Trung Quốc và Ấn Độ bất ngờ được mời dự FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam thêm đối thủ nặng ký

Theo South China Morning Post và The Straits Times, giải đấu dự kiến có tổng quỹ thưởng lên tới hơn 4 triệu USD. Trong đó, đội vô địch hạng đấu cao nhất sẽ nhận 1 triệu USD, cao gấp hơn 3 lần mức thưởng mà đội tuyển Việt Nam nhận được khi vô địch AFF Cup 2024.

Ngoài ra, đội vô địch hạng 2 cũng nhận tới 300.000 USD. Tất cả 14 đội tham dự đều được FIFA hỗ trợ 125.000 USD phí tham dự, bên cạnh tiền thưởng cho mỗi trận thắng hoặc hòa.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách hơn ở FIFA ASEAN Cup với sự xuất hiện của các đội tuyển ở châu Á

Đội tuyển Trung Quốc và Ấn Độ nhiều khả năng góp mặt

Điểm đáng chú ý khác là việc đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Ấn Độ nhiều khả năng sẽ góp mặt tại hạng đấu cao nhất của giải. Theo truyền thông Ấn Độ, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ đã chấp nhận lời mời từ FIFA và ký thỏa thuận tham dự giải đấu. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc hiện chưa xác nhận chính thức.

FIFA ASEAN Cup dự kiến diễn ra từ ngày 21.9 đến 6.10.2026 trong quãng FIFA Days mở rộng. Theo tài liệu được FIFA trình bày tại Đại hội FIFA ở Vancouver cuối tháng 4 vừa qua, giải đấu sẽ chia thành 2 hạng đấu với tổng cộng 14 đội tham dự.

Hạng 1 gồm 8 đội chia thành 2 bảng, trong đó một bảng đấu diễn ra tại Indonesia, còn địa điểm bảng còn lại hiện chưa được xác định.

Các đội góp mặt ở hạng 1 gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Malaysia và đội tuyển Singapore.

Trong khi đó, hạng 2 gồm 6 đội và toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra tại Hồng Kông. Đội tuyển Hồng Kông hiện là đội có thứ hạng FIFA cao nhất ở hạng đấu này.

Theo South China Morning Post, Hồng Kông có thể nằm cùng bảng với Campuchia và Brunei. Bảng còn lại gồm Myanmar, Lào và Timor Leste. Hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch cùng khoản thưởng 300.000 USD.

FIFA muốn nâng tầm bóng đá Đông Nam Á

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu được tạo ra nhằm thúc đẩy sự phát triển bóng đá khu vực ASEAN. Ông nói: "Thông qua FIFA ASEAN Cup, chúng tôi kết nối các quốc gia lại với nhau. Giải đấu này sẽ giúp thúc đẩy bóng đá đội tuyển quốc gia và hỗ trợ sự phát triển bóng đá trên toàn khu vực Đông Nam Á".

Sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup cũng được xem là bước đi đáng chú ý của FIFA nhằm gia tăng ảnh hưởng tại thị trường bóng đá châu Á, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang phát triển mạnh về thương mại lẫn lượng người hâm mộ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (bìa trái) ký kết biên bản ghi nhớ ASEAN-FIFA vào năm 2025 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, giải đấu mới nhiều khả năng sẽ tạo ra thêm áp lực về lịch thi đấu với các đội tuyển trong khu vực. Bởi song song với FIFA ASEAN Cup, AFF Cup truyền thống vẫn tiếp tục được tổ chức trong năm nay.

Khác với AFF Cup thường diễn ra ngoài FIFA Days và nhiều đội không có lực lượng mạnh nhất, FIFA ASEAN Cup sẽ được tổ chức trong lịch FIFA chính thức, đồng nghĩa các CLB buộc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Với đội tuyển Việt Nam, giải đấu mới của FIFA hứa hẹn mang tới cơ hội cọ xát chất lượng hơn, đồng thời mở ra khả năng cạnh tranh những khoản thưởng lớn chưa từng có ở cấp độ khu vực.