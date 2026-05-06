Arsenal đã khép lại một trong những đêm đáng nhớ nhất dưới thời HLV Mikel Arteta bằng chiến thắng tối thiểu trước Atlético Madrid, qua đó chính thức giành vé vào chung kết Champions League sau gần 20 năm chờ đợi.

Trận đấu tại sân Emirates không chỉ là thử thách về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh với đội bóng thành London. Mọi nỗ lực xuyên suốt mùa giải được dồn lại trong 90 phút căng thẳng, nơi Arsenal buộc phải vượt qua một đối thủ giàu kinh nghiệm và cực kỳ khó chịu như Atlético Madrid để tiến thêm một bước tới lịch sử.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Arteta không giấu nổi cảm xúc khi lao vào sân ăn mừng cùng các học trò. Những cái ôm, những tiếng hò reo và sự giải tỏa hiện rõ trên gương mặt từng cầu thủ. Tuy nhiên, niềm vui đó nhanh chóng nhường chỗ cho sự chờ đợi, khi phía trước họ là trận chung kết với Paris Saint-Germain hoặc Bayern Munich - 2 đối thủ giàu tham vọng và bản lĩnh tại đấu trường châu Âu.

Saka tỏa sáng, Arsenal hạ Atletico Madrid để vào chung kết Champions League

Arsenal bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ sau chuỗi phong độ ấn tượng, nhưng thực tế trên sân cho thấy họ không hề có một trận đấu dễ dàng. Atlético Madrid ngay từ đầu đã triển khai lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Những pha lên bóng bên hành lang phải của đội khách nhiều lần khiến hàng thủ Arsenal chao đảo.

Declan Rice tiếp tục là điểm tựa ở tuyến giữa khi thi đấu năng nổ, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và thường xuyên có mặt đúng lúc để cắt bóng. Tiền vệ người Anh góp phần giúp Arsenal duy trì sự cân bằng trong thế trận, đặc biệt trong những thời điểm đội khách gia tăng sức ép.

Dù vậy, Arsenal mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Sau nhiều lần tiếp cận khung thành nhưng chưa thành công, bước ngoặt đến ở phút 44. Từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được đưa vào trong để Leandro Trossard dứt điểm. Thủ môn Jan Oblak không thể bắt dính bóng và Bukayo Saka nhanh chóng băng vào đá bồi cận thành, ghi bàn mở tỷ số.

Đó là khoảnh khắc mang ý nghĩa bước ngoặt của trận đấu, không chỉ giúp Arsenal vượt lên mà còn giải tỏa áp lực tâm lý trước giờ nghỉ. Với cá nhân Saka, đây cũng là màn "chuộc lỗi" sau khi từng bỏ lỡ cơ hội quan trọng trước PSG ở mùa giải trước.

Bước sang hiệp 2, Atlético Madrid buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. HLV Diego Simeone liên tục thúc giục các học trò và không giấu sự căng thẳng bên ngoài đường biên. Đội khách tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có tình huống Giuliano Simeone ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của Gabriel Magalhaes, nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Antoine Griezmann cũng có cơ hội thử tài thủ môn David Raya, trong khi phía Arsenal, Viktor Gyokeres suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm ở vị trí thuận lợi nhưng bóng lại đi vọt xà.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Atlético Madrid. Phút 86, Alexander Sorloth có cơ hội rõ ràng sau đường căng ngang thuận lợi, nhưng lại dứt điểm trượt trong sự tiếc nuối. Đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất của đội khách ở cuối trận.

Sau pha bóng này, Arsenal thi đấu tập trung, giữ vững cự ly đội hình và không cho đối thủ thêm cơ hội tiếp cận khung thành. Hàng thủ của đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự chắc chắn - yếu tố giúp họ chỉ để thủng lưới 6 bàn từ đầu giải.