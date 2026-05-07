Thể thao World Cup 2026

Chủ tịch FIFA tuyên bố cực thú vị: Đích thân bê nước cho ai mua vé World Cup giá 2 triệu USD

Giang Lao
07/05/2026 10:21 GMT+7

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên tiếng bảo vệ việc giá vé xem World Cup 2026 đang tăng cực nóng, có vé lên đến hơn 2 triệu USD (khoảng 52,6 tỉ đồng), khẳng định rằng mức giá này phù hợp với giá trị thị trường và nhu cầu cao từ người hâm mộ.

Giá vé thực sự của World Cup 2026 có cao hay không?

Theo Chủ tịch FIFA Infantino, trên thực tế giá vé World Cup 2026 không phải là quá cao. Ông nói: "Chúng tôi đã có 25% số vé ở vòng bảng có thể mua với giá dưới 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng)".

Chủ tịch FIFA, Infantino tuyên bố sẵn sàng phục vụ ai mua vé xem World Cup 2026 với giá 2 triệu USD

Ảnh: Reuters

Cũng tại Hội nghị Toàn cầu của Viện Milken ở Los Angeles (Mỹ) ngày 6.5, Chủ tịch FIFA cũng tiết lộ, FIFA đã nhận được khoảng 500 triệu yêu cầu mua vé xem tất cả 104 trận đấu ở World Cup 2026, chứng tỏ sự hưởng ứng mạnh mẽ đối với giải đấu. 

Việc một số vé ở trận chung kết diễn ra tại New Jersey vào lúc 2 giờ ngày 20.7 (giờ Việt Nam), được bán lại với mức giá lên tới hơn 2 triệu USD mỗi vé (khoảng 52,6 tỉ đồng), ông Infantino đã giải thích vì sao lại có mức giá "cực khủng" như vậy.

"Nếu ai đó bán tấm vé của trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường thứ cấp với giá 2 triệu USD, trước hết, điều đó không có nghĩa là giá gốc của tấm vé là 2 triệu USD. Thứ hai, điều đó cũng không có nghĩa là ai đó sẽ mua nó. 

Nhưng nếu ai đó sẵn lòng mua tấm vé trị giá 2 triệu USD, tôi sẽ đích thân phục vụ và sẵn sàng mang cho họ thức ăn và đồ uống, để đảm bảo người đó sẽ có trải nghiệm tốt nhất xem World Cup", ông Infantino nhấn mạnh.

Theo Reuters, giá vé xem World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sắp tới đây, đã tăng đáng kể so với World Cup 2022 tại Qatar. 

Cụ thế, vé xem trận chung kết World Cup 2026 đang được FIFA mở bán với giá gốc từ 2.030 USD (hơn 53 triệu đồng) lên đến 6.370 USD (hơn 167 triệu đồng). Trong khi tại World Cup 2022, giá vé gốc của trận chung kết chỉ từ 206 USD (hơn 5 triệu đồng) đến cao nhất là 1.607 USD (hơn 42 triệu đồng).

Mức giá vé này của FIFA cho World Cup 2026 đã bị chỉ trích vì vẫn quá cao. Sau những lời chỉ trích, FIFA đã giới thiệu một số lượng nhỏ vé với giá chỉ 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), nhưng vị trí ngồi xem được đặt ở khu vực trên cùng của sân vận động, nhưng số lượng này vẫn còn khá ít. Số lượng rất có hạn, theo Reuters.

"Chúng tôi đang ở trong thị trường giải trí lớn nhất thế giới (khu vực Bắc Mỹ), vì vậy chúng tôi phải sử dụng giá thị trường hiện hành. Ở Mỹ, việc bán lại vé cũng được cho phép. Nếu giá vé quá rẻ, nó vẫn sẽ được bán lại với giá cao hơn nhiều. 

Chúng tôi có khoảng 25% vé khu vực có thể mua với giá dưới 300 USD. Ở Mỹ, bạn thậm chí cũng rất khó có thể mua vé cho một số sự kiện thể thao đại học với mức giá dưới 300 USD, chứ đừng nói đến một trận đấu chuyên nghiệp hàng đầu ở một cấp độ nhất định. Và cũng nên nhớ, đây lại là World Cup", Chủ tịch FIFA, Infantino nhấn mạnh thêm.

