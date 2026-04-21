Trong giai đoạn 2018-2021, ông Troussier làm việc tại Trung tâm PVF, trực tiếp tham gia đào tạo và phát triển nhiều lứa cầu thủ trẻ. Đồng thời, ông đảm nhiệm vai trò HLV trưởng U.20 Việt Nam giai đoạn 2019-2020. Thành tích đáng chú ý là giúp U.20 Việt Nam cầm hòa U.20 Nhật Bản 0-0 để giành quyền dự VCK U.20 châu Á 2021, dù giải đấu sau đó không thể diễn ra vì dịch bệnh.

Đến tháng 2.2023, ông Troussier trở lại Việt Nam theo hợp đồng 3,5 năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dẫn dắt đồng thời đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam. Đây là giai đoạn bóng đá Việt Nam chuyển mình, với định hướng trẻ hóa lực lượng và xây dựng lối chơi hiện đại.

HLV Philippe Troussier có thể trở lại Việt Nam, tiếp tục làm bóng đá trẻ?

Ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi với 3 chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu trước đội Hồng Kông, Syria và Palestine. Ở cấp độ U.23, đội giành HCĐ SEA Games 32 và giành vé dự VCK U.23 châu Á 2024.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về kết quả. Các thất bại trước Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc trong loạt trận giao hữu, cùng việc dừng bước tại vòng bảng Asian Cup 2023, đã tạo ra áp lực lớn. Sau đó, 2 trận thua trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 khiến ông Troussier chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 3.2024.

Dù không thành công về mặt thành tích, dấu ấn lớn nhất của HLV Troussier nằm ở việc xây dựng nền tảng cho thế hệ cầu thủ trẻ. Ông cùng ban huấn luyện đã phát hiện và trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới, góp phần tạo nên bộ khung kế cận cho đội tuyển.

HLV Troussier từng ghi dấu ấn với bóng đá trẻ Việt Nam

Trong số đó có thể kể đến các cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thái Sơn, Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng, Phan Tuấn Tài hay Nguyễn Thanh Nhàn. Những cái tên này được trao cơ hội thi đấu, từng bước tích lũy kinh nghiệm và tạo ra sự cạnh tranh ở nhiều vị trí trong đội hình. Việc mạnh dạn sử dụng cầu thủ trẻ cũng giúp đội tuyển định hình lối chơi kiểm soát bóng và tăng tính linh hoạt trong cách vận hành chiến thuật. Những tài năng trẻ mà ông Troussier từng phát hiện và trao cơ hội hiện đều đang gây ấn tượng ở U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.