U.17 Việt Nam phá dớp 10 năm không thắng ở châu Á, HLV Roland xúc động ôm từng học trò…

U.17 Việt Nam có màn ra quân đầy ấn tượng tại VCK U.17 châu Á khi đánh bại U.17 Yemen với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Đậu Quang Hưng ghi ở phút 77 sau pha xử lý nhanh trong vòng cấm.

Chiến thắng đầu tiên sau 10 năm chờ đợi

Chiến thắng này không chỉ giúp U.17 Việt Nam giành trọn 3 điểm, mà còn chấm dứt chuỗi 10 năm không biết thắng của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi U.17 châu Á. Lần gần nhất đội tuyển trẻ Việt Nam hưởng niềm vui chiến thắng ở giải đấu này đã diễn ra từ năm 2016. Khi đó, đội tuyển đánh bại U17 Kyrgyzstan với tỷ số 3-1 ở vòng bảng.

Sau dấu mốc đáng nhớ năm đó, U.17 Việt Nam trải qua quãng thời gian không mấy thành công ở đấu trường châu lục khi liên tiếp dừng bước từ vòng bảng trong các kỳ giải tiếp theo.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trong phòng thay đồ, HLV Cristiano Roland đã xúc động ôm từng học trò như lời tri ân dành cho tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Brazil, U.17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, thi đấu kỷ luật và duy trì sự tập trung trước lối chơi giàu thể lực của U.17 Yemen.

Dù chịu nhiều sức ép trong hiệp 2, các cầu thủ trẻ vẫn đứng vững trước khi tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở cuối trận. Từ đường chuyền chuẩn xác của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Quang Hưng băng xuống và dứt điểm tinh tế vào góc thấp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Quang Hưng ghi bàn thắng duy nhất cho U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam vươn lên đầu bảng, sẵn sàng đại chiến Hàn Quốc

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.17 Hàn Quốc hòa U.17 UAE với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp U.17 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +1. U.17 Hàn Quốc và U.17 UAE cùng có 1 điểm, trong khi U.17 Yemen đứng cuối bảng.

Việc tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận mở màn được xem là cú hích lớn về tinh thần trước cuộc đối đầu đầy thử thách với U.17 Hàn Quốc ở lượt trận tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10.5. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành vé dự U.17 World Cup 2026.