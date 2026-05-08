Valverde chấn thương đầu sau căng thẳng với Tchouameni, nội bộ Real Madrid hỗn loạn trước siêu kinh điển

Real Madrid đang trải qua giai đoạn hỗn loạn nhất mùa giải khi liên tiếp xuất hiện những vụ mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng trong phòng thay đồ. Theo The Guardian và Marca, tiền vệ Fede Valverde đã phải nhập viện khâu vết thương sau cuộc đối đầu căng thẳng với đồng đội Aurelien Tchouameni tại trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Sự việc xảy ra chỉ ít ngày trước trận siêu kinh điển gặp Barcelona (11.5) - trận đấu có thể quyết định trực tiếp đến cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

Vaverde và Tchouameni có căng thẳng nhưng phủ nhận xảy ra xô xát

Fede Valverde và Aurelien Tchouameni căng thẳng, phủ nhận có xô xát

Theo Marca, căng thẳng giữa Valverde và Tchouameni bắt đầu từ buổi tập ngày 6.5. Hai cầu thủ lời qua tiếng lại trong lúc tập luyện trước khi cuộc tranh cãi tiếp tục kéo dài vào tận phòng thay đồ. Nhiều đồng đội đã phải lao vào can ngăn để tránh tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Đến sáng 7.5, không khí tại Valdebebas tiếp tục trở nên căng thẳng khi Valverde được cho là từ chối bắt tay Tchouameni lúc toàn đội tập trung. Tiền vệ người Uruguay còn cáo buộc đồng đội người Pháp làm lộ thông tin về vụ cãi vã trước đó ra truyền thông.

Fede Valverde đã phải nhập viện vì chấn thương đầu và dự kiến nghỉ thi đấu 2 tuần

Nguồn tin từ The Guardian cho biết Tchouameni phủ nhận việc tiết lộ thông tin và yêu cầu Valverde dừng những lời buộc tội. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi tiếp tục leo thang dù nhiều cầu thủ cố gắng làm dịu tình hình.

Trong lúc giằng co, Valverde bị ngã và va mạnh đầu vào góc bàn bên trong khu vực phòng thay đồ, khiến anh bị rách vùng đầu và chảy máu. Tiền vệ 27 tuổi lập tức được đưa tới bộ phận y tế tại trung tâm huấn luyện Valdebebas trước khi chuyển tới Bệnh viện Blua Sanitas Valdebebas để khâu vết thương.

Một cuộc họp khẩn đã diễn ra ngay sau đó trong phòng thay đồ Real Madrid. Đội trưởng Dani Carvajal cũng được nhìn thấy quay lại trung tâm huấn luyện để tham gia trao đổi với ban lãnh đạo CLB về vụ việc.

Tối 7.5, Real Madrid phát đi thông báo chính thức: "Real Madrid xác nhận sau sự cố xảy ra trong buổi tập của đội một sáng nay, CLB quyết định mở thủ tục kỷ luật đối với Federico Valverde và Aurélien Tchouameni. CLB sẽ công bố kết luận sau khi hoàn tất quy trình nội bộ". Bộ phận y tế Real Madrid sau đó xác nhận Valverde bị chấn thương vùng đầu và cần nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày theo phác đồ điều trị.

Tchouameni phủ nhận tuồn thông tin nội bộ ra ngoài

Trên Instagram cá nhân, Valverde phủ nhận việc 2 cầu thủ lao vào đánh nhau. Tiền vệ người Uruguay viết: "Đồng đội của tôi không đánh tôi và tôi cũng không đánh anh ấy. Tôi hiểu mọi người dễ tin rằng chúng tôi đã lao vào ẩu đả hoặc cố tình gây thương tích, nhưng điều đó không xảy ra".

Valverde cũng gửi lời xin lỗi vì để mọi chuyện đi quá xa giữa giai đoạn khó khăn của đội bóng: "Tôi thật sự xin lỗi. Real Madrid là một trong những điều quan trọng nhất cuộc đời tôi và tôi không thể thờ ơ với tình cảnh hiện tại. Sự thất vọng vì mùa giải khó khăn khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát".

Real Madrid khủng hoảng toàn diện trước trận gặp Barcelona

Khủng hoảng nội bộ tại sân Bernabeu được cho là đang ngày càng nghiêm trọng. Trước đó không lâu, hậu vệ Alvaro Carreras xác nhận anh từng bị Antonio Rudiger đánh trong một vụ va chạm nội bộ khác nhưng mọi chuyện sau đó đã được giải quyết.

HLV Alvaro Arbeloa được cho là sẽ rời ghế HLV trưởng Real Madrid ngay sau mùa này

Ngoài ra, Kylian Mbappe cũng được cho là từng xảy ra tranh cãi với thành viên ban huấn luyện của HLV Alvaro Arbeloa trong một buổi tập gần đây. Tiền vệ Dani Ceballos bị loại khỏi đội hình sau mâu thuẫn với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Theo The Guardian, tương lai của HLV Arbeloa gần như đã khép lại khi Real Madrid đứng trước nguy cơ trắng tay mùa thứ 2 liên tiếp. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện kém Barcelona tới 11 điểm trong bối cảnh La Liga chỉ còn 4 vòng đấu. Nếu không thắng ở trận siêu kinh điển cuối tuần này, Real Madrid sẽ chính thức nhìn đại kình địch đăng quang ngay trước mắt mình.