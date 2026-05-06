Đội tuyển U.17 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sẵn sàng ra quân gặp U.17 Yemen tại VCK U.17 châu Á 2026 ngày 7.5. HLV Cristiano Roland cho biết toàn đội đã thích nghi tốt, nghiên cứu kỹ đối thủ và bước vào trận đấu với sự tự tin cùng tinh thần trách nhiệm.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh sự tự tin đến từ quá trình chuẩn bị và thi đấu tích lũy. Ông đánh giá U.17 Yemen là đối thủ chất lượng, song U.17 Việt Nam đã có phương án chiến thuật rõ ràng cho cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trước trận gặp Yemen, HLV Roland dặn U.17 Việt Nam ‘không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào’

Chiều 5.5, đội có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện chiến thuật và rà soát đội hình. Toàn đội thể hiện quyết tâm cao trước trận mở màn. Bên cạnh đó, U.17 Việt Nam cũng nhận được sự động viên từ phía chủ nhà Ả Rập Xê Út.

Dưới thời HLV Roland, U.17 Việt Nam chơi chủ động, tự tin hơn với khả năng kiểm soát bóng và phối hợp được cải thiện. Tuy nhiên, đội vẫn cần nâng cao hiệu quả dứt điểm.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Chúng ta không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân”. Ông coi đây là bài học quan trọng để hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, trong bảng đấu có U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen.

Trận ra quân của U.17 Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7.5 theo giờ Việt Nam).