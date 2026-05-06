Bayern Munich và PSG sẽ tái hiện ‘mưa bàn thắng’ ở bán kết Champions League?

Quỳnh Phương
06/05/2026 22:57 GMT+7

PSG mang lợi thế dẫn 5-4 đến sân Allianz Arena trong trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich. Cả 2 đội đều tuyên bố sẽ tiếp tục chơi tấn công, hứa hẹn thêm một màn đại chiến bùng nổ.

PSG sẽ hành quân đến sân Allianz Arena của Bayern Munich lúc 2 giờ ngày 7.5 (theo giờ Việt Nam) với lợi thế dẫn trước 5-4 sau trận bán kết lượt đi được xem là một trong những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất lịch sử Champions League.

Chiến thắng nghẹt thở tại sân Công viên các Hoàng tử giúp PSG nắm lợi thế trước trận lượt về, nhưng cách biệt chỉ 1 bàn khiến cuộc tái đấu tại Munich vẫn được dự báo cực kỳ căng thẳng và khó lường.

Điều đáng chú ý là cả Bayern Munich lẫn PSG đều không có ý định thay đổi lối chơi. Hai HLV Vincent Kompany và Luis Enrique cùng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi bóng đá tấn công thay vì chơi an toàn để bảo toàn lợi thế hay hạn chế rủi ro.

Ở trận lượt đi, người hâm mộ đã chứng kiến màn đôi công mãn nhãn giữa 2 hàng công hàng đầu châu Âu. Harry Kane mở tỷ số cho Bayern Munich trên chấm phạt đền trước khi Khvicha Kvaratskhelia gỡ hòa cho PSG.

Joao Neves rồi Michael Olise tiếp tục khiến thế trận thay đổi liên tục trước khi Ousmane Dembele ghi bàn cuối hiệp 1 giúp PSG dẫn 3-2.

Sang hiệp 2, Kvaratskhelia và Dembele hoàn tất cú đúp để đưa PSG dẫn sâu 5-2. Tuy nhiên, Bayern Munich không buông xuôi khi Dayot Upamecano và Luis Diaz liên tiếp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Đây cũng là trận bán kết có nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.

HLV Vincent Kompany cho biết Bayern Munich sẽ tiếp tục giữ nguyên bản sắc chơi bóng dù hàng thủ đang bộc lộ nhiều vấn đề. Nhà cầm quân người Bỉ khẳng định điều Bayern không thể làm là đánh mất thứ đã giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ suốt mùa giải.

Bayern Munich hiện là đội ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa này với 116 bàn sau 32 trận Bundesliga. Tuy nhiên, đội bóng Đức cũng thủng lưới tới 16 bàn trong 6 trận gần nhất. Tiền vệ Joshua Kimmich cho biết Bayern Munich không thể thay đổi triết lý chơi bóng chỉ trong vài ngày để chuyển sang phòng ngự.

Theo tuyển thủ Đức, điều quan trọng nhất với Bayern Munich lúc này là giành chiến thắng, bất kể tỷ số là 5-4, 3-2 hay 1-0. Trong khi đó, HLV Luis Enrique cũng tuyên bố PSG sẽ không chơi phòng ngự dù đang nắm lợi thế. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá trận lượt đi là một trong những trận đấu hay nhất sự nghiệp huấn luyện của ông. Luis Enrique cho rằng PSG cần tiếp tục ghi bàn tại Allianz Arena nếu muốn loại Bayern Munich và giành vé vào chung kết Champions League.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
