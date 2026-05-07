Lịch thi đấu chung kết Champions League Arsenal - PSG mới nhất: Cực hấp dẫn

PSG đã trở thành đội bóng còn lại giành vé vào chung kết Champions League sau trận hòa 1-1 trước Bayern Munich rạng sáng 7.5. Kết quả này giúp đội bóng Pháp thắng chung cuộc 6-5 sau 2 lượt trận bán kết để góp mặt ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Đối thủ của PSG sẽ là Arsenal, đội trước đó vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1. Theo lịch thi đấu, trận chung kết Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 23 giờ ngày 30.5 tại sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary).

PSG bước vào trận chung kết với vị thế đương kim vô địch. Đội bóng của HLV Luis Enrique đang cho thấy sự hoàn thiện rõ rệt khi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lối chơi tấn công như trước đây.

Trước Bayern Munich, PSG thể hiện sự già dơ và bản lĩnh đáng nể. Dù chịu sức ép lớn tại Allianz Arena, đại diện Ligue 1 vẫn biết cách kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội hiệu quả để giành quyền đi tiếp.

Arsenal tự tin dù bị đánh giá thấp hơn

Theo The Guardian, dù PSG được xem là ứng cử viên sáng giá hơn cho chức vô địch, Arsenal vẫn tỏ ra đầy tự tin trước trận chung kết.

Tiền vệ Leandro Trossard khẳng định Arsenal không hề cảm thấy lép vế trước PSG. Cầu thủ người Bỉ cho rằng trong một trận đấu quyết định, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

“Đây chỉ là 1 trận đấu nên bạn phải chơi với tất cả khả năng của mình. Toàn đội sẽ bước vào trận chung kết với nguồn năng lượng lớn và sự tự tin cao nhất”, Trossard chia sẻ.

Arsenal đang trải qua mùa giải đáng nhớ khi không chỉ vào chung kết Champions League mà còn sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Tiền vệ Leandro Trossard (áo đỏ) tự tin trước trận chung kết CHampions League ẢNH: REUTERS

Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện cũng là CLB duy nhất chưa thua trận nào tại Champions League mùa này. Arsenal từng đánh bại Bayern Munich, Inter Milan và Atletico Madrid trên hành trình tiến vào chung kết.

Hậu vệ Riccardo Calafiori nhấn mạnh Arsenal đã chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với mọi đội bóng hàng đầu châu Âu.

“Chúng tôi chưa vô địch nhưng chiến thắng trước Atletico Madrid là bước tiến rất lớn. Arsenal đang có niềm tin rất lớn trước trận chung kết”, hậu vệ người Ý nói.

Chung kết hứa hẹn màn đấu trí hấp dẫn

Trận chung kết giữa Arsenal và PSG được dự báo rất đáng chờ đợi bởi sự đối lập trong phong cách thi đấu của 2 đội.

PSG sở hữu hàng công giàu tốc độ và đột biến với lối đá tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, Arsenal gây ấn tượng nhờ hệ thống chiến thuật chặt chẽ, khả năng kiểm soát trận đấu và sự thực dụng dưới thời HLV Arteta.

PSG là đội được đánh giá cao hơn trước trận chung kết ẢNH: REUTERS

Đội trưởng Martin Odegaard cho rằng Arsenal cần tập trung vào chính mình thay vì quá quan tâm tới sức mạnh của PSG.

“Mọi thứ vẫn nằm trong tay Arsenal. Những trận đấu lớn như thế này mang lại sự tự tin rất lớn cho toàn đội”, tiền vệ người Na Uy chia sẻ.

Với phong độ hiện tại, trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao của bóng đá châu Âu mùa giải 2025-2026.