Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có động thái kịp thời nhằm khích lệ tinh thần các đội tuyển trẻ quốc gia sau những kết quả tích cực tại đấu trường châu Á.

Ngay sau chiến thắng 1-0 của U.17 Việt Nam trước U.17 Yemen ở trận ra quân bảng C VCK U.17 châu Á 2026, thay mặt Thường trực BCH VFF, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng và động viên toàn đội tiếp tục giữ sự tập trung cho các trận đấu tiếp theo.

Thường trực BCH VFF quyết định thưởng nóng 400 triệu đồng cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn đầy nỗ lực của U.17 Việt Nam trước đối thủ giàu thể lực và chơi rất quyết liệt như U.17 Yemen.

VFF thưởng lớn cho cả đội nam và nữ U.17 Việt Nam Cú hích tinh thần ở giải châu Á

Chiến thắng này không chỉ giúp U.17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C mà còn mở ra cơ hội lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết cũng như FIFA U.17 World Cup 2026.

Dù U.17 Việt Nam mới chỉ đá 1 trận tại VCK U.17 châu Á 2026 và phía trước vẫn còn những thử thách rất lớn mang tên U.17 Hàn Quốc hay U.17 UAE, chiến thắng trước U.17 Yemen vẫn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh đó, quyết định thưởng nóng của VFF được xem là cú hích tinh thần kịp thời để đoàn quân HLV Cristiano Roland có thêm động lực vượt qua vòng bảng, giánh vé dự World Cup U.17.

Không lâu sau đó, U.17 nữ Việt Nam tiếp tục mang tin vui cho bóng đá trẻ nước nhà khi đánh bại U.17 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt trận cuối bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026.

Hai siêu phẩm đá phạt của Linh Chi và Ngọc Ánh giúp đội bóng của HLV Okiyama Masahiko giành chiến thắng quan trọng để chính thức góp mặt ở vòng tứ kết.

U.17 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Myanmar, giành vé vào tứ kết châu Á

Trong trận đấu cùng giờ, U.17 nữ Thái Lan thua đậm U.17 nữ Trung Quốc 0-6. Kết quả này giúp U.17 nữ Việt Nam vươn lên xếp nhì bảng A với 4 điểm và giành vé đi tiếp trực tiếp.

Ngay sau chiến thắng trước Myanmar, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiếp tục gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng U.17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thường trực BCH VFF quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho đội tuyển U.17 nữ Việt Nam nhằm động viên tinh thần toàn đội trước trận tứ kết. Việc cả U.17 nam lẫn U.17 nữ Việt Nam cùng tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục được xem là tín hiệu tích cực cho bóng đá trẻ nước nhà.

Không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, những khoản thưởng từ VFF còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn với các cầu thủ trẻ trong giai đoạn quan trọng của giải đấu.

Ở phía trước, U.17 Việt Nam vẫn còn những thử thách lớn tại bảng C, đặc biệt là cuộc đối đầu với U.17 Hàn Quốc. Trong khi đó, U.17 nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B - nhiều khả năng là U.17 Nhật Bản hoặc U.17 Úc - tại vòng tứ kết diễn ra ngày 11.5.