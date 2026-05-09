U.17 Trung Quốc nguy cơ bị loại cực cao, U.17 Indonesia quyết thắng Qatar định đoạt suất World Cup

U.17 Indonesia đầy hưng phấn, HLV đội Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội

Theo trang SuperBall.id (Indonesia), HLV Bin Ukishima của U.17 Trung Quốc đang bị giới chuyên môn nước này chỉ trích dữ dội vì trận thua U.17 Indonesia tỷ số 0-1 ngày ra quân ở giải U.17 châu Á. Dẫn tới khả năng có thể sớm bị loại, nếu như họ lại để thua tiếp trận gặp đội mạnh nhất bảng B là U.17 Nhật Bản lúc 23 giờ ngày 9.5.

U.17 Indonesia mở toang cánh cửa giành vé vào World Cup U.17 sau trận thắng U.17 Trung Quốc ngày ra quân Ảnh: chụp màn hình the-AFC.com

Trang Sina.com của Trung Quốc đã dẫn lời của nhiều chuyên gia bóng đá nước này, đánh giá U.17 Trung Quốc đang sở hữu một đội tuyển trẻ triển vọng nhất, với sự chuẩn bị tốt hơn nhiều so với thế hệ trước. Tuy nhiên, việc HLV Bin Ukishima, người Nhật Bản, sử dụng chiến thuật thi đấu không hiệu quả đã dẫn tới lối chơi của đội thiếu gắn kết và mắc những sai lầm nghiêm trọng ngay từ đầu trong trận thua U.17 Indonesia.

"Họ thiếu sự gắn kết, từ đội hình xuất phát đến diễn biến trận đấu. Mặc dù chưa bị loại, nhưng rõ ràng là có vấn đề. Nếu thế hệ cầu thủ sinh năm 2009 này không đủ điều kiện tham dự World Cup U.17, đó sẽ là một thảm họa; sẽ có những vấn đề lớn. Sự chuẩn bị của thế hệ này tốt hơn nhiều so với thế hệ trước", chuyên gia Miao Yuan cho biết theo trích dẫn của SuperBall.id từ Sina.com.

Sức ép này đang đè nặng lên U.17 Trung Quốc ở trận tiếp theo khi họ gặp U.17 Nhật Bản rất mạnh, đội ra quân với trận thắng thuyết phục U.17 Qatar tỷ số 3-1. Theo the-AFC.com, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á, đánh giá: "Sự tự tin sẽ lên rất cao trong đội tuyển U.17 Nhật Bản, nhất là sau màn trình diễn ấn tượng trong hiệp hai, giúp họ lội ngược dòng đánh bại U.17 Qatar tỷ số 3-1 ngày 5.5".

"Trong khi đó, U.17 Trung Quốc sẽ quyết tâm phục hồi sau nỗi thất vọng khi để thủng lưới ở phút cuối trong trận thua trước U.17 Indonesia ở lượt trận đầu tiên. HLV Bin Ukushima biết rằng, ông và các học trò sẽ không thể để mất thêm điểm nào nữa nếu U.17 Trung Quốc muốn tiến vào tứ kết và giành vé dự World Cup U.17, họ cần phải vượt qua áp lực và phải thắng U.17 Nhật Bản mới có hy vọng. Hòa hoặc thua, mọi thứ sẽ sớm kết thúc", the-AFC.com cho biết thêm.

Ở trận còn lại cũng của bảng B, U.17 Indonesia đầy hưng phấn sẽ đối đầu với U.17 Qatar trong trận đấu cũng hứa hẹn quyết liệt lúc 23 giờ 30 cùng ngày 9.5.

Theo CNN Indonesia, thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto của đội bóng xứ vạn đảo sẽ dồn mọi nỗ lực ở trận cầu then chốt này, với mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng và sớm lấy vé đi tiếp cùng suất dự World Cup U.17.

"U.17 Indonesia có thể sớm giành vé tham dự World Cup U.17 sau trận đấu với Qatar. Chỉ cần giành thêm một chiến thắng nữa, thầy trò của HLV Kurniawan Dwi Yulianto sẽ đảm bảo cho mình một trong hai vị trí đầu bảng B. Qua đó, sẽ sớm ngã ngũ các suất đi tiếp trong bảng, cũng như ở các bảng còn lại, các đội sẽ dồn sự cạnh tranh vào hai vị trí đầu bảng, do đội chủ nhà World Cup U.17 2026 là Qatar sẽ bị loại, nếu họ để thua U.17 Indonesia", theo CNN Indonesia.

U.17 Thái Lan (phải) nhận cú sốc ngày ra quân U.17 châu Á, giờ phải quyết đấu sống còn với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út Ảnh: chụp màn hình the-AFC.com

U.17 Thái Lan quyết đấu sống còn với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út

U.17 Thái Lan cũng để thua trận ra quân ở bảng A trước Tajikistan với tỷ số 0-2. Do đó, họ cũng chỉ còn một con đường duy nhất để tìm lại hy vọng là phải thắng đội chủ nhà Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ ngày 10.5. Trong khi cùng bảng, U.17 Tajikistan gặp U.17 Myanmar lúc 0 giờ 30 cùng ngày 10.5.

Cả hai đội bóng khu vực Đông Nam Á buộc phải giành chiến thắng mới còn hy vọng, trước đó U.17 Myanmar ra quân cũng thua đậm U.17 Ả Rập Xê Út tỷ số 0-4.

Trong trường hợp, Ả Rập Xê Út và Tajikistan đều tiếp tục giành chiến thắng ở lượt thứ hai, cả 2 đội cũng sớm giành vé đi tiếp và các suất dự World Cup U.17, còn U.17 Thái Lan và Myanmar sớm chia tay cuộc chơi, trận đấu cuối vòng bảng giữa họ chỉ còn mang tính chất an ủi.

Báo chí Thái Lan hiện cũng không còn nhiều hy vọng vào đội nhà, sau màn trình diễn kém thuyết phục để thua đối thủ cạnh tranh chủ chốt U.17 Tajikistan ngày ra quân. Vì vậy, một hy vọng vào trận thắng đội chủ nhà Ả Rập Xê Út sẽ càng xa vời hơn, theo Siamsport.