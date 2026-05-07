Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.19 Việt Nam đấu chủ nhà Indonesia tại giải Đông Nam Á, quyết vô địch như đội U.17?

Giang Lao
Giang Lao
07/05/2026 17:47 GMT+7

Chiều 7.5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành bốc thăm chia bảng giải U.19 khu vực, với đội tuyển U.19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Indonesia, còn có Myanmar và Timor Leste.

U.19 Việt Nam sẽ cố gắng tiếp bước đăng quang như đội U.17 đàn em

Gần đây, đội U.17 Việt Nam vô địch giải U.17 Đông Nam Á tổ chức ở Indonesia, khi cũng nằm cùng bảng với đội chủ nhà ngay trước giải U.17 châu Á. Đội U.19 Việt Nam do HLV Yutaka Ikeuchi dẫn dắt, cũng đang có hành trình tương tự.

U.19 Việt Nam đấu chủ nhà Indonesia tại giải Đông Nam Á, quyết vô địch như đội U.17?- Ảnh 1.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam đã chính thức tập trung và tập luyện từ ngày 29.4, để chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á và vòng loại U.20 châu Á

Ảnh: VFF

Tại lễ bốc thăm chia bảng giải U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng A với đội chủ nhà Indonesia, còn có Myanmar và Timor Leste. Bảng B là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có 3 đội là Úc, Campuchia và Philippines. 

Giải U.19 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 đến 14.6 tới. Trong 3 bảng đấu, các đội dẫn đầu bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết và tranh ngôi vô địch.

Nếu đội U.19 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch giải U.19 Đông Nam Á năm nay, sẽ giúp bóng đá Việt Nam hoàn tất đủ bộ các chức vô địch giải đấu mọi cấp độ tuổi ở khu vực Đông Nam Á, từ đội U.17, U.19, U.23 và đội tuyển quốc gia trong hai năm 2025 và 2026.

U.19 Việt Nam đấu chủ nhà Indonesia tại giải Đông Nam Á, quyết vô địch như đội U.17?- Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm chia bảng giải U.19 Đông Nam Á

Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Đội tuyển U.19 Việt Nam hiện nay cũng là đội đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại tranh vé dự vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á 2027, với thời gian diễn ra vòng loại từ ngày 31.8 đến 6.9. 

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam một lần nữa được chọn làm chủ nhà bảng đấu của mình, cùng với các nước còn lại như Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U.20 châu Á 2027 sẽ được AFC tổ chức vào ngày 28.5 tới đây tại trụ sở của AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Với tổng cộng 44 đội tuyển tham gia, chia thành 11 bảng đấu. Các đội đứng đầu bảng và 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé vào VCK. 

VCK U.20 châu Á 2027 vẫn do Trung Quốc đăng cai lần thứ 2 trong 3 kỳ liên tiếp, tính từ năm 2025 đến 2029.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18.5 đến 26.5. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia với mục tiêu giành chức vô địch.

Tin liên quan

U.17 Thái Lan làm gì sau khi Việt Nam và Indonesia đều thắng trận ra quân giải châu Á?

U.17 Thái Lan làm gì sau khi Việt Nam và Indonesia đều thắng trận ra quân giải châu Á?

U.17 Thái Lan và Myanmar (cùng bảng A) là hai đại diện của khu vực Đông Nam Á đều ra quân với thất bại ở giải U.17 châu Á, trong khi U.17 Việt Nam tiếp bước theo Indonesia đều có chiến thắng cùng tỷ số 1-0 trước các đối thủ của mình.

AFC thông báo đặc biệt về lễ bốc thăm Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nhóm hạt giống số 3

Chính thức: Việt Nam làm chủ nhà vòng loại U.20 châu Á, khi nào bốc thăm?

Khám phá thêm chủ đề

U.19 Việt Nam AFC U.19 Đông Nam Á u.20 châu á VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận