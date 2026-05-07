U.19 Việt Nam đấu chủ nhà Indonesia tại giải Đông Nam Á, quyết vô địch như đội U.17?

U.19 Việt Nam sẽ cố gắng tiếp bước đăng quang như đội U.17 đàn em

Gần đây, đội U.17 Việt Nam vô địch giải U.17 Đông Nam Á tổ chức ở Indonesia, khi cũng nằm cùng bảng với đội chủ nhà ngay trước giải U.17 châu Á. Đội U.19 Việt Nam do HLV Yutaka Ikeuchi dẫn dắt, cũng đang có hành trình tương tự.

Các cầu thủ U.19 Việt Nam đã chính thức tập trung và tập luyện từ ngày 29.4, để chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á và vòng loại U.20 châu Á Ảnh: VFF

Tại lễ bốc thăm chia bảng giải U.19 Đông Nam Á, U.19 Việt Nam nằm cùng bảng A với đội chủ nhà Indonesia, còn có Myanmar và Timor Leste. Bảng B là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có 3 đội là Úc, Campuchia và Philippines.

Giải U.19 Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 đến 14.6 tới. Trong 3 bảng đấu, các đội dẫn đầu bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết và tranh ngôi vô địch.

Nếu đội U.19 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch giải U.19 Đông Nam Á năm nay, sẽ giúp bóng đá Việt Nam hoàn tất đủ bộ các chức vô địch giải đấu mọi cấp độ tuổi ở khu vực Đông Nam Á, từ đội U.17, U.19, U.23 và đội tuyển quốc gia trong hai năm 2025 và 2026.

Đội tuyển U.19 Việt Nam hiện nay cũng là đội đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại tranh vé dự vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á 2027, với thời gian diễn ra vòng loại từ ngày 31.8 đến 6.9.

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam một lần nữa được chọn làm chủ nhà bảng đấu của mình, cùng với các nước còn lại như Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U.20 châu Á 2027 sẽ được AFC tổ chức vào ngày 28.5 tới đây tại trụ sở của AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Với tổng cộng 44 đội tuyển tham gia, chia thành 11 bảng đấu. Các đội đứng đầu bảng và 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé vào VCK.

VCK U.20 châu Á 2027 vẫn do Trung Quốc đăng cai lần thứ 2 trong 3 kỳ liên tiếp, tính từ năm 2025 đến 2029.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trước khi có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18.5 đến 26.5. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tham dự giải U.19 Đông Nam Á tại Indonesia với mục tiêu giành chức vô địch.