Ronaldo ‘cay mũi’ khi ghi bàn mà CĐV Ả Rập Xê Út cứ hô vang ‘Messi, Messi’

Ronaldo vượt qua áp lực, ghi bàn thứ 100 tại Saudi Pro League

Một lần nữa Ronaldo phải chịu đựng những khó chịu khi CĐV đối phương dùng tên tuổi đối thủ lâu năm của anh, Messi, để tạo áp lực lên danh thủ người Bồ Đào Nha trong trận đấu.

Đáp lại, Ronaldo tỏ ra không hề nao núng trước những lời chế giễu. Mỗi khi CĐV Ả Rập Xê Út của CLB Al Shabab hô vang "Messi, Messi" trên khán đài, danh thủ này đã đáp lại bằng cách di chuyển 2 bàn tay như thể anh đang chỉ huy một dàn nhạc, theo MARCA.

Ronaldo nhiều lần rất khó chịu vì các CĐV Ả Rập Xê Út hô vang 'Messi, Messi'

Ronaldo sau đó cũng dập tắt những tiếng hô vang tên Messi của CĐV đối thủ khi anh đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng đậm của Al Nassr, với pha lập công ở phút 75. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của Ronaldo ghi tại giải Saudi Pro League và là bàn thứ 971 trong sự nghiệp, giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử và cũng khiến người hâm mộ Al Nassr vỡ òa trong niềm vui.

Tuy nhiên, trong chiến thắng của Al Nassr, công lớn nhất thuộc về tiền đạo Joao Felix, người đã ghi cú hat-trick với bàn ấn định tỷ số ghi phút 90+8 từ chấm 11 m. Sở dĩ Joao Felix được thực hiện quả phạt đền là do trước đó Ronaldo đã rời sân ở phút 90+1.

Trận thắng của Al Nassr đã giúp CLB này tìm lại niềm tin sau cú sốc để thua đối thủ Al Qadsiah tỷ số 1-3 ở vòng trước. Qua đó, tạo lại cách biệt hơn đội nhì bảng Al Hilal 5 điểm trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa 2025 - 2026. Nhưng đội của Ronaldo đã đấu nhiều hơn 1 trận. Ở vòng này, Al Hilal gặp đội bóng nhóm cuối bảng Al Kholood lúc 0 giờ ngày 9.5. Nếu thắng, họ sẽ lại rút ngắn cách biệt giữa hai đội chỉ còn 2 điểm.

Vòng tới sẽ mang tính quyết định, khi Al Nassr đối đầu Al Hilal trên sân nhà để quyết định cơ hội cho ngôi vô địch. Đội của Ronaldo hiện ít nhất vẫn đang nắm quyền tự quyết trong tay và đang tạo áp lực cho đối thủ lớn nhất của mình.

Ronaldo cũng khích lệ các đồng đội bằng thông điệp mạnh mẽ sau trận Al Nassr thắng đối thủ Al Shabab: "Một chiến thắng tuyệt vời tối nay!!! Cố gắng lên nào!!".