Sau lượt trận mở màn, U.17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Trong khi đó, U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE cùng có 1 điểm, còn U.17 Yemen đứng cuối bảng.

Theo thể thức giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết và đồng thời đoạt suất dự FIFA U.17 World Cup 2026.

Trận gặp U.17 Hàn Quốc sẽ quyết định cục diện

Gặp ứng viên vô địch Hàn Quốc, U.17 Việt Nam cần gì để đi tiếp vào tứ kết?

Ở lượt trận tiếp theo, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Hàn Quốc trong trận đấu được xem là bản lề của bảng C. Nếu giành chiến thắng, U.17 Việt Nam sẽ có 6 điểm và sẽ giành vé sớm vào tứ kết.

Trong trường hợp hòa U.17 Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ có 4 điểm sau 2 lượt trận. Đây vẫn là kết quả tích cực bởi đội sẽ giữ được lợi thế lớn trước trận cuối gặp U.17 UAE.

Ngay cả khi thất bại trước U.17 Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam vẫn chưa khép lại. Tuy nhiên, khi đó đội gần như buộc phải thắng U.17 UAE ở lượt cuối để cạnh tranh vị trí trong tốp 2.

Điểm tích cực với U.17 Việt Nam là đội đã giành trọn 3 điểm trước U.17 Yemen - đối thủ được xem cạnh tranh trực tiếp cho suất đi tiếp.

Dẫu vậy, thử thách thực sự vẫn nằm ở phía trước khi U.17 Hàn Quốc luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, còn UAE cũng là đội bóng có thực lực. Nếu giành được điểm trước đại diện Đông Á, cơ hội để U.17 Việt Nam góp mặt ở tứ kết và giành vé dự FIFA U.17 World Cup 2026 sẽ trở nên rất sáng.