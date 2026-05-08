Giải U.19 Đông Nam Á nóng rực sau chức vô địch giải… U.17 của đội tuyển Việt Nam

Gặp các đội tuyển Việt Nam bao giờ cũng là thử thách lớn

Theo CNN Indonesia, sở dĩ sau kết quả bốc thăm chia bảng giải U.19 Đông Nam Á ngày 7.5, tình hình đã trở nên nóng bỏng vì đội chủ nhà Indonesia nằm ở bảng A tiếp tục đối đầu với đối thủ Việt Nam, còn có Myanmar và Timor Leste. Lặp lại gần như kết quả bốc thăm ở giải U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4 vừa qua, chỉ khác là đội Myanmar thế chỗ cho đội Malaysia.

Bóng đá Việt Nam và Indonesia luôn có duyên nợ lẫn nhau từ các cấp độ đội tuyển Ảnh: AFF

Khi đó, đội U.17 Indonesia trong quá trình chuẩn bị cho giải U.17 châu Á đã thi đấu sa sút, để thua U.17 Malaysia tỷ số 0-1, hòa dưới cơ đội U.17 Việt Nam tỷ số 0-0, chỉ thắng được Timor Leste tỷ số 4-0, sớm bị loại ngay vòng bảng. Đội U.17 Việt Nam sau đó đã thẳng tiến đến ngôi vô địch đầy thuyết phục ở giải đấu tổ chức ở Greater Surabaya (Indonesia).

Giải U.19 Đông Nam Á 2026 vẫn do Indonesia đăng cai tổ chức, với các trận đấu diễn ra trên 3 sân tại tỉnh Bắc Sumatra, từ ngày 1 đến 14.6 tới đây.

Với việc đội chủ nhà lại nằm cùng bảng với đội Việt Nam, khiến các CĐV xứ vạn đảo mong muốn đội nhà lần này phải nỗ lực lấy lại uy thế của mình, và không để đối thủ lại một lần nữa qua mặt để có thể hướng đến ngôi vô địch như đội U.17 vừa qua.

Giải U.19 Đông Nam Á cũng chia 3 bảng đấu như giải U.17, với đội U.19 Việt Nam nằm cùng bảng A với đội chủ nhà Indonesia, còn có Myanmar và Timor Leste. Bảng B là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Và bảng C có 3 đội là Úc, Campuchia và Philippines. Trong 3 bảng đấu, các đội dẫn đầu bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết và tranh ngôi vô địch.



Nếu đội U.19 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch giải U.19 Đông Nam Á năm nay, sẽ giúp bóng đá Việt Nam hoàn tất đủ bộ các chức vô địch giải đấu mọi cấp độ tuổi ở khu vực Đông Nam Á, từ đội U.17, U.19, U.23 và đội tuyển quốc gia trong hai năm 2025 và 2026.

"Việc nằm chung bảng A với U.19 Việt Nam chắc chắn là một thử thách, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Là đương kim vô địch, điều đó tạo thêm áp lực cho chúng tôi, nhưng đó cũng sẽ là động lực lớn hơn cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ bắt đầu trại huấn luyện tại Yogyakarta vào ngày 10.5 để đảm bảo đội bóng đạt phong độ cao nhất", HLV Nova Arianto của đội U.19 Indonesia bày tỏ sau kết quả bốc thăm.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam dù chưa hội quân đầy đủ, vẫn nỗ lực tập luyện và đáp ứng mọi yêu cầu giáo án từ ban huấn luyện đề ra Ảnh: VFF

U.19 Việt Nam sẽ vượt khó khăn ban đầu

Giải U.19 Đông Nam Á cũng là một phần trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải U.20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31.8 đến 6.9. Với đội tuyển U.19 Việt Nam, hiện do HLV người Nhật Bản, Yutaka Ikeuchi dẫn dắt. Đội đã tập trung tập luyện từ ngày 29.4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trong danh sách triệu tập lên đến 41 cầu thủ, đội U.19 Việt Nam đã gặp không ít trở ngại vì chưa thể hội quân đầy đủ, do nhiều cầu thủ còn bận thi đấu cho CLB hoặc đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều cầu thủ U.19 Việt Nam được các CLB tạo điều kiện lên hội quân cùng đội tuyển theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc ban huấn luyện phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình, VFF cho biết thêm.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18.5 đến 26.5. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia với mục tiêu giành chức vô địch.

Trong lịch sử giải U.19 Đông Nam Á, đội U.19 Việt Nam vô địch một lần vào năm 2007, trong khi Indonesia có hai lần vô địch năm 2013 và gần nhất là năm 2024 tổ chức trên sân nhà.

U.19 Thái Lan và Úc là hai đội vô địch nhiều nhất, cùng 5 lần. U.19 Thái Lan kể từ năm 2017 đến nay chưa vô địch lại lần nào. "Voi chiến" trẻ cũng vừa thay HLV mới, ông Jukkapant Punpee. Tương tự, U.19 Malaysia cũng bổ nhiệm HLV Nafuzi Zain từ đội U.23.