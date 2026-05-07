Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chung kết Champions League Arsenal - PSG: Cuộc đối đầu của 2 triết lý đối lập
Video Thể thao

Chung kết Champions League Arsenal - PSG: Cuộc đối đầu của 2 triết lý đối lập

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/05/2026 21:23 GMT+7

PSG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ấn tượng và vị thế đương kim vô địch, nhưng Arsenal vẫn đầy tự tin trước màn so tài được chờ đợi nhất châu Âu mùa này.

Champions League 2025-2026 đã xác định 2 đội vào chung kết là Arsenal và PSG. Đại diện nước Pháp giành vé sau trận hòa 1-1 trước Bayern Munich để thắng chung cuộc 6-5, còn Arsenal vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 30.5 trên sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary). PSG bước vào trận đấu với vị thế đương kim vô địch, trong khi Arsenal trở lại chung kết Champions League lần đầu sau 20 năm.

Dù PSG được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và đội hình giàu đột biến, Arsenal vẫn rất tự tin. Theo The Guardian, các cầu thủ Arsenal không hề e ngại đối thủ.

Chung kết Champions League Arsenal - PSG: Cuộc đối đầu của 2 triết lý đối lập

Tiền vệ Leandro Trossard khẳng định: “Đây là trận đấu mà mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ bước vào chung kết với sự tự tin cao nhất”.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện vẫn chưa thua trận nào tại Champions League mùa này. Arsenal từng vượt qua Bayern Munich, Inter Milan và Atletico Madrid trên hành trình tiến vào chung kết.

Trong khi đó, PSG cho thấy sự trưởng thành rõ rệt dưới thời HLV Luis Enrique với lối chơi cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Trước Bayern Munich, đại diện Ligue 1 thể hiện bản lĩnh đáng nể để đứng vững trước sức ép lớn tại Allianz Arena.

Màn so tài giữa Arsenal và PSG hứa hẹn hấp dẫn bởi sự đối lập về phong cách chơi bóng. PSG nổi bật với khả năng tấn công tốc độ và giàu kỹ thuật, còn Arsenal gây ấn tượng nhờ tính tổ chức và sự chặt chẽ trong cách vận hành chiến thuật.

Tin liên quan

Gặp ứng viên vô địch Hàn Quốc, U.17 Việt Nam cần gì để đi tiếp vào tứ kết?

Gặp ứng viên vô địch Hàn Quốc, U.17 Việt Nam cần gì để đi tiếp vào tứ kết?

Chiến thắng trước U.17 Yemen cùng việc U.17 Hàn Quốc bị U.17 UAE cầm hòa giúp U.17 Việt Nam chiếm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và FIFA U.17 World Cup 2026.

Highlight U.17 Nhật Bản 2-1 U.17 Qatar: Thắng nhọc nhằn

Highlight U.17 Tajikistan 2-0 U.17 Thái Lan: Bàn thắng siêu sớm

Khám phá thêm chủ đề

Chung kết Champions League Arsenal PSG HLV Arteta HLV Enrique
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận