVĐ Champions League chỉ thật sự vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới trong khoảng hơn 1 năm nay (tính từ giữa mùa bóng trước). "Những PSG" từng gặp Bayern trước đây (gồm cả đội bóng từng thua Bayern ở trận chung Champions League 2020) đều không đáng kể.

Có một số liệu đáng chú ý hơn, và hẳn nhiên đang làm giới hâm mộ Bayern lo ngại. Trong 10 lần gần nhất thua trận bán kết lượt đi ở cúp C1/Champions League, chỉ có đúng 1 lần Bayern lật ngược được tình thế ở trận lượt về, và chuyện đó xảy ra cách đây đã 44 năm (thắng CSKA Sofia ở mùa bóng 1981-1982). Kỳ này, Bayern không chỉ phải thắng PSG, họ còn phải cố chiến đấu với sức nặng lịch sử.

Trong 2 trận đấu gần đây nhất ở Champions League, PSG luôn để cho đối thủ của họ (Liverpool và Bayern) chạm bóng trong vòng cấm địa của mình từ 50 lần trở lên. Đấy là con số quá nhiều (cần nhớ: quả bóng thường cũng chỉ lăn trong sân hơn 50 phút trong một trận đấu). Và đấy chính là chỗ để Bayern hy vọng. Tuy thua 4-5 ở trận lượt đi, nhưng xét về mức độ nguy hiểm trong các pha dứt điểm thì Bayern vượt trội (chỉ số xG là 3,06 so với 1,90 của PSG).

Do đã "xoay tua" đội hình trong vòng đấu cuối tuần qua ở giải VĐQG của mình, đôi bên đều không có chấn thương nảy sinh nào. Nhưng PSG đã chịu tổn thất lớn từ trận lượt đi: hậu vệ cánh Achraf Hakimi chấn thương, phải nghỉ vài tuần. Bayern không chỉ giữ nguyên đội hình mạnh nhất, mà còn có sự trở lại của HLV Vincent Kompany (ông bị cấm chỉ đạo ở trận lượt đi).

Máy tính của hãng Opta cho rằng Bayern có 52,7% khả năng thắng trận lượt về, nhưng PSG lại có 57,8% cơ hội lọt vào chung kết. Xem ra, tình thế vẫn đang ngang ngửa.