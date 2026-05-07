U.17 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Myanmar, giành vé tứ kết châu Á: VFF thưởng nửa tỉ đồng

U.17 nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt và giàu thể lực của đối thủ. Sau quãng thời gian đầu bị gây sức ép, các học trò HLV Okiyama Masahiko dần lấy lại thế trận và tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ở phút 18 khi Linh Chi thực hiện cú đá phạt đẹp mắt mở tỷ số cho U.17 nữ Việt Nam. Bàn thắng giúp đội chơi tự tin hơn và kiểm soát tốt thế trận trong phần còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, U.17 nữ Myanmar tiếp tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng U.17 nữ Việt Nam lại tận dụng tốt tình huống cố định. Phút 55, Ngọc Ánh tung cú đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0.

U.17 nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Myanmar, giành vé vào tứ kết châu Á

Dù Dar Hnin rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U.17 nữ Myanmar ở phút 66, U.17 nữ Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép lớn ở những phút cuối để bảo toàn chiến thắng.

Cùng thời điểm, U.17 nữ Trung Quốc thắng U.17 nữ Thái Lan 6-0. Với kết quả này, U.17 nữ Việt Nam xếp nhì bảng và chính thức giành vé vào tứ kết giải U.17 nữ châu Á 2026.

Ngay sau trận thắng U.17 nữ Myanmar, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu thành công ở vòng tứ kết.

Thường trực Ban Chấp hành VFF quyết định thưởng động viên đội tuyển nữ U.17 Việt Nam 500 triệu đồng.