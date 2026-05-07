Lịch sử đang mời gọi Arsenal

Thắng Atletico Madrid 1-0 trong trận bán kết lượt về, Arsenal đã lọt vào chung kết Champions League. Đây chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử, Arsenal vinh dự góp mặt ở trận đấu danh giá này. Lần đầu cách đây tròn 20 năm. Nói cách khác, chỉ riêng việc tiến được đến trận chung kết Champions League đã là thành công vang dội của Arsenal rồi. Và dĩ nhiên họ đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu tầm CLB.

Chỉ 1 ngày trước khi Arsenal thắng Atletico, đối thủ duy nhất của họ trong cuộc đua giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh là Man.City sẩy chân, mất 2 điểm trong trận hòa Everton 3-3. Thế là cơ hội vô địch bùng lên cho Arsenal. 22 năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh. Đấy là cơn khát lâu nhất kể từ khi Arsenal lần đầu lên ngôi vô địch trong nước, ở thập niên 1930.

Chưa bao giờ Arsenal có chức VĐQG và được đá trận chung kết Cúp C1/Champions League trong cùng một mùa bóng. Vậy trước mắt, Arsenal chỉ cần thắng cả ba trận cuối cùng ở giải Ngoại hạng (gặp West Ham, Burnley, Crystal Palace) là chắc chắn có được thành tích tốt nhất lịch sử. Thắng thêm trận nữa - chung kết Champions League, thì đấy sẽ là kỳ tích mà ngay cả giới hâm mộ Arsenal có lẽ cũng không dám mơ.

Nếu Man.City lại sẩy chân ở bất cứ trận nào trong 4 trận cuối cùng của họ, thì đường đến ngôi vô địch Ngoại hạng của Arsenal lại càng rộng mở. Trước mắt, đội bóng của HLV Mikel Arteta đã có thể tập trung toàn lực vào các trận đấu trong nước, thay vì phải chia sức chiến đấu ở cả hai giải như suốt những tuần vừa qua. Một tuần sau khi cuộc đua trong nước khép lại mới diễn ra trận chung kết Champions League.

Cách đây không lâu, người ta hỏi HLV Arteta về hiệu quả của chân sút Viktor Gyokeres trong mùa đầu tiên khoác áo Arsenal. Arteta trả lời: "Chưa đến lúc để nói về đề tài ấy". Phải chăng Arteta hứa hẹn: những khoảnh khắc đáng nói về Gyokeres còn đang ở phía trước? Nhiều người từng xem Gyokeres là nỗi thất vọng, nhất là trong nửa đầu mùa bóng. Nhưng từ đầu năm 2026 đến nay, khắp châu Âu chỉ có 3 người ghi bàn nhiều hơn Gyokeres, đó là Harry Kane (Bayern Munich), Vinicius Junior (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona). Xưa nay chỉ có 2 cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Gyokeres trong mùa đầu tiên khoác áo Arsenal, đó là Thierry Henry và Alexis Sanchez. Họ đều là những chân sút thuần túy, thi đấu trong thời kỳ mà vai trò trung phong không phải "cày" nhiều việc khác, như Gyokeres ở Arsenal hiện nay.

Xem ra Gyokeres đang dần tỏa sáng đúng vào những thời điểm quyết định. Cuối tuần qua, anh ghi 2 bàn giúp Arsenal thắng Fulham 3-0. Ở trận thắng Atletico vừa qua, Gyokeres chính là người đã tung ra quả tạt cho Leandro Trossard, để cuối cùng Bukayo Saka ghi bàn duy nhất. Như đã nêu, Gyokeres làm rất nhiều việc chứ không chỉ lo ghi bàn. Anh là sự đe dọa thường trực trước hàng hậu vệ Atletico, và là nguồn lực làm tăng thêm niềm tin cho hàng công Arsenal.

Sự trở lại của Saka, số lần thu hồi bóng của Trossard, cách phòng thủ lăn xả của Declan Rice… cũng đều đáng khen, là những chi tiết quan trọng dẫn đến chiến thắng cho Arsenal trong hai trận quan trọng gần đây. Chiếc vé dự trận chung kết Champions League sẽ là động lực quan trọng giúp Arsenal lên tinh thần ngay trước mức đến ở cuộc đua trong nước.



