Champions League 2025-2026 đã xác định 2 đội vào chung kết là Arsenal và PSG. Đại diện nước Pháp giành vé sau trận hòa 1-1 trước Bayern Munich để thắng chung cuộc 6-5, còn Arsenal vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 30.5 trên sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary). PSG bước vào trận đấu với vị thế đương kim vô địch, trong khi Arsenal trở lại chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm.

Dù PSG được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và đội hình giàu đột biến, Arsenal vẫn rất tự tin. Theo The Guardian, các cầu thủ Arsenal không hề e ngại đối thủ.

Chung kết Champions League Arsenal - PSG: Cuộc đối đầu của 2 triết lý đối lập

Tiền vệ Leandro Trossard khẳng định: “Đây là trận đấu mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ bước vào chung kết với sự tự tin cao nhất”.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện vẫn chưa thua trận nào tại Champions League mùa này. Arsenal từng vượt qua Bayern Munich, Inter Milan và Atletico Madrid trên hành trình tiến vào chung kết.

Trong khi đó, PSG cho thấy sự trưởng thành rõ rệt dưới thời HLV Luis Enrique với lối chơi cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Trước Bayern Munich, đại diện Ligue 1 thể hiện bản lĩnh đáng nể để đứng vững trước sức ép lớn tại Allianz Arena.

Màn so tài giữa Arsenal và PSG hứa hẹn hấp dẫn bởi sự đối lập về phong cách chơi bóng. PSG nổi bật với khả năng tấn công tốc độ và giàu kỹ thuật, còn Arsenal gây ấn tượng nhờ tính tổ chức và sự chặt chẽ trong cách vận hành chiến thuật.