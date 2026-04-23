Bayern Munich trên đỉnh châu Âu

M ẠNH NHẤT CHÂU Â U NGAY LÚC NÀY

Dù rất yên tâm trước trận tứ kết lượt về Champions League với Liverpool (đã thắng trận lượt đi 2-0), PSG vẫn được ban tổ chức giải Ligue 1 cho miễn thi đấu 1 vòng để có điều kiện chuẩn bị tốt nhất (đối thủ của PSG là Lens phản đối, nhưng PSV vẫn được ưu ái). Và PSG thắng tiếp, như mọi người đã biết. Đối thủ của PSG ở vòng bán kết Champions League, Bayern Munich, thì đi theo một cách khác, sòng phẳng hơn nhiều. Bayern chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Real Madrid bằng cách xoay tua đội hình ở giải Bundesliga. Họ thắng 5-0 trên sân Freiburg. Sau khi bung sức vượt qua Real ở vòng tứ kết Champions League thì Bayern lại sử dụng đội hình hai ở Bundesliga và thắng Stuttgart 4-2. Trận thắng Freiburg 5-0 giúp Bayern xô ngã kỷ lục ghi bàn trong một mùa bóng ở Bundesliga. Còn trận thắng Stuttgart 4-2 chính thức xác nhận danh hiệu vô địch Bundesliga mùa này cho Bayern. Nói cách khác, Bayern ghi 9 bàn trong 2 trận quan trọng vừa qua tại Bundesliga chỉ bằng lực lượng dự bị.

HLV Vincent Kompany phấn khích khi Bayern Munich vô địch Bundesliga 2025-2026 ẢNH: REUTERS

Ngay cả PSG, mà nhiều người cho là không có đối thủ ngang tầm ở giải trong nước, cũng chỉ dẫn đầu Ligue 1 với khoảng cách 1 điểm trước Lens. Arsenal thì chắc chắn là rất vất vả trong cuộc đua với Manchester City ở giải Ngoại hạng Anh. Atletico Madrid đã hết hy vọng vô địch La Liga. Đấy là 3 đội đang chuẩn bị bước vào vòng bán kết Champions League giữa tuần sau. Đội còn lại chính là nhà vô địch Bundesliga. Có thể nói Bayern là CLB mạnh nhất châu Âu ở thời điểm này. Tính từ đầu tháng 3 cho đến trận đấu xác định ngôi vô địch Bundesliga vừa qua (thắng Stuttgart), Bayern đá 11 trận. Chỉ có 2 trong 11 trận ấy, Bayern… ghi dưới 3 bàn. Và 1 trong 2 trận ấy là cuộc quyết đấu trên sân Real Madrid ở Champions League: Bayern thắng 2-1! Không dễ trả lời: ai sẽ cản được bước tiến của Bayern.

M ỘT B AYERN LẠ, HẤP DẪN HƠN HẲN

Kỷ lục cũ về số bàn thắng trong một mùa bóng ở Bundesliga là 101 bàn. Khi phá kỷ lục, Bayern không chỉ vượt qua vài bàn. Họ đã có 109 bàn, và còn đá 4 trận nữa. Khi thắng Stuttgart ở vòng đấu cuối tuần qua, Bayern thủng lưới trước, và đã thay 8/11 vị trí so với đội hình chính vừa thắng Real Madrid. Đối thủ lại là đội đang quyết liệt tranh suất dự Champions League mùa tới. Nhưng Bayern dễ dàng thắng ngược 4-2. Harry Kane ghi bàn trong trận ấy, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa bóng này lên đến con số 51. Trước Kane, không có cầu thủ người Anh nào ghi được nhiều hơn 50 bàn trong một mùa bóng, suốt gần 100 năm qua (kể từ sau Dixie Dean ở mùa bóng 1927-1928). Ở độ tuổi sắp tròn 33, Kane mới đạt đến phong độ rực rỡ nhất sự nghiệp, nhờ được chơi bóng trong hệ thống chiến thuật của HLV Vincent Kompany? Có thể trả lời bằng cách nhìn vào hàng loạt cầu thủ xung quanh Kane.

Tiền vệ 18 tuổi Lennart Karl chỉ vừa xuất hiện lần đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao ở mùa này. Vậy mà anh đã ra sân 35 lần, thường xuyên ghi bàn ở cả Bundesliga lẫn Champions League và được gọi lên đội tuyển Đức. Ngoài Karl, HLV Kompany còn giới thiệu 8 cầu thủ khác, đều ở độ tuổi 16-19 và đều xuất hiện lần đầu ở giải Bundesliga. Trong hàng ngũ "đàn anh" thì có Michael Olise hoặc Jamal Musiala nổi bật, cũng chỉ ở độ tuổi 23-24. Luiz Diaz là cầu thủ Bayern thi đấu nhiều nhất trong mùa bóng này. Anh mới gia nhập Bayern hồi đầu mùa, chủ yếu vì không thể cạnh tranh chỗ đứng trong hàng ngũ Liverpool - đội đã chi gần nửa tỉ euro để mua sắm ngôi sao mới trong mùa hè 2025. Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Alphonso Davies là các trụ cột khác của Bayern.

Không có siêu sao mà vẫn thành công, vậy mới đáng phục. Được như vậy là nhờ cầu thủ Bayern rất đoàn kết, ăn ý và nhuần nhuyễn trong cách di chuyển, khai thác hoặc khống chế khoảng trống, những điều mà HLV Kompany đã truyền đạt. Từ đó, Bayern có một sức mạnh rất khó chống trả vì đối phương không xác định được nhược điểm. Từng mang biệt danh "FC Hollywood", Bayern trong tay HLV Kompany vừa lạ, vừa hấp dẫn hơn hẳn.