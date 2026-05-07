World Cup sẽ ‘mất sóng’ ở Trung Quốc và Ấn Độ, 3 tỉ người không thể xem?

FIFA yêu cầu từ 250 đến 300 triệu USD cho thị trường Trung Quốc

Theo Reuters, rất có khả năng hai nước Trung Quốc và Ấn Độ, thị trường tổng cộng với đến 3 tỉ người, hơn một phần ba tổng dân số thế giới, sẽ không thể xem World Cup 2026. FIFA đòi hỏi mức giá từ 250 đến 300 triệu USD cho Trung Quốc, còn Ấn Độ là khoảng 100 triệu USD. Cho đến nay, các cuộc đàm phán tiếp tục bế tắc.

Lần đầu tiên World Cup sẽ không có sóng truyền hình trực tiếp tại Trung Quốc và Ấn Độ? Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, FIFA dường như không lo lắng, với một tuyên bố được đưa ra vài ngày gần đây, cho biết: "Các cuộc thảo luận ở Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến việc bán bản quyền truyền hình cho World Cup 2026, đang diễn ra và phải được giữ bí mật ở giai đoạn này".

Nhưng hàng trăm triệu người hâm mộ ở Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục tự hỏi, liệu họ có thể xem World Cup sắp tới hay không, Reuters cho biết thêm.

Các báo cáo gần đây cũng tiết lộ, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, là mạng lưới duy nhất được Chính phủ Trung Quốc ủy quyền đàm phán mua bản quyền truyền hình World Cup 2026 với FIFA. Kênh này đã đề nghị mức giá tối đa chỉ là 80 triệu USD, chưa tiệm cận được mức giá mà FIFA đưa ra (từ 250 đến 300 triệu USD).

CCTV cho rằng, đội tuyển Trung Quốc không đủ điều kiện tham dự World Cup lần thứ sáu liên tiếp, các trận đấu tại World Cup 2026 cũng sẽ được phát sóng vào sáng sớm do chênh lệch múi giờ, và hơn nữa, nhiều phía còn cho rằng, có rất nhiều trong tổng số 104 trận đấu ở World Cup 2026 diễn ra theo thể thức mới với đến 48 đội tham dự, sẽ có chất lượng thấp. Đây cũng là vấn đề tương tự đang xảy ra ở Ấn Độ.

Iran xác nhận sẽ đến World Cup, cảnh báo bỏ giải nếu bị Mỹ xúc phạm

Tại Ấn Độ, liên doanh Reliance-Disney đã đề nghị mức giá chỉ 20 triệu USD cho bản quyền phát sóng World Cup 2026, một đề xuất mà FIFA cho là không thể chấp nhận được. Hãng Sony cũng tham gia cuộc đua, nhưng đã quyết định không đưa ra đề nghị cụ thể, theo Reuters.

World Cup 2026 hiện chỉ còn 35 ngày nữa là khai mạc, tính đến ngày 7.5 (giờ Việt Nam) Ảnh: Reuters

Đối với Trung Quốc, dường như CCTV sẽ không thể nộp lại hồ sơ dự thầu bản quyền, sau khi đã bị FIFA từ chối mức giá đưa ra (tối đa chỉ là 80 triệu USD). Trước đó, kênh này đã giành được bản quyền từ rất sớm vào các kỳ World Cup 2018 và 2022, Reuters cho biết thêm.

"Thời gian đang cạn dần, không chỉ cho thỏa thuận thực tế: nó cần được hoàn tất trong vòng năm tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh (tính đến ngày 7.5), vì các đài truyền hình cần nhanh chóng thiết lập, hoặc di dời cơ sở hạ tầng phát sóng và tăng cường quảng cáo để quảng bá World Cup", Reuters nhấn mạnh thêm.

Cũng theo Reuters: "Với Ấn Độ, dường như họ cũng không có ý định nhượng bộ FIFA, xét đến việc, như nguồn tin của Reuters đã chỉ ra, "bóng đá không phải là một lĩnh vực số 1 ở Ấn Độ". Do đó, nếu FIFA vẫn giữ nguyên mức giá quá cao, các liên doanh tại đây sẽ bỏ cuộc, tương tự như tại Trung Quốc".

Sau Việt Nam, người hâm mộ Malaysia và Thái Lan không bỏ lỡ World Cup

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là 1 trong 6 nước đã sớm sở hữu bản quyền truyền hình World Cup 2026, được phát sóng trọn vẹn các trận đấu trên các kênh sóng của VTV (Đài truyền hình Việt Nam).

Tại Malaysia, người hâm mộ nơi đây sau thời gian phập phồng, nay cũng sẽ được xem World Cup sau khi hai kênh RTM và Unifi TV đã giành được bản quyền truyền hình.

Còn tại Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã cam kết đảm bảo người dân Thái Lan sẽ được xem World Cup 2026, khi chính phủ nước này đang phối hợp với các cơ quan quản lý và khu vực tư nhân, nhằm đảm bảo việc mua được bản quyền phát sóng World Cup cho người dân Thái Lan, theo Bangkok Post.