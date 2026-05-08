AFC công bố video cực ‘chất’ của U.17 Việt Nam: ‘Tỏa sáng rực rỡ nhất…’

U.17 Việt Nam đã vượt qua khởi đầu chậm chạp trước đây bằng bước nhảy vọt

"U.17 Việt Nam tỏa sáng nhất trong ngày khai mạc bảng C!", tài khoản Asian Cup 2027 của AFC viết, kèm theo đó là đoạn video về sự chuẩn bị và các diễn biến nổi bật ở trận ra quân của thầy trò HLV Cristiano Roland, trong trận thắng U.17 Yemen với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng tuyệt đẹp và đậm chất kỹ thuật của cầu thủ Đậu Quang Hưng ghi ở phút 77, ngày 7.5.

AFC đánh giá U.17 Việt Nam tỏa sáng nhất trong ngày khai mạc bảng C, vì đã giành chiến thắng và vươn lên giành ngôi đầu bảng với 3 điểm trọn vẹn. Trong khi đối thủ cạnh tranh ngôi đầu là U.17 Hàn Quốc bất ngờ để hòa U.17 UAE tỷ số 1-1, sau khi còn bị dẫn trước từ phút thứ 8 và đến phút 88 cuối trận mới gỡ hòa.

"U.17 Việt Nam đã vượt qua khởi đầu chậm chạp trước đây, để bắt đầu chiến dịch ở bảng C tại giải U.17 châu Á năm nay tại Ả Rập Xê Út bằng một chiến thắng mỹ mãn với tỷ số 1-0 trước Yemen.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do cầu thủ Đậu Quang Hùng ghi ở phút 77. Qua đó, giúp U.17 Việt Nam nâng cao hy vọng vào vòng tứ kết và giành vé dự World Cup U.17. Trong khi, U.17 Yemen phải tự hỏi tại sao họ lại trắng tay sau khi đã có khá nhiều cơ hội", trang chủ của cơ quan bóng đá châu Á, the-AFC.com, bình luận về trận đấu ra quân của U.17 Việt Nam.

Ở trận tiếp theo tại bảng C, U.17 Việt Nam đối đầu với U.17 Hàn Quốc lúc 23 giờ ngày 10.5. Trong khi U.17 Yemen sẽ phải quyết đấu với U.17 UAE lúc 23 giờ 30 cùng ngày.

Ở lượt cuối vòng bảng, U.17 Việt Nam gặp U.17 UAE lúc 0 giờ ngày 14.5, còn U.17 Hàn Quốc gặp U.17 Yemen cùng ngày và giờ.

Trong hai trận còn lại ở vòng bảng, U.17 Việt Nam sẽ nắm quyền tự quyết cho khả năng giành một trong hai vị trí đầu bảng C, đó là chỉ cần giành thêm một trận thắng nữa trong hai trận để nắm chắc cơ hội đi tiếp của mình.

Với việc đã vượt qua khởi đầu chậm chạp trước đây, và giành lại chiến thắng ở giải U.17 châu Á sau một thời gian dài không thắng, đội tuyển U.17 Việt Nam dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử. Đó là giành vé vào vòng tứ kết giải châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2016, và lấy vé dự World Cup U.17 tại Qatar vào cuối năm nay.